Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

<<- Come stai, eroe?

- Grazie a Dio, sto bene.

- Perché vuoi che qui venga costruita una scuola?

- Per poter imparare, disegnare, leggere e scrivere bene. E per giocare con i miei amici, essere felice e costruire un mondo nuovo.

- Cosa ti manca di più?

- Mi mancano la mia scuola, il mio zaino e i miei amici. Mi manca svegliarmi la mattina per andare a scuola e sentire gli uccellini cantare lungo la strada. Voglio che venga costruito un mondo nuovo dove io e i miei amici

possiamo studiare insieme e diventare ingegneri.

- Dov'è la tua vecchia scuola?

- È stata bombardata e ridotta in macerie. I disegni che amavo sono stati cancellati e tutto ciò che rappresentava il mio futuro è andato perduto. Purtroppo la mia scuola è stata distrutta.

- Qual è il tuo messaggio al mondo?

- Vogliamo tornare a scuola, rivogliamo i nostri amici e rivogliamo i nostri ricordi.

- E se la scuola riaprisse domani?

- Verrei subito a iscrivermi, giocherei con i miei amici e studierei con impegno.

Vogliamo il nostro diritto all'istruzione!>>.

La scuola di Amjad sta ancora aspettando che un'organizzazione, un'associazione o un istituto scolastico si faccia avanti e finanzi i 7.000 euro necessari per allestire la tenda e tutte le attrezzature necessarie.

Ma più di lui, sono i 100 bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni a cui è destinato il progetto ad aspettare la loro scuola a Gaza.

Per informazioni e contatti:

radiogazainprogress@gmail.com

Radio Gaza - cronache dalla Resistenza

Una trasmissione di Michelangelo Severgnini e Rabi Bouallegue

In contatto diretto con la popolazione di Gaza che resiste e che ha qualcosa da dire al mondo...

Episodio numero 26 - 26 febbraio 2026

La campagna “Apocalisse Gaza” raggiunge oggi il suo 252° giorno, avendo raccolto 150.867 euro da 1.761 donazioni e già inviato a Gaza 150.849 euro in valuta.

Qualcosa sta accadendo a Gaza. Da quando il 9 ottobre è stato firmato il Piano di Pace di Trump, ci sono stati quattro mesi di negoziati vaghi, sotterranei, su più livelli, ma in termini pratici questi non hanno cambiato la sostanza di quella che è essenzialmente una fase di transizione.

Sì, “Gaza ha vinto”, come suggerisce il titolo dell'ultima delle nostre cinque produzioni nell'ambito del film in corso di realizzazione.

Gaza ha vinto perché è rimasta unita, perché la resistenza è rimasta unita e imbattuta, e questo, come ci ha ricordato Henry Kissinger, equivale militarmente a una sconfitta per un esercito regolare come quello israeliano.

Ma in questi quattro mesi la guerra non è finita. Non solo per le oltre 500 vittime causate da Israele dallo scorso ottobre.

Non solo per i bombardamenti quotidiani delle aree urbane.

Non solo per la demolizione mirata di interi quartieri residenziali per far posto ai progetti del genero di Trump, Jared Kushner.

Non solo per la carestia distopica in corso durante queste settimane di Ramadan, dovuta a un improvviso aumento dei prezzi guidato da Israele, come abbiamo riportato la scorsa settimana.

C'era una battaglia diplomatica da continuare a combattere, e sicuramente non è stato d'aiuto distogliere lo sguardo da Gaza.

Alcuni la consideravano perduta, altri la consideravano salvata.

Entrambi avevano torto. Gaza non è perduta, e Gaza non è salvata.

Gaza ha bisogno di attenzione costante perché il diavolo si nasconde nei dettagli.

Ora che sono stati identificati i cinque paesi che invieranno truppe a Gaza come parte della Forza di stabilizzazione, dobbiamo chiederci cosa sta succedendo sul campo e nei corridoi del potere.

Abbiamo un'idea più chiara di ciò che sta accadendo sul campo perché la nostra squadra è lì per raccontarcelo, e in questo episodio ascolteremo ciò che hanno da dirci.

Per quanto riguarda ciò che sta accadendo nei corridoi del potere, possiamo solo fare delle ipotesi. Non abbiamo una sfera di cristallo. Ad esempio, questa sera non sappiamo quale sarà l'esito dell'incontro di Ginevra sul programma nucleare iraniano e quanto l'esito di questo incontro sconvolgerà la situazione internazionale.

Ma una cosa è certa. Qualcosa sta succedendo a Gaza. L'impennata dei prezzi durante il Ramadan ha lo scopo di provocare rivolte tra la popolazione e mettere in difficoltà il governo di Hamas. Qual è l'obiettivo finale?

Non lo sappiamo ancora, ma nel frattempo possiamo fare la nostra parte diffondendo la notizia e mostrando il nostro sostegno, inviando le nostre donazioni a Gaza.

<<La pace, la misericordia e la benedizione di Dio siano con te. Oggi, al tramonto, momento in cui i musulmani interrompono il digiuno, i carri armati e gli aerei da guerra israeliani hanno iniziato a bombardare le zone di Zeitoun, Daraj, Jabalia e Beit Lahia. Successivamente, le cannoniere israeliane hanno iniziato a bombardare la costa di Gaza e a distruggere le case nella zona di Khan Younis. Sembra che la guerra nella Striscia di Gaza non sia finita; la guerra contro la popolazione locale continua. La fame persiste nella Striscia di Gaza.

La pace sia con te, fratello Rabi

Migliaia di famiglie vivono in tende o rifugi di fortuna sulle rovine delle loro case distrutte. I pasti del Ramadan sono privi dei beni di prima necessità a causa della grave carenza di cibo, acqua e carburante e della loro completa dipendenza dai pochi aiuti che arrivano attraverso i limitati valichi di frontiera.

A Gaza, i prezzi esorbitanti hanno portato a un rallentamento dell'attività di mercato; i beni sono scarsi e i prezzi sono estremamente alti. Qui le persone si muovono con esitazione tra i mercati perché non possono permettersi di acquistare determinati prodotti alimentari o beni di prima necessità.

Recitiamo le nostre preghiere nelle moschee distrutte o in sale di preghiera temporanee costruite con nylon e legno, come espressione del nostro attaccamento alla nostra fede nonostante la distruzione di centinaia di luoghi di culto.

Dio mi basta, ed è Lui il miglior dispensatore delle cose>>.

Cosa succede se ci sono scontri? Cosa succede se Israele bombarda le zone abitate dove deve essere dispiegata la Forza di stabilizzazione? Cosa succede se vengono attaccati da Hamas?

Tutto è incerto; al momento nessuno lo sa.

Il maggiore generale americano Jasper Jeffers, comandante della Forza Internazionale di Stabilizzazione (ISF) di Gaza, ha annunciato giovedì scorso, durante la riunione inaugurale del Consiglio di Pace, che cinque paesi invieranno truppe a Gaza, ciascuno responsabile di un settore della Striscia: Indonesia, Marocco, Kazakistan, Kosovo e Albania. L'Egitto e la Giordania saranno responsabili dell'addestramento delle forze di polizia, come stanno facendo da mesi.

Nel breve termine, l'ISF prevede di schierarsi prima nel settore di Rafah, parallelamente alle attività di addestramento della polizia. L'obiettivo a medio termine è quello di espandersi settore per settore, con un obiettivo a lungo termine di 12.000 poliziotti e 20.000 soldati dell'ISF, ha affermato.

“Con questi primi passi, contribuiremo a garantire la sicurezza di cui Gaza ha bisogno per la nostra prosperità futura e una pace duratura”, ha affermato.

Questa mossa dell'Indonesia è interessante.

Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha firmato un accordo commerciale con gli Stati Uniti durante la sua ultima visita a Washington. I dazi statunitensi saranno ridotti dal 32% al 19%.

In breve, gli è stata mostrata la carota. Ma alcuni ritengono che anche il bastone dei dazi americani sia pronto.

In quale caso? Beh, gli indonesiani sono stati chiari: nessun confronto con le parti in guerra. Se i termini dello schieramento cambieranno durante l'operazione, l'Indonesia non esiterà a ritirare il proprio contingente. Ed è allora che entrerà in gioco il bastone.

Perché è lì che si finirà. Nessuno vuole disarmare Hamas, ma questo è l'unico obiettivo che Trump e Israele hanno in mente.

Se questo Consiglio di Pace non è altro che un comitato commerciale al servizio degli interessi sionisti e, di conseguenza, questi eserciti vengono dispiegati per raggiungere tali obiettivi, allora è lì che finiremo: in uno scontro militare.

Il bastone e la carota possono creare confusione quando vengono usati insieme. Gli indonesiani, come tutti gli altri, sono stati avvertiti.

<<Tre questioni sono predominanti qui a Gaza. La prima è quella del disarmo di Hamas. L'amministrazione Trump ha fissato una scadenza a marzo e ha presentato a Hamas un piano di disarmo, che Hamas apparentemente rifiuterà (0,12). Questo ci porterà a un'altra guerra, ed è ciò che temiamo qui a Gaza. Dopo la riunione del consiglio di pace americano, i bombardamenti su Gaza si sono intensificati e le incursioni israeliane sono aumentate nella città di Gaza, in particolare a Zeitoun, nella parte orientale di Gaza e nella zona di Khan Younis (0,24). Noi a Gaza temiamo ora fortemente un ritorno alla guerra su vasta scala.

La seconda questione riguarda il comitato amministrativo di Gaza, formato un mese fa. Israele non gli ha ancora permesso di entrare nella Striscia di Gaza e sta ostacolando qualsiasi azione che potrebbe intraprendere per ripristinare la calma e la sicurezza nella Striscia (0,12). Israele continua a intimidire e uccidere attraverso le bande che controlla lungo i confini della Striscia di Gaza.

La terza questione riguarda l'ostacolo alla distribuzione degli aiuti. Israele sta ostacolando l'ingresso degli aiuti a Gaza dalla riapertura dei valichi, con meno del 10% degli aiuti richiesti che entra nel territorio. Ciò sta aggravando la carestia e il numero di famiglie senza cibo per i propri figli è in aumento (0,16). Siamo sull'orlo di una nuova carestia a causa delle politiche del governo israeliano volte a ostacolare la distribuzione degli aiuti nella Striscia di Gaza>>.

Qualcosa sta accadendo a Gaza perché le voci si stanno diffondendo da una tenda all'altra. Gaza ha vinto, sì, ma nel frattempo si sarebbe potuto fare qualcosa. Gaza ha vinto, sì, ma poi è stata lasciata sola. Cosa succederà ora con l'arrivo della Forza di stabilizzazione a Gaza in aprile? Sarà una forza di intervento per impedire a Israele di manovrare, o sarà un pretesto per mettere Hamas e la resistenza con le spalle al muro?

La gente sul posto non si fida. Forse le intenzioni rivelate non sono quelle perseguite, e le intenzioni non dette sono quelle più presenti nella mente della gente.

<<Che la pace e la benedizione di Dio siano con voi

Il “Consiglio di pace” ha preparato delle aree per lo schieramento delle forze internazionali di “ristabilizzazione” nella Striscia di Gaza. Secondo il piano, saranno schierate 20.000 forze di sicurezza internazionali, insieme a 12.000 agenti di polizia egiziani. Queste forze saranno responsabili dello smantellamento delle infrastrutture militari di Hamas, della distruzione delle reti di tunnel e della confisca delle armi

Questa nuova mappa mostra le missioni della forza internazionale di stabilizzazione.

L'Indonesia sarà a Rafah... Le forze militari marocchine a Khan Yunis... L'Albania a Deir al-Balah... Il Kazakistan a Gaza City. E il Kosovo a nord... E la polizia sarà giordana ed egiziana. La pace sia con voi

Giuro, fratello, la mia opinione su questa questione è che sarà molto pericoloso. Una situazione molto delicata. Porterà a uno spargimento di sangue in questo Paese, a causa dei violenti scontri che avranno luogo.

Fratello, una forza (militare) proveniente dall'esterno della Striscia non può venire e mettersi a distruggere Hamas. Sarà molto difficile. Hamas li affronterà. Affronterà chiunque cerchi di causargli problemi.

Fratello, all'inizio e alla fine, noi siamo seguaci di questa religione, difendiamo (i precetti) del Profeta e, con il permesso di Dio, non deporremo le armi.

Secondo: coloro che provengono da fuori Gaza saranno organizzati da Trump, saranno alleati degli americani e consegneranno il Paese su un piatto d'argento.

Sarà una questione molto complicata. Disarmare Hamas non sarà così facile. Dovrà compiere molti sforzi per garantire i diritti del popolo, il diritto alla moschea di Al-Aqsa, i diritti del popolo.

Fratello, il 7 ottobre non è stato altro che una guerra di liberazione, ma il piano non è andato come sperato, a causa del tradimento dei paesi arabi e musulmani.

Fratello, in questo momento, e in generale, un intero popolo non conosce il proprio destino. Quello che sa è che ogni giorno dobbiamo cercare il nostro cibo quotidiano. Come prendersi cura dei nostri figli. La gente ora cerca il proprio sostentamento quotidiano, il cibo per le proprie famiglie, il latte per i propri figli. Un intero popolo pensa solo a questo ora, perché sa che il suo destino è perduto. Non sa cosa ne sarà di lui, se morirà, se vivrà, se ci sarà un'altra vita felice che lo gratificherà dopo tutto quello che gli è successo durante la guerra.

