Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OneWorld
  • ASIA

La campagna militare USA contro l’Iran fa parte della strategia di Trump contro la Cina

3548
La campagna militare USA contro l’Iran fa parte della strategia di Trump contro la Cina

Trump ha affermato che la campagna militare degli Stati Uniti contro l'Iran serve a "difendere il popolo statunitense", mentre molti critici hanno sostenuto (scherzosamente o meno) che serva a distogliere l'attenzione dai dossier Epstein, ma pochi osservatori si rendono conto che in realtà riguarda la Cina. È stato spiegato qui che Trump 2.0 "ha deciso di privare gradualmente la Cina dell'accesso ai mercati e alle risorse, idealmente attraverso una serie di accordi commerciali, al fine di fornire agli Stati Uniti la leva indiretta necessaria per ostacolare pacificamente l'ascesa della Cina a superpotenza".

Per essere più precisi, "gli accordi commerciali degli Stati Uniti con l'UE e l'India potrebbero in ultima analisi portare a una limitazione dell'accesso della Cina ai loro mercati, pena l'imposizione di dazi punitivi in caso di rifiuto. Parallelamente, l'operazione speciale degli Stati Uniti in Venezuela, la pressione sull'Iran e i tentativi simultanei di subordinare la Nigeria e altri importanti produttori di energia potrebbero limitare l'accesso della Cina alle risorse necessarie per alimentare la sua ascesa a superpotenza". La dimensione delle risorse rilevante per l'Iran è una parte importante della "Strategia di negazione" degli Stati Uniti.

Si tratta di un'idea del Sottosegretario alla Guerra per la Politica, Elbridge Colby: "L'influenza degli Stati Uniti sulle esportazioni energetiche del Venezuela e, forse presto, anche su quelle dell'Iran e della Nigeria e sui legami commerciali con la Cina potrebbe essere sfruttata tramite minacce di riduzione o interruzione, parallelamente alla pressione sui suoi alleati del Golfo affinché facciano lo stesso per raggiungere questo obiettivo", ovvero costringere la Cina a uno status di partenariato junior a tempo indeterminato nei confronti degli Stati Uniti attraverso un accordo commerciale sbilanciato.

La maggior parte degli osservatori non l'ha colto, ma la nuova Strategia per la Sicurezza Nazionale prevede in ultima analisi di "riequilibrare l'economia cinese orientandola verso i consumi delle famiglie". Questo è un eufemismo per indicare una radicale riprogettazione dell'economia globale attraverso i mezzi precedentemente descritti, ovvero limitare l'accesso della Cina ai mercati e alle risorse responsabili della sua ascesa a superpotenza, in modo che non rimanga più "la fabbrica del mondo" e ponga fine alla sua era di unico rivale sistemico degli Stati Uniti. L'unipolarismo guidato dagli Stati Uniti verrebbe quindi ripristinato.

Tornando all'Iran, "rappresentava circa il 13,4% dei 10,27 milioni di barili al giorno di petrolio [che la Cina] ha importato via mare" lo scorso anno, secondo Kpler, motivo per cui gli Stati Uniti vogliono controllare, limitare o addirittura interrompere questo flusso. Il "Piano A" prevedeva di raggiungere questo obiettivo attraverso mezzi diplomatici, replicando il modello venezuelano entrato in vigore dopo la cattura di Maduro. L'Iran ha flirtato con questa ipotesi, ma non si è impegnato, poiché ciò avrebbe comportato la resa strategica del Paese, motivo per cui Trump ha autorizzato un'azione militare per raggiungere questo obiettivo.

A tal fine, Trump ha promesso al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) nel suo video in cui annunciava la campagna militare del suo Paese contro l'Iran, che avrebbe ottenuto l'immunità se avesse deposto le armi. Ciò rafforza l'affermazione di cui sopra secondo cui gli Stati Uniti vogliono replicare il modello venezuelano, poiché suggerisce fortemente che egli preveda un Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) allineato agli Stati Uniti che governa l'Iran nel periodo di transizione politica prima di nuove elezioni, proprio come i servizi segreti venezuelani recentemente allineati agli Stati Uniti governano il proprio Paese durante il loro attuale periodo di transizione politica.

Un simile scenario scongiurerebbe la possibile "balcanizzazione" dell'Iran, preservando così lo Stato in modo che possa poi riprendere il suo precedente ruolo di uno dei principali alleati regionali degli Stati Uniti, il che potrebbe quindi favorire gli sforzi dell'Asse azero-turco di proiettare l'influenza occidentale lungo l'intera periferia meridionale della Russia. In tal caso, gli Stati Uniti otterrebbero simultaneamente un'influenza senza precedenti sulle risorse della Cina attraverso il controllo per procura delle industrie petrolifere e del gas iraniane, rafforzando al contempo l'accerchiamento della Russia, il che infliggerebbe un duro colpo alla multipolarità.

