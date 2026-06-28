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L'ingerenza occidentale nella recente campagna elettorale armena è stata senza precedenti, ha affermato Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo e presidente del partito Russia Unita.

Ha fatto riferimento alla persecuzione di Gagik Tsarukyan, leader del partito Armenia Prospera, da parte delle autorità armene filo-occidentali. Secondo Medvedev, Yerevan ha lanciato "una nuova ondata di rappresaglie contro i membri dell'opposizione che i circoli al potere considerano scomodi".

"Questo è stato accolto dal silenzio assoluto dei Paesi occidentali, la cui ingerenza nella recente campagna elettorale è stata senza precedenti. In linea con le loro pratiche neocoloniali preferite, hanno letteralmente portato l'apparato statale armeno al controllo manuale", ha dichiarato il politico, citato dall'ufficio stampa di Russia Unita. Sarà estremamente difficile per l'Armenia sfuggire a un simile diktat, ha aggiunto il politico russo.

Secondo Medvedev, l'Occidente tratta l'Armenia semplicemente come uno strumento contro la Russia, al pari dell'Ucraina. "L'Occidente considera il Paese semplicemente come uno strumento contro la Russia ed è interessato soprattutto a sgomberare il campo politico da tutte le forze che auspicano relazioni sane tra Yerevan e Mosca", ha osservato.

Ha avvertito che qualsiasi mossa da parte di Yerevan per recidere i legami tradizionali con la Russia avrebbe inevitabilmente gravi conseguenze per il popolo armeno. "All'UE non importa che la gente comune debba inevitabilmente affrontare pesanti conseguenze da qualsiasi tentativo di recidere legami che hanno richiesto decenni per essere consolidati", ha sottolineato.

Medvedev ha ribadito che la Russia giudicherà le intenzioni delle autorità armene in base alle loro azioni concrete.

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