La Spagna chiude il proprio spazio aereo a tutti i velivoli impegnati nella guerra contro l'Iran

La Spagna ha fatto un ulteriore passo avanti nel suo veto alla guerra in Iran e non autorizzerà l'utilizzo del proprio spazio aereo nazionale da parte di velivoli statunitensi coinvolti nel conflitto e dislocati in paesi terzi, i più vicini dei quali sono il Regno Unito e la Francia.

Come confermato dal Primo Vicepresidente e Ministro dell'Economia, del Commercio e delle Imprese, Carlos Cuerpo , in un'intervista, questa decisione rientra nella posizione del governo spagnolo di non partecipare né contribuire a una guerra iniziata unilateralmente e in violazione del diritto internazionale.

Secondo El País , ciò ha già comportato la modifica delle rotte di volo di diversi bombardieri statunitensi B-52 e B-1. Tuttavia, questo divieto per gli aerei militari prevede un'eccezione: in situazioni di emergenza, il transito o l'atterraggio dei velivoli in questione saranno autorizzati. Inoltre, questa misura non avrà alcun effetto sui voli commerciali, come chiarito all'agenzia EFE da fonti del fornitore di servizi di navigazione aerea Enaire .

La risposta del ministro è giunta dopo che, durante un'intervista alla radio Cadena Ser, gli era stato chiesto se la decisione di chiudere lo spazio aereo potesse danneggiare o compromettere le relazioni con gli Stati Uniti. Ha aggiunto che le aziende spagnole operano attualmente negli Stati Uniti alle stesse condizioni delle altre aziende europee e che l'obiettivo del governo è quello di cercare di migliorare anche le relazioni bilaterali tra Spagna e Stati Uniti.

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