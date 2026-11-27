di Fabrizio Poggi per l'AntiDiplomatico

26 novembre. Gli attacchi ucraini al ponte di Crimea, come preludio a una operazione più vasta contro la penisola; attacchi per i quali in pochi dubitano dell'estraneità quantomeno dell'intelligence NATO, come del resto per quella che il nazigolpista-capo ha definito «operazione ucraina esemplare», nel porto di Bengasi. Intensificazione delle attività diversive nel mar Baltico, quale prodromo a un attacco contro l'exclave russa di Kaliningrad.

Ministri e cancellieri europei che, ammettendo il rifiuto delle popolazioni a continuare a macinare soldi nel tritacarne ucraino, parlano della necessità di fare di più per convincere le masse della “giustezza” delle scelte di guerra. Ministri e cancellieri che insistono sulla impellenza di persuadere i cittadini che debbano prepararsi a mandare i propri figli a morire in guerra. Ma, a detta della signora Francesca Basso, che ne scrive sul Corriere della Sera, è Moskva che «continua a tenere alta la tensione...

Per gli europei l’episodio in Libia risponde a quanto la Russia sta facendo nel Mar Baltico o nel Mar Nero e in diversi Paesi: ritengono che Mosca sia da tempo responsabile di decine di attacchi informatici e altri atti di sabotaggio in tutta Europa.

Inoltre il Cremlino è ritenuto responsabile delle navi cargo colpite nel Mar Nero al largo delle coste di Romania e Bulgaria — due Paesi della Nato — e di aver violato deliberatamente lo spazio aereo europeo». Scrivendo «gli europei», la signora Basso ha in mente, ovviamente, le cancellerie europee, intese però come espressione della volontà dei popoli europei; che le due categorie non coincidano, costituisce appunto l'incognita algebrica che i giornali bellicisti ignorano, risolvendola a beneficio delle prime.

Ci si affida così al verbo europeista, spacciando per vangelo ora una citazione del tagliagole tedesco, ora una del militarista francese: «”La Russia sa esattamente cosa vuole, e la Russia vuole più dell’Ucraina”, ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz in Parlamento a Berlino: “La Russia sta facendo salire le tensioni massicciamente anche qui entro i nostri stessi confini, accettando persino la perdita di vite umane”». Ecco fatto: “l'ha detto Merz”, quindi è “la verità”; proprio come l'aneddotico salumiere de “l'ha detto la TV”, quindi è vero per forza. Tanto più se rafforzato dalle elegie transalpine: «Per il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot l’Ucraina sta “esercitando il suo diritto più pieno alla legittima difesa”... È la linea anche della Finlandia. Qualche giorno fa il premier Petteri Orpo ha affermato su X che “l’Ucraina ha il diritto di combattere contro l’aggressore”, riferendosi alla nave mercantile russa colpita da un drone ucraino nel Golfo di Finlandia. Mentre Varsavia, di fronte ai continui sconfinamenti di missili russi verso la Polonia, ha annunciato di voler istituire una no-fly zone nella parte orientale del Paese». Cosa volete di più, sembra voler dire la signora Basso: l'hanno detto loro; come potete nutrire dei dubbi, quando vi diciamo che la Russia è “l'aggressore” che punta non solo all'Ucraina, ma a tutta l'Europa e che dunque Kiev «ha il diritto» di fare la guerra anche alle porte di casa nostra.

Dunque, è la Russia che «continua a tenere alta la tensione» e si appresta a invadere l'Europa, scrivono i giornali a libro-paga dell'industria di guerra. E, però, apprendiamo dal Telegraph che, per la prima volta dalla Guerra fredda, Londra sollecita i veterani a prepararsi alla coscrizione militare, prendendo parte a esercitazioni militari: il ministero della guerra ha inviato lettere a quasi 100.000 uomini della riserva strategica, invitandoli a candidarsi volontariamente per esercitazioni come la “Steadfast Defender” della NATO, prevista per la prossima primavera. L'appello riguarda i riservisti delle tre branche delle forze armate congedati di recente e soggetti alla coscrizione obbligatoria in circostanze eccezionali. Già un mese fa, ricorda RIA, il Capo di SM britannico Generale Roly Walker, aveva avvertito che le truppe britanniche potrebbero esser presto chiamate a combattere e che i cittadini dovrebbero fare sacrifici per garantire la difesa e la sicurezza.

