Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Il Principe

L'illusione del garantismo: meno tutele per i cittadini, più scudi per il potere

358
L'illusione del garantismo: meno tutele per i cittadini, più scudi per il potere

 

di Giuseppe Giannini

L' Italia è il luogo dove i paradossi prendono forma. All'interno di un Paese sempre più de-socializzato e de-politicizzato, dove le spinte propulsive, di rinnovamento ed inclusione vengono, di continuo depotenziate (la sottrazione degli spazi di incontro/confronto, la criminalizzazione e repressione delle idee non allineate ) il fare, il discutere in libertà è qualcosa che appartiene solo a chi di politica vive, cioè alla classe partitica.

Considerando che da quindici anni la metà degli italiani non vota è palese il deficit di rappresentanza e democrazia. Una volontà del popolo che non trova riscontro per forza nei partiti. I desideri e le istanze di quanti non hanno voce in capitolo sostituiti e catturate da quelli che stanno sopra. I partiti, rappresentativi della volontà di solo metà degli italiani (viste le percentuali di astensionismo), hanno monopolizzato qualsiasi decisione che ci riguarda. Il terreno su cui l'invasione di campo è più presente è quello relativo all'amministrazione della giustizia.

La politica dei partiti al di fuori della polis (perchè la disconosce) pretende di estendere i suoi privilegi ed impunità, mascherando tali intenzioni come servizi messi a disposizione del cittadino comune. E' il caso della riforma sulla giustizia che, modificando sette articoli della Costituzione, mette mano al complesso garantistico pensato in nome dell'indipendenza fra i poteri. I fautori dello stravolgimento autoritario, insieme all'Autonomia Differenziata, al premierato, alla riforma della legge elettorale ed ai nuovi provvedimenti repressivi – i decreti sicurezza – hanno come unico obiettivo quello di allargare oltre il consentito i loro poteri. Ogni tesi avanzata dai sostenitori del SI viene meno: all'inizio il tema era la separazione delle carriere, dopo che se ne è evidenziata la effettività (agevolata dalla riforma Cartabia) il nuovo argomento divisivo è la politicizzazione dei magistrati. C'hanno detto che se p.m e giudici appartengono allo stesso ordine (la pessima metafora calcistica dell'arbitro che appartiene ad una delle due squadre contendenti avanzata anche dall'ex poliziotto- inquistore Di Pietro) nella elezione dei componenti del C.S.M ci possono essere condizionamenti. In più il correntismo dell' A.N.M faciliterebbe candidature e carriere.

Ora, è doveroso ricordare che su circa novemila magistrati quelli iscritti alle correnti sono duemila e di questi in maggioranza appartengono a quelle di destra. Per cui, semmai, la politicizzazione concerne la scelta dei magistrati laici che, essendo presi da un elenco predisposto dal Parlamento nel quale la maggioranza è predominante, risentiranno "emotivamente" di quelle nomine. Mentre per i togati la scelta tramite il sorteggio non sarà garanzia di competenza ed imparzialità. Ancora più grave il rischio presente con l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare.

Una sorta di tribunale speciale in contrasto con la previsione costituzionale ( art. 102: " non possono essere istituiti tribunali speciali o straordinari" ) per punire gli errori dei magistrati (ricordiamo che già esiste la responsabilità civile dal 1988 grazie alla legge Vassalli con cui il cittadino leso agisce per il risarcimento contro lo Stato, che,  a sua volta, poi si rifà sul magistrato colpevole ) civili e penali, ma non per quelli commessi dai magistrati contabili, amministrativi e militari. Sembrerebbe quasi una riduzione di responsabilità ( altro che combattere gli errori) ed una giustificazione degli abusi delle élite vicine al mondo politico e delle Forze Armate. Pensiamo a chi deve accertare responsabilità legate ai reati fiscali o agli eccessi delle forze dell'ordine. Con la scusa di voler ridurre (impossibile da eliminare) gli errori di alcuni viene sconvolto l'intero impianto.

L' Alta Corte non sarà più presieduta dal Capo dello Stato (come avviene col CSM) ma da un soggetto di nomina parlamentare ( ecco la vera politicizzazione). Lo sdoppiamento dell'organo di autogoverno ne minerà l'autonomia, aumentando i costi di gestione, e, con uno di essi, quello accusatorio dei p.m dedito, esclusivamente, alla ricerca delle prove di condanna. In tal modo, esso agirebbe come un superpoliziotto al servizio dell'esecutivo, al quale rispondere in termini di efficienza, onde evitare, in mancanza di risultati l'intervento disciplinatorio dell'Alta Corte. Se riflettiamo sui nuovi reati introdotti dall'attuale esecutivo, che inaspriscono le pene per combattere il dissenso, colpevolizzare il disagio sociale  dei poveri e dei migranti, allora, altro che garantismo ed imparzialità. Ne deriverà un sovraccarico di lavoro per le procure ed il sistema carcerario. Altro aspetto da evidenziare è che la presunta onestà intellettuale degli avvocati rispetto ai pm è contraddetta dal fatto che, mentre questi ultimi potrebbero presentare nella ricerca delle prove anche alcune a favore degli imputati, lo stesso non accade con i difensori, che anche se venuti a conoscenza della colpevolezza degli assistiti continuano a difenderli. Nei fatti aumentano i poteri di intervento delle forze dell'ordine – lo scudo penale, il fermo preventivo – mentre i magistrati che cercano di frenarne gli eccessi quando ravvisano la violazione delle libertà fondamentali e costituzionalmente garantite, o solo l'inosservanza o mancata applicazione di normative internazionali, vengono deligittimati. La giustizia viene dunque politicizzata dall'attuale esecutivo. E' prassi degli eredi di Berlusconi.

Le affermazioni di Gratteri vengono decontestualizzate; quelle più gravi di Nordio ( "magistrati paramafiosi" ) che ricordano gli " antropologicamente deviati"  e della sua collaboratrice ("plotone di esecuzione") giustificate. Arriviamo, quindi, agli interventi della premier intrisi di livore. Già il fatto di occupare i media per far passare messaggi di parte e falsi, manipolando l'opinione pubblica, è qualcosa di inquietante. Parla della famiglia nel bosco. Giudica le sentenze senza rispettarle. Insieme ai fascio-leghisti invocano la non ingerenza dello Stato nelle questioni domestiche ( e il ruolo del diritto di famiglia?) Ancora, afferma che i giudici hanno liberato dal CPR in Albania uno stupratore e pedofilo. In realtà il governo è a piena conoscenza che chi lì presenta domanda di asilo fa ritorno indietro. Allora se così pericoloso perchè non l'hanno trattenuto in detenzione in Italia invece di espatriarlo? Evidentemente espatriare criminali pericolosi è abitudine di Meloni & Co., come è accaduto col carnefice libico Almasri.

Quanto ai pedofili miss (S)Garbatella potrebbe chiedere lumi all'amico-padrone americano, viste le frequentazioni con Epstein.Una pseudo riforma, questa, che non mira a snellire i processi e ad assicurare la certezza della pena, ma che procede verso l'impunità di quanti che, appartenendo alle forze dell'ordine, piuttosto che tutelare la sicurezza e l'incolumità abusano degli strumenti correttivi. Le torture di diversi esponenti della polizia penitenziaria, non solo poche mele marce; i pestaggi gratuiti nelle manifestazioni;  gli introiti "illegali" di quelli di Rogoredo, delineano un quadro dove la divisa diventa sinonimo di omertà ed eccessi, che una magistratura depotenziata troverà difficoltà ad affrontare.

Insomma, una serie di menzogne e volgarità, tipiche in tanti appartenenti a questo esecutivo. E di qui al voto ne sentiremo ancora.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Il Principe

Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

02 Marzo 2026 08:30
Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

11 Febbraio 2026 11:30
L'alterazione della realtà nel capitalismo dei disastri

L'alterazione della realtà nel capitalismo dei disastri

05 Febbraio 2026 12:30
Che fine ha fatto la democrazia?

Che fine ha fatto la democrazia?

