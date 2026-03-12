Abbonati / Sostienici
Strage sul lungomare di Beirut: droni israeliani colpiscono le tende degli sfollati a Ramlet al-Bayda

L'esercito israeliano ha commesso un massacro nel cuore di Beirut la mattina del 12 marzo, prendendo di mira un gruppo di civili libanesi sfollati con un drone e uccidendone otto nella zona della spiaggia di Ramlet al-Bayda. 

Un drone ha sparato tre missili nei pressi del lungomare, dove la gente passeggia e dove decine di famiglie sfollate provenienti da varie parti del Paese hanno allestito le loro tende. 

Almeno otto persone sono state uccise e 31 sono rimaste ferite nell'attacco  , che ha coinciso con due attacchi aerei mortali nella zona di Aramoun, alla periferia di Beirut, e con diversi altri attacchi nella periferia meridionale di Beirut, uditi in tutta la  città . 

Secondo quanto riportato dal Ministero della Salute, negli attacchi ad Aramoun sono morte tre persone e un bambino è rimasto ferito.

L'esercito israeliano ha dichiarato in una nota di aver "attaccato 10 edifici a Dahiye che fungevano da quartier generale del terrore nel giro di mezz'ora, tra cui il quartier generale dell'intelligence, il quartier generale dell'unità Radwan e altri quartier generali".

L'esercito non ha menzionato i suoi attacchi ad Aramoun e al lungomare di Beirut. 

Oltre 600 persone sono state uccise da Israele in Libano dal 2 marzo, quando Hezbollah ha risposto a oltre un anno di violazioni mortali del cessate il fuoco, che hanno causato la morte di centinaia di persone nel corso del 2025. 

L'esercito israeliano ha ordinato lo sfollamento forzato dei residenti in quasi tutta la periferia meridionale di Beirut, nonché in tutte le zone a valle del fiume Litani, nel Libano meridionale.

Gli attacchi israeliani a Beirut di giovedì mattina sono avvenuti dopo che Hezbollah ha intensificato le sue operazioni con razzi e droni contro gli insediamenti e le postazioni militari israeliane. 

La resistenza libanese ha lanciato oltre 100 razzi contro gli insediamenti nel nord di Israele, portando a termine diverse operazioni consecutive di infiltrazione con droni. 

Le operazioni di resistenza coincisero con gli attacchi missilistici dell'Iran. 

Hezbollah sta inoltre affrontando un'invasione terrestre israeliana, lanciando attacchi contro le posizioni militari occupate da Israele all'interno del Libano durante il cessate il fuoco. 

"I mujaheddin della resistenza islamica hanno preso di mira un raduno di forze dell'esercito nemico israeliano nella posizione di Markaba, recentemente istituita, con colpi di artiglieria alle 1:15 di giovedì 12/03/2026", ha annunciato Hezbollah giovedì. 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