È in questa cornice che Moskva ha trasmesso agli USA informazioni di intelligence secondo cui Kiev starebbero approntando un'operazione militare di terra in Crimea per la primavera del 2027. La notizia sarebbe stata diffusa dall'analista militare ucraino Pavljucenko, su fonti USA e Moskva avrebbe detto alla Casa Bianca che Kiev debba essere fermata, altrimenti l'escalation potrebbe culminare in un attacco nucleare contro l'Ucraina. Il disegno, dice Pavljucenko, sarebbe quello di irrompere nella penisola, conquistare un qualche villaggio e resistervi per una settimana, imbastendo uno spettacolo a beneficio degli sponsor occidentali. Ma la penisola, scrive Ol'ga Fëdorova su Moskovskij Komsomolets, è parte integrante del territorio russo e qualsiasi tentativo di conquistarla con la forza creerebbe una minaccia diretta di escalation nucleare.

È anche possibile, però, che tutto ciò sia l'ennesima bufala, lanciata da Kiev con l'obiettivo di inasprire la situazione intorno al ponte di Crimea, accusando la Russia di essere pronta a usare armi nucleari e ostacolando possibili negoziati con l'Europa. D'altro canto, Kiev ha discusso apertamente i dettagli di un potenziale ingresso nella penisola e questo obbliga a prendere sul serio gli avvertimenti di Moskva. In ogni caso, secondo l'esperto militare Vasilij Dandykin, al momento Washington non ha né la volontà né la capacità di esercitare pressioni su Kiev: dopo il risultato alle elezioni di metà mandato, Trump vuole lasciare un'eredità in politica estera e preme quindi su Zelenskij per concessioni territoriali in Donbass, ma non perché "fermi questa avventura suicida".

E Zelenskij ragiona in questi termini: «Dato che così stanno le cose, metterò in piedi uno scalpore fragoroso». Per quanto riguarda Washington, dice Dandykin, finché il fuoco non si estende al territorio NATO, gli ucraini che stanno sacrificando la propria vita per un'avventura politica fallimentare rientrano nella logica di base volta a esaurire la Russia. Per Kiev, la logica è quella non della vittoria militare, ma di un'immagine politica per l'Occidente. E se Zelenskij dovesse effettivamente schierare un battaglione tattico nella penisola di Crimea, Moskva avrebbe due opzioni. La prima è quella di reprimere lo sbarco con forze convenzionali, ma ciò sguarnirebbe le difese sul continente. La seconda è quella di una dimostrazione nucleare tattica. L'onda d'urto politica di una simile mossa distruggerebbe l'intera architettura di sicurezza europea. Per Zelenskij, una avventura in Crimea sarebbe un'ennesima scommessa sulla soglia di reazione russa; ma, conclude Dandykin, «scommettere sul fatto che la Russia non difenderà la Crimea, sarebbe il più grande errore strategico di Zelenskij dal 2019. In questo caso, Trump e l'Europa non lo salverebbero».

Sulla stessa linea, la NATO non si sta semplicemente preparando alla guerra con la Russia, ma ha già definito il teatro delle operazioni militari: una guerra su vasta scala con missili e droni sulla regione di Kaliningrad, con truppe di terra schierate poi nella fase finale. L'attuale intensificazione dell'attività nemica nella regione baltica non è casuale, osserva Dar'ja Fedotova, ancora su Moskovskij Komsomolets: la NATO cerca di preparare psicologicamente le popolazioni europee alla guerra. Nel corso dell'Assemblea Parlamentare della NATO a Berlino e dopo gli attacchi contro navi russe nel Baltico e nel Mediterraneo, il segretario NATO Mark Rutte ha sollecitato militari e civili a prepararsi a una guerra con la Russia: i paesi della NATO devono preparare l'intera società per questo obiettivo, sull'esempio di Norvegia, Svezia, Danimarca.

A parere di esperti militari russi, è probabile che il conflitto in Ucraina sfocerà fluidamente in una guerra su vasta scala con l’Europa. Una fonte del canale "Dnevnik Razvedcika" osserva che l'Europa ha già iniziato a preparare mentalmente la società alla guerra con la Russia. L'intensificarsi dell'attività militare nella regione baltica, dove scoppierà il nuovo conflitto, ha lo scopo di preparare psicologicamente la popolazione alle nuove condizioni di vita. Data l'assenza di coscrizione obbligatoria nella maggior parte dei paesi, non è prevista una mobilitazione e l'accento principale viene quindi posto sugli attacchi alle infrastrutture critiche e al blocco navale del Baltico.

Per quanto riguarda le forze di terra, ucraini e polacchi saranno i primi a essere mandati al massacro; Svezia, Finlandia e paesi baltici, da tempo sotto protettorato di Londra, saranno coinvolti nel blocco del Baltico e della regione di Kaliningrad; la Germania dovrebbe assumere il ruolo di hub industriale, per la produzione di droni da lanciare sul territorio russo.