(Articolo pubblicto in inglese sulla newsletter di Andrew Korybko)

Andrew Korybko

Andrew Korybko

 

Analista politico e giornalista. Membro del consiglio di esperti dell'Istituto di studi strategici e previsioni presso l'Università dell'amicizia tra i popoli della Russia. È specializzato in questioni inerenti la Russia e geopolitica, in particolare la strategia degli Stati Uniti in Eurasia. Le sue altre aree di interesse includono tattiche di regime change, rivoluzioni colorate e guerre non convenzionali.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OneWorld

Tusk e Nawrocki: lo scontro sull'identità polacca e la minaccia (non militare) dalla Germania

Tusk e Nawrocki: lo scontro sull'identità polacca e la minaccia (non militare) dalla Germania

29 Gennaio 2026 19:56
La “dottrina Trump” è plasmata dalla “strategia della negazione” di Elbridge Colby

La “dottrina Trump” è plasmata dalla “strategia della negazione” di Elbridge Colby

12 Gennaio 2026 16:37
La Germania compete con la Polonia per guidare il contenimento della Russia

La Germania compete con la Polonia per guidare il contenimento della Russia

07 Gennaio 2026 16:57
Cosa si nasconde davvero dietro gli ambiziosi piani tecnologici degli USA per l’Armenia?

Cosa si nasconde davvero dietro gli ambiziosi piani tecnologici degli USA per l’Armenia?

15 Dicembre 2025 16:31
Sono stati gli inglesi a divulgare le informazioni riservate tra Russia e USA riportate da Bloomberg?

Sono stati gli inglesi a divulgare le informazioni riservate tra Russia e USA riportate da Bloomberg?

27 Novembre 2025 14:11
L'FSB potrebbe aver scongiurato la Terza Guerra Mondiale

L'FSB potrebbe aver scongiurato la Terza Guerra Mondiale

12 Novembre 2025 18:12
Cinque motivi per cui le ultime elezioni ceche sono state così importanti

Cinque motivi per cui le ultime elezioni ceche sono state così importanti

06 Ottobre 2025 18:43
Qual è lo scenario più realistico in cui l’Occidente potrebbe sostituire Zelensky?

Qual è lo scenario più realistico in cui l’Occidente potrebbe sostituire Zelensky?

03 Agosto 2025 16:44
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Trump: la guerra durerà 4-5 settimane; Iran: USA e Israele attaccano scuole e ospedali

53502
ASIA

Aggressione all'Iran. Quello che i giornali italiani non scrivono (di Alessandro Volpi)

28747
RUSSIA

Le prime parole di Putin sull'assassinio di Ali Khamenei

22850
ASIA

Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

21953
CINA

La Cina commenta la possibilità di un attacco degli USA contro l'Iran

14411
ASIA

Andrea Zhok - La battaglia per l'Iran: una soglia storica decisiva

12993
MEDITERRANEO

L'Iran attacca l'ufficio di Netanyahu

12849
ASIA

Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

12674
ASIA

Un drone iraniano colpisce con successo il complesso dell'ambasciata USA in Kuwait

ASIA

La Germania non si unirà all'azione militare contro l'Iran

ASIA

"Atto spregevole": Cuba esprime le sue condoglianze all'Iran per uccisione di Khamenei

ASIA

Missile su Dubai, fiamme vicino al Fairmont The Palm

ASIA

Macron condanna "l'inizio della guerra", ma è pronto a "proteggere i suoi partner più stretti"

EUROPA

Orban: Ucraina sta commettendo un crimine bloccando Druzhba durante gli attacchi all'Iran

ASIA

Cuba condanna gli attacchi di Israele e USA contro l'Iran

NORD-AMERICA

Il piano segreto per l'Iran: "Israele colpisca per primo". Ecco il calcolo politico di Washington

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992) di Fabrizio Verde "My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

  • 01 Marzo 2026 16:36
La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa di Giuseppe Masala La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

  • 20 Febbraio 2026 12:00
Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza” di Michelangelo Severgnini Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

  • 27 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica di Francesco Santoianni Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica

Iraniane che festeggiano il bombardamento di Teheran? Alcune domande sul video reso virale da Repubblica

  • 01 Marzo 2026 12:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO? Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

  • 24 Febbraio 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Il crollo del diritto internazionale: perché l'attacco all'Iran segna il punto di non ritorno di Michele Blanco Il crollo del diritto internazionale: perché l'attacco all'Iran segna il punto di non ritorno

Il crollo del diritto internazionale: perché l'attacco all'Iran segna il punto di non ritorno

  • 02 Marzo 2026 08:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti