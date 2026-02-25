Missili cinesi 'impossibili da intercettare' per l'Iran: l'accordo segreto che spaventa le portaerei USA

Secondo fonti informate citate da Reuters il 24 febbraio, l’Iran è in trattative con la Cina per l'acquisto di missili da crociera antinave progettati per eludere le difese navali.

"L'accordo per i missili CM-302 di fabbricazione cinese è quasi concluso. Non è stata ancora concordata una data di consegna", hanno confermato le fonti.

I missili supersonici antinave sono progettati per aggirare le difese volando a bassa quota. Hanno una gittata di circa 290 chilometri.

Secondo le fonti, i negoziati per l'accordo sono iniziati almeno due anni fa e hanno "accelerato" con l'inizio della guerra di 12 giorni di Israele contro l'Iran, sostenuta dagli Stati Uniti, nel giugno 2025.

La Reuters non specifica quanti missili sono coinvolti nell'accordo.

"L'Iran ha accordi militari e di sicurezza con i suoi alleati, e ora è il momento giusto per sfruttarli", ha dichiarato un funzionario del Ministero degli Esteri iraniano all’agenzia britannica.

Danny Citrinowicz, ex ufficiale dell'intelligence israeliana e ricercatore presso il think tank dell'Istituto israeliano per gli studi sulla sicurezza nazionale, ha dichiarato alla Reuters che "se l'Iran avesse la capacità supersonica di attaccare le navi nella zona, cambierebbe completamente le carte in tavola".

"Questi missili sono molto difficili da intercettare", ha aggiunto l'ex funzionario dell'intelligence. "La Cina non vuole vedere un regime filo-occidentale in Iran. Ciò rappresenterebbe una minaccia per i suoi interessi. Sperano che questo regime rimanga al potere".

Questa indiscrezione arriva mentre gli Stati Uniti minacciano di attaccare l'Iran. La regione sta affrontando il più grande rafforzamento della potenza aerea statunitense dall'invasione dell'Iraq.

Teheran ha avvertito che, in caso di attacco, le risorse e le basi statunitensi in tutta la regione saranno colpite. La Guida Suprema della Repubblica Islamica, Ali Khamenei, ha minacciato di prendere di mira le portaerei statunitensi dispiegate nell'Asia occidentale.

Un terzo round di colloqui indiretti, mediati dall'Oman, è previsto per questa settimana a Ginevra.

Washington continua a chiedere la fine dei programmi nucleare e missilistico e che Teheran cessi di sostenere i gruppi di resistenza nella regione, richiesta che la Repubblica Islamica respinge. L'Iran è disposto solo a discutere del suo programma nucleare, ma cerca di mantenere il diritto di arricchire l'uranio a un certo livello.

"I colloqui di giovedì sono un test per [il presidente degli Stati Uniti Donald] Trump e determineranno se i soldati americani andranno all'inferno o torneranno a casa", ha avvertito all'inizio di questa settimana il portavoce del Comitato per la sicurezza nazionale e la politica estera del parlamento iraniano, Ebrahim Rezaei.

Secondo quanto riportato Modern Diplomacy , il Ministero della Sicurezza dello Stato cinese (MSS) ha fornito all'Iran una nuova tecnologia in grado di tracciare gli aerei stealth statunitensi e israeliani.

Il Financial Times (FT) ha anche riportato che l'Iran ha stretto un accordo con la Russia per l'acquisto di 500 lanciatori portatili "Verba" e 2.500 missili 9M336. Questi missili a spalla sono tra i principali sistemi di difesa aerea portatili (MANPADS) della Russia.

