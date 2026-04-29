La Russia insiste sul ritiro delle forze israeliane dal Libano

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"Tutti gli attacchi che comportano minacce alla sicurezza dei caschi blu in Libano richiedono un'indagine immediata e i responsabili devono essere puniti a prescindere dal loro status", ha dichiarato martedì il rappresentante permanente della Russia, Vasily Nebenzia, durante una sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Dopo aver dichiarato che israele "non mostra alcun rispetto per l'autorità dei caschi blu delle Nazioni Unite", l'ambasciatore russo ha sottolineato che "sono soggetti a ogni sorta di ostacolo; vengono bersagliati da colpi di arma da fuoco, persino di carri armati, il che ha già provocato la morte di alcuni di loro".

"Chiediamo un'indagine immediata su tutti gli incidenti relativi a minacce alla vostra sicurezza. I responsabili devono ricevere la punizione che meritano, a prescindere dal loro status", ha dichiarato il rappresentante russo.

Nebenzya ha esortato entrambe le parti a rispettare il cessate il fuoco e a conformarsi alla risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza, che prevede il ritiro delle forze israeliane dal territorio libanese.

"Senza questa condizione, qualsiasi accordo di pace rimarrà estremamente fragile, come è accaduto con la tregua raggiunta nel novembre 2024", ha avvertito.

In seguito all'invasione israeliana del Libano nel 1978, è stata istituita una missione di pace in virtù di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il suo mandato viene rinnovato ogni sei mesi. La Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) è composta da circa 7.500 militari provenienti da 47 paesi. I caschi blu russi non partecipano alla missione.

Sabato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato la ripresa degli attacchi contro il Libano , citando una violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah.

Da quando il regime israeliano ha ripreso gli attacchi contro il Libano nell'ambito della guerra di aggressione israelo-americana contro l'Iran, quasi 2.500 persone sono state uccise in Libano, secondo le autorità libanesi.

Israele occupa una striscia di terra nel sud del Paese che si estende per una lunghezza compresa tra 5 e 10 chilometri all'interno del territorio libanese. L'esercito israeliano ha ribadito l'avvertimento agli abitanti del Libano meridionale di non oltrepassare il confine e entrare nella zona occupata.

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