24 Gennaio 2026 16:30
Trump, la fine del diritto e la nuova egemonia occidentale

Trump, la fine del diritto e la nuova egemonia occidentale

08 Gennaio 2026 12:30
Il filo rosso che unisce il racconto ucraino-sionista all'imperialismo dell'Occidente

Il filo rosso che unisce il racconto ucraino-sionista all'imperialismo dell'Occidente

30 Dicembre 2025 23:29
Tecnodistopia

Tecnodistopia

12 Dicembre 2025 14:00
La rimozione dell'esistente

La rimozione dell'esistente

03 Dicembre 2025 17:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Esperti ONU: Israele può estendere la devastazione di Gaza al Libano e all'Iran

161728
ASIA

I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

23569
EUROPA

L'elite europea sconfitta e la mossa della disperazione (di Pepe Escobar)

18147
ASIA

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

16816
ASIA

La lezione iraniana (di Andrea Zhok)

15143
ASIA

Il mosaico della morte per mille tagli (di Pepe Escobar)

14572
ASIA

Il 91,5% e il reato di dirlo

13931
ASIA

Pepe Escobar -L'Iran ha consegnato agli Stati Uniti un avviso di sfratto

13275
ASIA

Il Ministero degli Esteri russo evidenzia il diritto dell'Iran all'autodifesa

AMERICA LATINA

“Sostegno deciso”: Lavrov parla con il suo omologo cubano

MEDITERRANEO

Strage sul lungomare di Beirut: droni israeliani colpiscono le tende degli sfollati a Ramlet al-Bayda

NORD-AMERICA

Gli USA spendono 1,8 miliardi di dollari al giorno nella guerra contro l'Iran

AMERICA LATINA

Blocco energetico contro Cuba, l'Onu tratta con gli Usa

EUROPA

La Spagna rompe con Israele: ritirata l'ambasciatrice dopo l'attacco all'Iran

MEDITERRANEO

Financial Times: Israele si prepara a un conflitto in Libano più lungo di quello iraniano

ASIA

Ultimatum Graham: 'Conseguenze per l'Arabia Saudita se non attacca l'Iran insieme a noi'

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini di Loretta Napoleoni I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

I veri obiettivi di Israele e Usa nell'aggressione all'Iran - Intervista all'Amb. Alberto Bradanini

  • 09 Marzo 2026 18:00
Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa di Fabrizio Verde Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa

Geopolitica e greggio: così la guerra della coalizione Epstein in Iran strangola l'Europa

  • 10 Marzo 2026 16:23
Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria di Giuseppe Masala Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

  • 07 Marzo 2026 18:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno   Una finestra aperta Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

Robot umanoidi: dalla Cina una rivoluzione incredibile in un anno

  • 05 Marzo 2026 12:30
La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025 La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025

La produzione e le vendite di automobili in Cina supereranno le 34 milioni di unità nel 2025

  • 10 Marzo 2026 06:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione" di Francesco Santoianni Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione"

Il primato scientifico delle donne in Iran e il falso mito della "liberazione"

  • 09 Marzo 2026 20:00
Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin di Raffaella Milandri Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

  • 09 Marzo 2026 17:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista di Geraldina Colotti La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

La geopolitica del tifoso e il pragmatismo chavista

  • 06 Marzo 2026 11:30
Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO

Fulvio Grimaldi - Dopo Palestina, Libano, Siria, Venezuela e Iran, l’Eritrea? TRUMP E NETANIAHU: E ORA IL CORNO

  • 10 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
L'illusione del garantismo: meno tutele per i cittadini, più scudi per il potere di Giuseppe Giannini L'illusione del garantismo: meno tutele per i cittadini, più scudi per il potere

L'illusione del garantismo: meno tutele per i cittadini, più scudi per il potere

  • 13 Marzo 2026 08:00
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico di Michele Blanco Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

Oltre la propaganda delle 'liberazioni': la vera posta in gioco nel Golfo Persico

  • 07 Marzo 2026 09:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti