Terremoto a New York: l'ondata progressista travolge la lobby pro-Israele

Il 23 giugno, a New York, i candidati progressisti hanno ottenuto importanti vittorie, sconfiggendo i deputati filo-israeliani uscenti nelle primarie per il Congresso, un risultato che ha rappresentato un "duro colpo" per l'American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

Brad Lander, ex revisore dei conti della città, ha sconfitto il deputato Dan Goldman in una competizione elettorale caratterizzata da divergenze sulle azioni militari di Israele. Lander, che si definisce un cosiddetto "sionista liberale", critica Goldman per il suo rifiuto di definire l'attacco israeliano a Gaza un genocidio o di sostenere misure che blocchino la vendita di armi a Israele.

L'ondata progressista è proseguita con la vittoria della socialista democratica Darializa Avila Chevalier, che ha sconfitto il deputato Adriano Espaillat.

La sua campagna si è concentrata sull'accettazione da parte di Espaillat di donazioni da parte del gruppo di pressione filo-israeliano AIPAC.

Nel frattempo, la deputata statale Claire Valdez si appresta a sostituire la deputata uscente Nydia Velazquez, dopo aver criticato il ritardo della sua avversaria nell'utilizzare il termine "genocidio" e aver messo in luce i suoi legami con gruppi affiliati all'AIPAC.

Queste vittorie, rafforzate dall'influenza del sindaco Zohran Mamdani, il primo sindaco musulmano di New York, suggeriscono che una posizione critica nei confronti di Israele e della sua influenza sulla politica locale e internazionale degli Stati Uniti sia ormai di per sé un vantaggio politico.

L'accettazione di finanziamenti da parte dell'AIPAC è diventata sempre più una cartina di tornasole per gli elettori statunitensi, che valutano la lealtà di un candidato agli Stati Uniti piuttosto che agli interessi di una lobby straniera.

Jon Paul Lupo, stratega di lunga data, ha dichiarato a POLITICO che gli elettori contrari alla guerra di Gaza godevano di un "enorme vantaggio politico" in queste elezioni.

Nel suo discorso di vittoria, Lander ha condannato la strategia "abbraccia Bibi" dell'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden, definendola un "errore catastrofico". Ha affermato: "Credo che ci abbia resi complici di un genocidio. Le bombe che abbiamo finanziato hanno ucciso più di 70.000 palestinesi, la maggior parte dei quali donne e bambini".

Sebbene i candidati finanziati dall'AIPAC abbiano ottenuto successo altrove – come ad esempio la sconfitta del deputato repubblicano Thomas Massie il 19 maggio contro Ed Gallrein, anch'egli finanziato dall'AIPAC, a seguito delle elezioni primarie più costose della storia – il sentimento degli Stati Uniti nei confronti di Israele è in netto calo dall'inizio del genocidio a Gaza.

Un sondaggio del Pew Research Center pubblicato ad aprile rivela che il 60% dei cittadini statunitensi ha ora un'opinione sfavorevole di Israele , con un sentimento "molto sfavorevole" quasi triplicato rispetto al 2022.

Un sondaggio separato condotto da Gallup a febbraio ha rilevato che, per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, un numero maggiore di cittadini statunitensi simpatizza con i palestinesi (41%) rispetto agli israeliani (36%), un cambiamento avvenuto dopo anni di testimonianze di crimini di guerra israeliani e del genocidio in corso a Gaza.