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La NSA perde l'accesso a uno strumento chiave di IA – NYT

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La NSA perde l'accesso a uno strumento chiave di IA – NYT

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L'Agenzia per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti (NSA) ha perso l'accesso al modello avanzato di IA Mythos 5 di Anthropic mentre lo utilizzava per individuare vulnerabilità nel software, secondo quanto riportato dal New York Times. La notizia arriva nel contesto di una disputa che da mesi oppone Washington all'azienda della Silicon Valley.

L'interruzione è avvenuta dopo che l'amministrazione Trump ha imposto restrizioni alle esportazioni nei confronti di Anthropic all'inizio di questo mese, adducendo motivi di sicurezza nazionale, secondo il NYT. La perdita «ha privato» l'agenzia di intelligence di uno «strumento che ha impressionato e allarmato i suoi analisti per la sua efficacia nell'individuare le vulnerabilità del software», ha aggiunto il quotidiano.

Durante i test, il modello ha individuato vulnerabilità in reti governative altamente sicure «nel giro di poche ore», ha riferito mercoledì l'AP, citando un funzionario statunitense anonimo. La tecnologia di IA di Anthropic è stata sempre più impiegata su reti governative classificate e integrata nelle attività di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, con i suoi modelli utilizzati per l'analisi dei servizi segreti, la pianificazione operativa e le operazioni informatiche.

 

La controversia tra Anthropic e il governo

A febbraio, il Dipartimento della Difesa ha designato Anthropic come «rischio per la catena di approvvigionamento» dopo che l'azienda si è rifiutata di rimuovere le restrizioni su alcune applicazioni militari dei propri sistemi di IA. L'azienda ha dichiarato di opporsi alla sorveglianza di massa sul territorio nazionale e alle armi completamente autonome. Il presidente Donald Trump ha successivamente ordinato alle agenzie federali di eliminare gradualmente la tecnologia di Anthropic entro un periodo di sei mesi.

Anthropic ha citato in giudizio il governo, sostenendo che le misure costituissero una ritorsione illegale per il suo rifiuto di allentare le misure di salvaguardia sugli usi militari dell'IA. Nonostante l'ordine di eliminazione graduale e la battaglia legale in corso, diverse notizie riportate dai media hanno successivamente affermato che alcune parti del governo statunitense continuano a utilizzare i sistemi di Anthropic.

Questi sviluppi giungono in un contesto in cui ricercatori, leader tecnologici e funzionari della sicurezza avvertono che i sistemi di IA vengono integrati nelle operazioni militari e di intelligence più rapidamente di quanto i governi e le istituzioni riescano ad adattarsi alle loro crescenti capacità. Gli esperti hanno messo in guardia sul fatto che gli stessi strumenti utilizzati per rafforzare le difese informatiche potrebbero anche automatizzare gli attacchi e abbassare le barriere per gli attori malintenzionati.

Lunedì, gli esperti di sicurezza informatica dell'alleanza di intelligence Five Eyes – composta da Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Nuova Zelanda – hanno avvertito che i modelli di IA in rapida evoluzione potrebbero presto consentire agli hacker di mettere fuori uso governi, aziende e infrastrutture critiche su scala globale.

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