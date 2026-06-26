L’Anello di Fuoco del Pacifico: il cuore instabile del pianeta

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Il cosiddetto Anello di Fuoco del Pacifico rappresenta la più vasta e attiva area sismica e vulcanica della Terra. Questa immensa fascia geologica, lunga circa 40.000 chilometri e dalla caratteristica forma a ferro di cavallo, circonda l’oceano Pacifico concentrando circa il 90% dei terremoti mondiali e il 75% dei vulcani attivi del pianeta. L’area si estende dalla punta meridionale del Sud America lungo le coste occidentali delle Americhe, attraversa lo stretto di Bering e prosegue verso l’Asia orientale fino a raggiungere la Nuova Zelanda. Al suo interno si trovano circa 452 vulcani, molti dei quali ancora attivi.

Tra i Paesi maggiormente esposti figurano Stati Uniti, Cile, Giappone, Indonesia, Russia, Messico, Perù, Colombia, Canada e numerose nazioni insulari del Pacifico. Proprio in questa regione si sono verificati alcuni dei più devastanti disastri naturali della storia moderna, dalle eruzioni del Krakatoa e del Tambora ai grandi terremoti che hanno colpito Cile, Alaska e Giappone, spesso accompagnati da tsunami distruttivi. La ragione di questa intensa attività risiede nella tettonica delle placche. L’Anello di Fuoco coincide infatti con il punto d’incontro di diverse placche terrestri, tra cui quella del Pacifico, la Nordamericana, la Juan de Fuca e la Cocos.

In molte aree si verifica il fenomeno della subduzione, attraverso il quale una placca sprofonda sotto un’altra, accumulando enormi quantità di energia che possono liberarsi improvvisamente sotto forma di terremoti o alimentare la formazione di vulcani. Uno degli esempi più noti di questa dinamica è la celebre Faglia di San Andreas, in California, dove il continuo movimento tra la placca del Pacifico e quella nordamericana ha provocato numerosi eventi sismici nel corso dei secoli.

L’Anello di Fuoco rimane così una delle aree più studiate e monitorate del pianeta, poiché continua a rappresentare una delle principali fonti di rischio geologico per centinaia di milioni di persone.





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La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it