Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Il DiSsenziente
  • ITALIA

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

1872
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

 

La polemica sulla “tassa di soggiorno” ha un grande merito: almeno per qualche giorno, infatti, inceppa la narrazione patinata sul turismo e fa finalmente apparire quest’ultimo per quello che è in realtà.
 
Albergatori, gestori di B&B e Comune di Bari stanno discutendo animatamente su cosa farne della montagna di denaro che affluisce costantemente nelle casse pubbliche. Per i primi, quei soldi non possono finanziare welfare e cultura, ma continuare ad alimentare e migliorare l’offerta. I secondi rispondono che devono essere spesi per migliorare i servizi e implementare eventi e attrattività. Sembra uno scontro tra visioni contrapposte di città, ma in realtà è qualcosa di estremamente più interessante.
 
 
Se da una parte, infatti, si invoca la logica semplice del turista che paga e quindi i soldi devono tornare al settore di provenienza; dall’altra si cerca di tenere insieme sostenibilità e attrattività. Promettendo nel contempo decoro urbano, mobilità, destagionalizzazione, redistribuzione dei flussi e grandi eventi. Posizioni apparentemente diverse che però discutono dentro lo stesso modello di sviluppo senza mai metterlo davvero in discussione. Perché oggi l’impropriamente detta tassa di soggiorno non è più - soltanto - un balzello funzionale alla promozione turistica. Al contrario è diventata una delle principali voci di cassa degli enti locali e, come tale, al centro di una vera e propria materia del contendere. Uno dei perni sul quale ruota ciò che definisco welfare surrogato.
 
Quando lo Stato e gli enti locali riducono progressivamente (e inesorabilmente) la spesa pubblica, infatti, il turismo non è più solamente una forma di compensazione indiretta, ma una forma di finanziamento diretto. Flussi di denaro che generano liquidità e opportunità lavorative immediate sotto forma di entrate tributarie e occupazione, molto spesso precaria. Denaro che consente all’apparato pubblico di continuare a funzionare senza affrontare strutturalmente le cause della crisi economica e sociale. E a una parte di cittadinanza di sopravvivere in assenza di alternative concrete. Da tale prospettiva, quindi, le due posizioni apparentemente antitetiche tendono inevitabilmente a convergere.
 
Che il turista debba finanziare i servizi al turista (e non la città che lo accoglie) o che gli introiti da esso generati debbano essere destinati alla manutenzione dei marciapiedi e all’organizzazione di grandi eventi nella convinzione che si produrranno “ricadute positive sulla comunità”, infatti, significa ragionare di sviluppo muovendosi all’interno del medesimo perimetro ideologico. Vuol dire aver introiettato l’idea che il turismo sia ormai la principale voce di entrata, l’infrastruttura portante di un’intera economia. La leva economica e fiscale su cui basare - e con cui governare - sviluppo e squilibri sociali. Ed è in questo punto di saldatura che emerge la logica dello Stato-merce, uno Stato che non governa più, ma si limita a gestire la scarsità valorizzando il territorio come fosse un asset economico.
 
Dire che la tassa di soggiorno debba finanziare “manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali locali e servizi pubblici connessi all’accoglienza”; oppure sostenere che cultura e grandi eventi siano una “leva formidabile per attrarre nuovi pubblici e rafforzare la reputazione della città” significa infatti dire la stessa cosa. Destagionalizzare significa infatti aumentare i pernottamenti, spalmare i flussi estendere territorialmente la pressione, promuovere grandi eventi coincide col favorire nuova domanda. Tutto legittimo, per carità, ma nell’interesse di chi?
 
Se le risorse generate dall’indotto turistico non vanno redistribuite a chi quel fenomeno lo subisce quotidianamente senza cavarne un ragno dal buco - pagandone tra l’altro un prezzo altissimo in termini di aumento del costo della vita, canoni di locazione, trasporto, infruibilità degli spazi pubblici e disgregazione del tessuto sociale - allora l’obiettivo diventa evidente: devono restare funzionali alla crescita del mercato turistico stesso. Significa che l’obiettivo è alimentare un circuito chiuso. Un circuito nel quale più turismo significa migliori servizi e migliori servizi coincide con attrarre nuovo turismo. Detto in altri termini: il turismo deve finanziare il turismo, direttamente o meno poco importa.
 
