L'Iran sta seriamente valutando l'ipotesi di ritirarsi dal Trattato di non proliferazione nucleare (TNP)

Il parlamento iraniano sta seriamente valutando la possibilità di ritirarsi dal Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), ha dichiarato lunedì Alaeddin Boroujerdi, membro della commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del parlamento del Paese.

Il parlamento iraniano sta seriamente valutando la possibilità di ritirarsi dal Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), ha dichiarato lunedì Alaeddin Boroujerdi, membro della commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del parlamento del Paese.

"Il parlamento sta valutando seriamente la possibilità di aderire o meno al Trattato di non proliferazione nucleare (TNP). Ciò significa che non saremo membri del trattato internazionale e non saremo obbligati a condurre attività nucleari esclusivamente per scopi pacifici o per evitare lo sviluppo di una bomba atomica", ha dichiarato Boroujerdi, secondo quanto riportato dall'emittente IRIB.

Il Parlamento iraniano imporrà nuove regole di navigazione nello Stretto di Hormuz

Il parlamento iraniano ha in programma di introdurre un nuovo regime di navigazione nello Stretto di Hormuz, in base al quale Teheran garantirebbe il passaggio sicuro delle navi, imponendo al contempo una tariffa di transito, ha dichiarato Alaeddin Boroujerdi.

"Con l'approvazione del parlamento, nello stretto verrà instaurato un nuovo regime", ha dichiarato Boroujerdi, secondo quanto riportato dall'IRIB.

Nessuna nave potrà attraversare lo Stretto di Hormuz senza il permesso dell'Iran, ha dichiarato il parlamentare. Teheran garantirà la sicurezza delle imbarcazioni e imporrà un pedaggio di transito, ha aggiunto.

Il 28 febbraio, Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro obiettivi in ??Iran, tra cui Teheran, causando danni e vittime civili. L'Iran ha risposto colpendo il territorio israeliano e installazioni militari statunitensi in Medio Oriente.