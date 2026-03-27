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La Russia ribadisce il suo rapporto di amicizia e cooperazione con il Venezuela

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La Russia ribadisce il suo rapporto di amicizia e cooperazione con il Venezuela

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha ribadito che il suo Paese continuerà a mantenere un rapporto di amicizia e cooperazione con il Venezuela.

"Continueremo a collaborare con il Venezuela e i suoi partner e speriamo di mantenere lo slancio positivo del dialogo politico e della cooperazione in tutti i settori. Credo che riscontriamo la stessa disponibilità da parte del Venezuela", ha dichiarato Zakharova ai giornalisti.

Ha inoltre ribadito la sua ferma posizione secondo cui il Venezuela ha il diritto di decidere il proprio destino.

A seguito degli eventi del 3 gennaio, con il rapimento del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie Cilia Flores, e la nomina di Delcy Rodríguez a presidente incaricata, il governo di Vladimir Putin mantiene i canali diplomatici con Caracas.

A riprova di ciò, il 19 gennaio la nazione eurasiatica - afferma l'emittente teleSUR - tramite il viceministro degli Esteri Dmitry Lyubinsky, ha ribadito il suo sostegno incondizionato alle legittime autorità venezuelane nella difesa della sovranità nazionale.

Analogamente, all'inizio di questo mese, il direttore del Dipartimento per l'America Latina del Ministero degli Esteri russo, Alexander Shchetinin, ha visitato Caracas per esaminare l'agenda bilaterale e le priorità di cooperazione tra i due Paesi nel nuovo contesto.

 

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