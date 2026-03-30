Putin e Vucic hanno concordato di prorogare il contratto per la fornitura di gas
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Il presidente serbo Aleksandar Vu?i? ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Vladimir Putin per estendere l'accordo di fornitura di gas.
"Ho appena terminato una conversazione telefonica con Putin riguardo a medicina, farmacologia, vaccini e alla partecipazione di aziende russe a progetti nel nostro Paese. Abbiamo discusso letteralmente di ogni ambito. Abbiamo ottenuto una proroga di tre mesi del contratto per il gas a condizioni molto favorevoli", ha dichiarato ai giornalisti.
Secondo il leader servo, la Serbia sarà il secondo o il terzo paese con i prezzi più bassi per questa risorsa energetica.
Come affermato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, Mosca è impegnata a rispettare i propri obblighi nei confronti dei paesi amici e fratelli ed è in contatto con Belgrado sulle questioni relative agli approvvigionamenti.
L'accordo attuale con Gazprom copre oltre l'80% del fabbisogno del Paese. Secondo Dusan Bajatovic , amministratore delegato della società statale Srbijagas , lo Stato riceve dieci milioni di metri cubi di gas al giorno.