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Lavrov a USA e Israele: "Se speravano di conquistare l'Iran in un giorno, ora capiscono quanto si sbagliavano"

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Lavrov a USA e Israele: "Se speravano di conquistare l'Iran in un giorno, ora capiscono quanto si sbagliavano"

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha dichiarato che Stati Uniti e Israele ora comprendono quanto sia stato un errore lanciare l'attacco congiunto contro l'Iran.

"In questa fase del conflitto contro l'Iran, Stati Uniti e Israele si stanno già rendendo conto di quanto sia stato sbagliato pensare a un'operazione rapida contro la Repubblica; Teheran si sta difendendo e sta opponendo resistenza", ha affermato il ministro in una conferenza stampa.

Secondo Lavrov, l'aggressione israelo-statunitense "non è stata provocata e [Teheran] non ha potuto fare a meno di reagire".

"Se coloro che hanno pianificato gli attacchi contro la Repubblica Islamica dell'Iran nel bel mezzo dei negoziati - peraltro per la seconda volta, proprio come accaduto nel giugno dello scorso anno - se si aspettavano di raggiungere il loro obiettivo di sottomettere completamente quel governo in poche ore o in un giorno, allora sicuramente ora si stanno rendendo conto di quanto si sbagliavano", ha aggiunto.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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