Non sappiamo, fratello, quale sarà il nostro destino. Tutti i paesi sono uniti contro Gaza, tutti combattono Gaza>>.

Come ripetuto ai microfoni di tutto il mondo, l'obiettivo finale deve essere un cessate il fuoco permanente che consenta l'avvio di un serio processo politico che porti a una soluzione a due Stati.

Che bella favola!

Al centro di questa visione c'è la salvaguardia dell'unità territoriale dei territori palestinesi e il rifiuto di qualsiasi formula che istituzionalizzi una separazione duratura tra Gaza e la Cisgiordania.

Oh sì, ci piace.

Ma come si può raggiungere l'obiettivo finale senza rimuovere la causa storica di questa situazione?

Non è che non ci sia modo, è che non c'è modo.

Ad esempio, un amico di Radio Gaza ci ha inviato un sentito messaggio video. Naturalmente, dove sono i prigionieri palestinesi? Prigionieri di guerra senza uno Stato che li rivendichi. Non c'è bisogno di uno Stato palestinese, giusto? Avete mai sentito gli americani parlare di uno Stato dei nativi americani? Per loro ci sono le riserve. La loro resistenza è terrorismo, perché la resistenza è terrorismo quando ti viene negato lo Stato a cui appartieni. Ma negare l'esistenza di uno Stato è colonialismo, oppressione, no?

Va bene, zio Donald, hai sempre scritto la storia in questo modo, ma quello è il tuo libro. Il resto del mondo ha studiato altri testi.

<<I nostri prigionieri sono in pericolo. Dov'è la comunità internazionale? Dove sono i diritti umani? Dov'è la rabbia

delle strade palestinesi per i nostri prigionieri? Che stanno morendo nelle prigioni. Dove sono gli arabi? Dov'è l'Egitto, dov'è la Giordania? Dov'è l'esercito arabo? Dico al mondo: questa è un'ingiustizia.

Dov'è la comunità internazionale? Dov'è l'Egitto? Dov'è la Giordania? Dov'è l'esercito arabo? Riponiamo la nostra fiducia in Dio.

Una lettera al nemico: liberate i nostri prigionieri. Quando è troppo è troppo! Dove sono i mediatori? Che intervengano per liberare i nostri prigionieri. Li stanno torturando! Li stanno torturando. È un'ingiustizia! Ma Dio mi basterà contro gli Stati Uniti e contro Israele>>.

Il portavoce di Hamas Hazem Qassem ha dichiarato venerdì che la sua organizzazione è aperta alle forze internazionali di pace a Gaza, ma ha respinto qualsiasi interferenza negli “affari interni” del territorio.

“La nostra posizione sulle forze internazionali è chiara: vogliamo che le forze di pace monitorino il cessate il fuoco, ne garantiscano l'attuazione e fungano da cuscinetto tra l'esercito di occupazione e la nostra popolazione nella Striscia di Gaza, senza interferire negli affari interni di Gaza”, ha affermato.

Il primo di questi “affari interni” è il disarmo.

Ma è come dire: “Se venite come forza cuscinetto e fermate i bombardamenti quotidiani di Israele, allora potete entrare, accamparvi in un angolo tra le macerie e stare lì a guardare il cielo in attesa dei razzi israeliani. Punto”.

Quindi qualcuno a Gaza ci sta pensando. Stanno valutando i pro e i contro. Ma il rischio rimane molto alto.

<<La situazione rimane molto complessa e qualsiasi forza straniera presente a Gaza necessita di un forte sostegno politico per poter operare. La situazione della sicurezza è precaria, ma è impossibile prevedere un piano d'azione specifico o definitivo.

Nessuno può dirlo con certezza, ma l'analisi più plausibile è che se le forze entrassero in conflitto diretto attraverso un accordo o un coordinamento indiretto, la probabilità di scontri sarebbe bassa. Se, invece, entrassero senza un accordo o in un ruolo percepito come ostile, il rischio di conflitto aumenterebbe. In tali casi, le parti cercano inizialmente di evitare il conflitto diretto a causa dei suoi elevati costi politici e militari>>.

Michelangelo Severgnini Regista indipendente, esperto di Medioriente e Nord Africa, musicista. Ha vissuto per un decennio a Istanbul. Il suo film “L'Urlo" è stato oggetto di una censura senza precedenti in Italia.