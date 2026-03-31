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L'avvertimento di Teheran a Trump: 'L'isola di Kharg sarà il vostro inferno, nessuno tornerà vivo'

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L'avvertimento di Teheran a Trump: 'L'isola di Kharg sarà il vostro inferno, nessuno tornerà vivo'

 

Il primo vicepresidente iraniano, Mohammad Reza Aref, ha lanciato lunedì un severo avvertimento a Donald Trump in seguito alla sua ultima dichiarazione sulla possibilità di assumere il controllo dell'isola di Kharg, che ospita infrastrutture chiave per le esportazioni di petrolio del paese e da cui proviene il 90% delle esportazioni totali di greggio dell'Iran.

"Trump può solo decidere se inviare truppe a Giacarta, ma quando si tratta di riportarle indietro, la decisione non spetta più a lui . Perché nessuno torna a casa dall'inferno", ha scritto Aref su X, accompagnando il messaggio con un'immagine di bare avvolte nella bandiera americana.

All'inizio di questo mese, il presidente degli Stati Uniti ha ordinato il bombardamento di obiettivi militari a Kharg. Oggi, Trump ha dichiarato che potrebbe prendere il controllo dell'isola situata nel Golfo Persico. "Forse prenderemo l'isola di Kharg, forse no. Abbiamo molte opzioni", ha affermato.

In risposta, l'Iran sta  rafforzando  le difese di Jarg.  L'isola è dotata di un sistema di difesa a più livelli e, nelle ultime settimane, l'Iran vi ha schierato ulteriori sistemi missilistici antiaerei portatili (MANPADS) e ha disseminato mine antiuomo e anticarro intorno all'isola, anche lungo le coste dove i Marines statunitensi potrebbero tentare uno sbarco in una potenziale operazione anfibia.

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