La campagna militare USA contro l’Iran fa parte della strategia di Trump contro la Cina

Trump ha affermato che la campagna militare degli Stati Uniti contro l'Iran serve a "difendere il popolo statunitense", mentre molti critici hanno sostenuto (scherzosamente o meno) che serva a distogliere l'attenzione dai dossier Epstein, ma pochi osservatori si rendono conto che in realtà riguarda la Cina. È stato spiegato qui che Trump 2.0 "ha deciso di privare gradualmente la Cina dell'accesso ai mercati e alle risorse, idealmente attraverso una serie di accordi commerciali, al fine di fornire agli Stati Uniti la leva indiretta necessaria per ostacolare pacificamente l'ascesa della Cina a superpotenza".

Per essere più precisi, "gli accordi commerciali degli Stati Uniti con l'UE e l'India potrebbero in ultima analisi portare a una limitazione dell'accesso della Cina ai loro mercati, pena l'imposizione di dazi punitivi in caso di rifiuto. Parallelamente, l'operazione speciale degli Stati Uniti in Venezuela, la pressione sull'Iran e i tentativi simultanei di subordinare la Nigeria e altri importanti produttori di energia potrebbero limitare l'accesso della Cina alle risorse necessarie per alimentare la sua ascesa a superpotenza". La dimensione delle risorse rilevante per l'Iran è una parte importante della "Strategia di negazione" degli Stati Uniti.

Si tratta di un'idea del Sottosegretario alla Guerra per la Politica, Elbridge Colby: "L'influenza degli Stati Uniti sulle esportazioni energetiche del Venezuela e, forse presto, anche su quelle dell'Iran e della Nigeria e sui legami commerciali con la Cina potrebbe essere sfruttata tramite minacce di riduzione o interruzione, parallelamente alla pressione sui suoi alleati del Golfo affinché facciano lo stesso per raggiungere questo obiettivo", ovvero costringere la Cina a uno status di partenariato junior a tempo indeterminato nei confronti degli Stati Uniti attraverso un accordo commerciale sbilanciato.

La maggior parte degli osservatori non l'ha colto, ma la nuova Strategia per la Sicurezza Nazionale prevede in ultima analisi di "riequilibrare l'economia cinese orientandola verso i consumi delle famiglie". Questo è un eufemismo per indicare una radicale riprogettazione dell'economia globale attraverso i mezzi precedentemente descritti, ovvero limitare l'accesso della Cina ai mercati e alle risorse responsabili della sua ascesa a superpotenza, in modo che non rimanga più "la fabbrica del mondo" e ponga fine alla sua era di unico rivale sistemico degli Stati Uniti. L'unipolarismo guidato dagli Stati Uniti verrebbe quindi ripristinato.

Tornando all'Iran, "rappresentava circa il 13,4% dei 10,27 milioni di barili al giorno di petrolio [che la Cina] ha importato via mare" lo scorso anno, secondo Kpler, motivo per cui gli Stati Uniti vogliono controllare, limitare o addirittura interrompere questo flusso. Il "Piano A" prevedeva di raggiungere questo obiettivo attraverso mezzi diplomatici, replicando il modello venezuelano entrato in vigore dopo la cattura di Maduro. L'Iran ha flirtato con questa ipotesi, ma non si è impegnato, poiché ciò avrebbe comportato la resa strategica del Paese, motivo per cui Trump ha autorizzato un'azione militare per raggiungere questo obiettivo.

A tal fine, Trump ha promesso al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) nel suo video in cui annunciava la campagna militare del suo Paese contro l'Iran, che avrebbe ottenuto l'immunità se avesse deposto le armi. Ciò rafforza l'affermazione di cui sopra secondo cui gli Stati Uniti vogliono replicare il modello venezuelano, poiché suggerisce fortemente che egli preveda un Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) allineato agli Stati Uniti che governa l'Iran nel periodo di transizione politica prima di nuove elezioni, proprio come i servizi segreti venezuelani recentemente allineati agli Stati Uniti governano il proprio Paese durante il loro attuale periodo di transizione politica.

Un simile scenario scongiurerebbe la possibile "balcanizzazione" dell'Iran, preservando così lo Stato in modo che possa poi riprendere il suo precedente ruolo di uno dei principali alleati regionali degli Stati Uniti, il che potrebbe quindi favorire gli sforzi dell'Asse azero-turco di proiettare l'influenza occidentale lungo l'intera periferia meridionale della Russia. In tal caso, gli Stati Uniti otterrebbero simultaneamente un'influenza senza precedenti sulle risorse della Cina attraverso il controllo per procura delle industrie petrolifere e del gas iraniane, rafforzando al contempo l'accerchiamento della Russia, il che infliggerebbe un duro colpo alla multipolarità.

(Articolo pubblicto in inglese sulla newsletter di Andrew Korybko)

Andrew Korybko Analista politico e giornalista. Membro del consiglio di esperti dell'Istituto di studi strategici e previsioni presso l'Università dell'amicizia tra i popoli della Russia. È specializzato in questioni inerenti la Russia e geopolitica, in particolare la strategia degli Stati Uniti in Eurasia. Le sue altre aree di interesse includono tattiche di regime change, rivoluzioni colorate e guerre non convenzionali.