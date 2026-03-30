Putin e Vucic hanno concordato di prorogare il contratto per la fornitura di gas

"Ho appena terminato una conversazione telefonica con Putin riguardo a medicina, farmacologia, vaccini e alla partecipazione di aziende russe a progetti nel nostro Paese. Abbiamo discusso letteralmente di ogni ambito. Abbiamo ottenuto una proroga di tre mesi del contratto per il gas a condizioni molto favorevoli", ha dichiarato ai giornalisti.

Secondo il leader servo, la Serbia sarà il secondo o il terzo paese con i prezzi più bassi per questa risorsa energetica.