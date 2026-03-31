L'ex capo dell'Antiterrorismo Joe Kent: 'L'Iran non è una minaccia, fermate l'invasione di Trump'

Lunedì, l'ex direttore del Centro nazionale antiterrorismo statunitense Joe Kent ha lanciato un appello agli americani, esortandoli a respingere in massa la guerra contro l'Iran iniziata dall'amministrazione Trump in collaborazione con Israele, soprattutto alla luce dell'"enorme pressione" a cui è sottoposto il presidente per lanciare un'invasione di terra della Repubblica islamica.

"Questa settimana, il presidente Trump sarà sottoposto a un'enorme pressione per inviare truppe di terra in guerra in Iran. Ciò rappresenterà un'escalation catastrofica che porterà solo a ulteriore spargimento di sangue e aggraverà ulteriormente questa disastrosa guerra ", ha affermato Kent in un video pubblicato su X.

In tale scenario, l'ex capo dell'antiterrorismo ha lanciato un appello, ritenendo che "sia essenziale che le persone facciano sentire la propria voce". "Contattate la Casa Bianca, chiamate la linea per i commenti, chiamate il centralino del Congresso, chiedete di parlare con i vostri rappresentanti, chiedete di parlare con i vostri senatori e dite loro rispettosamente che non appoggiamo l'invio di truppe di terra in Iran. È così che le persone possono farsi sentire".

Kent ha inoltre esortato gli statunitensi a pregare per la pace e a impegnarsi per raggiungerla, definendola essenziale. "Comunicate con rispetto con i vostri rappresentanti eletti e fate loro sapere che il popolo non appoggia questa guerra", ha aggiunto l'ex funzionario su X, dove ha anche pubblicato i numeri di telefono per contattare la Casa Bianca e la hotline di Capitol Hill.

L'ex funzionario aveva precedentemente avvertito che l'invio di truppe statunitensi sull'isola di Kharg avrebbe avuto gravi conseguenze per le forze americane. "Penso che sarebbe un disastro ", ha commentato in merito a un potenziale assalto all'isola. "Significherebbe essenzialmente consegnare all'Iran un gruppo di ostaggi su un'isola che potrebbero bombardare con droni e missili", ha concluso.

Kent si è dimesso a metà marzo, sostenendo di non poter, "in coscienza, appoggiare la guerra in corso in Iran". Nella sua lettera di dimissioni, l'ex funzionario ha affermato che Israele ha deliberatamente esercitato pressioni sugli Stati Uniti affinché coinvolgessero cittadini americani in una guerra contro la Repubblica islamica, che a suo dire non rappresentava "una minaccia imminente" per Washington, contrariamente alla giustificazione addotta dall'amministrazione Trump per l'attacco al territorio iraniano.