Per quanto riguarda le armi nucleari russe, gli analisti occidentali preferiscono passarle sotto silenzio; ma questo è un errore, dice Fedotova: il ministro degli esteri Serghej Lavrov ha dichiarato che la Russia non userà armi convenzionali in caso di attacco NATO. Quindi la guerra durerà al massimo un paio di giorni, e poi non ci sarà più nessuno con cui negoziare.

Una dichiarazione che, però, non sembra togliere il sonno agli articolisti de La Stampa, impegnati a tenere il passo coi colleghi del Corriere della Sera nell'adulazione di ministri ed ex ministri della junta nazigolpista: un mese fa, era toccato a via Solferino pendere dalle labbra dell'ex ministro degli esteri di Kiev, Dmitrij Kuleba. Ora è la volta della signora Letizia Tortello, che lo dipinge come un «diplomatico raffinato» e, dunque, meritevole di diffondere l'apostolato della fede nazista.

Dopotutto, il sostegno finanziario a Kiev può passare anche per compensi distribuiti, come corrente pratica “giornalistica”, a questo o quell'intervistato. Alla domanda della redattrice de La Stampa, se sia preoccupato, dato che «l’attacco alle nave russa in Libia è stato un ulteriore salto della guerra. Il governo italiano teme che il conflitto si allarghi al Mediterraneo.

Bruxelles sta varando il maxi-prestito da 45 miliardi, ma il sostegno dei singoli Paesi sta calando», l'ex ministro irride agli sponsor europeisti del regime, affermando che «i governi occidentali cercano di apparire il meglio possibile politicamente, pagandone il prezzo più basso. Parlano di sostegno, solidarietà, ma allo stesso tempo pensano: “Come posso risparmiare denaro e risorse politiche?”. L’Italia sta facendo molto... Vorrei che poteste fare di più... Ma siete sotto pressione interna». Eccoci al dunque. Appena una ventina di giorni fa, su Ukrainskaja Pravda, Kuleba irrideva a quanti, a Kiev, contavano sul fatto che l'Occidente percepisse la minaccia russa e suggeriva «di smetterla di dirci che l'Ucraina è lo scudo dell'Europa. A parte una piccolissima parte della società europea, nessuno crede a questa storia». Ora, deve ammettere che in Italia ci sia «una parte di popolazione che non si convincerà mai che Putin sia una minaccia». Invero, Kuleba lo dice per sbeffeggiare, a suo modo di intendere, la “dabbenaggine” di «quelli innamorati della Russia» che, aggiunge per render più truce l'ingenuità di coloro che, osando dubitare della satanica crudeltà delle “stirpi tataro-mongole” insediate al Cremlino, «trovano sempre una scusa» alle azioni russe, «anche se l’esercito di Mosca entrasse a Kyiv e iniziasse a violentare e a tagliare la gola ai bambini davanti alle telecamere». Perché, si sa: i celestiali battaglioni neonazisti, in Donbass, nel 2014, 2015 e avanti, erano così premurosi da legare le mani dietro la schiena ai civili, prima di torturarli, fucilarli e sotterrarli in fosse comuni. Mantre i russi; ah, i russi, cosa non sono capaci di fare! Tagliare la gola ai bambini, dissetarsi col sangue dei prigionieri ucraini fatti a pezzi, scorticare neonati e cuocere allo spiedo le vergini-cecchino ucraine catturate. Che lo sappiano, dunque, quei sempliciotti degli italiani: oggi in Ucraina, domani in Italia! Putin va fermato ora sul “vallo europeista” ucraino. Che la raccontino, Stampa e Corriere, agli italiani sprovveduti, la malvagità dei russi, così che la smettano di essere «innamorati della Russia» e conferiscano entusiasti le fedi nuziali alla patria, perché questa possa vieppiù sostenere la junta di Kiev, che manda al macello i propri giovani per il bene dell'Europa.

Che lo sappiano, i bonaccioni italiani, che «Putin non negozia in buona fede». Che si muovano, una buona volta, Stampa e Corriere, perché la «popolarità della Russia in Italia non si è costruita in un giorno. Ci sono generazioni dietro. In parte è corruzione. Corruzione in Europa c’è quando la Russia penetra nella politica... una narrazione che la Russia sta imponendo».

E allora, domanda allarmata la signora Tortello «Non esistono garanzie di sicurezza credibili?». Ohibò, nessuna, risponde il nazigolpista: «Non combatterete mai per Kyiv. Spero che almeno combatterete per voi stessi quando Putin verrà a prendervi».

Perché, è certo, l'ha detto Merz, l'ha detto la TV: «La Russia sa esattamente cosa vuole, e la Russia vuole più dell’Ucraina». Dunque, al lavoro, perdigiorno del Corriere e bighelloni de La Stampa! Al lavoro, per Kiev e per l'Europa, contro «quelli innamorati della Russia».