Da questa angolazione, quindi, l’intera questione assume una prospettiva politica radicalmente diversa. Non riguarda più solo il come spendere quei soldi, ma chi ha il diritto di decidere come vanno spesi e - soprattutto - a chi serve la città. Se a decidere non è la cittadinanza, allora la città e la sua comunità altro non sono che un palcoscenico popolato di figuranti in costume. Una scenografia popolata di folklore a basso costo, o peggio totalmente gratuito, al servizio della rendita. E il welfare surrogato smette definitivamente di essere un’ipotesi interpretativa e diventa qualcosa di reale e concretissimo. Una lente per osservare una realtà in cui siamo diventati tutti

Antonio Di Siena

Antonio Di Siena

Direttore editoriale della LAD edizioni. Avvocato, blogger e autore di "Memorandum. Una moderna tragedia greca" 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Il DiSsenziente

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

27 Gennaio 2026 11:00
Dal commercio al check-in... una storia già vista

Dal commercio al check-in... una storia già vista

19 Dicembre 2025 08:00
Il "welfare surrogato" del turismo di massa

Il "welfare surrogato" del turismo di massa

17 Dicembre 2025 07:00
A chi giova l'overtourism?

A chi giova l'overtourism?

15 Dicembre 2025 07:00
Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza?

Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza?

24 Novembre 2025 13:00
Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

Gli insegnamenti da trarre dalla fine della prima globalizzazione

05 Aprile 2025 15:00
Una mostruosità giuridica che accelera l'ucrainizzazione dell'Europa

Una mostruosità giuridica che accelera l'ucrainizzazione dell'Europa

01 Aprile 2025 13:00
"I genitali contro il patriarcato": Carlotta Cossutta e il mutamente antropologico della sinistra

"I genitali contro il patriarcato": Carlotta Cossutta e il mutamente antropologico della sinistra

18 Marzo 2025 16:00
NORD-AMERICA

Daniele Luttazzi - I complottisti si stanno scatenando su Epstein: ma c’è molto di oscuro

14742
EUROPA

Dieci anni di carcere per un intervento accademico: il caso del professor Alexander Gaponenko in Lettonia

12781
CINA

La Cina commenta la possibilità di un attacco degli USA contro l'Iran

12773
ASIA

Andrea Zhok - La battaglia per l'Iran: una soglia storica decisiva

11695
NORD-AMERICA

Epstein. Oltre la fratria e l’eugenetica: il potere ha nomi, soldi e catene di comando

11246
ASIA

Guerra Iran-USA: Khamenei prepara la successione ma Trump teme la balistica iraniana

10593
NORD-AMERICA

Guerra all'Iran: Hakeem Jeffries smaschera il piano di Trump

10108
ASIA

L'Iran rispecchia lo scontro decisivo (di Pepe Escobar)

8491
NORD-AMERICA

Il piano segreto per l'Iran: "Israele colpisca per primo". Ecco il calcolo politico di Washington

ASIA

POLITICO: missili Patriot e THAAD in esaurimento, basi USA a rischio nel Golfo

MEDITERRANEO

Orrore a Nitzan: il 'safari' dei coloni tra i prigionieri palestinesi ammanettati a terra

AMERICA LATINA

Il Cremlino sull'incidente in acque cubane: "Le guardie di frontiera hanno fatto quello che dovevano fare"

EUROPA

"Il partito che difende i pedofili": leader dell'opposizione britannica lancia pesante accusa contro Starmer

ASIA

"Senti la nostra voce": così la CIA sta cercando informatori segreti a Teheran

ASIA

Araghchi risponde a Trump: 'Vittima di fake news, i nostri missili non arrivano negli USA'

ASIA

Modi alla Knesset: il primo discorso storico di un Premier indiano nel cuore di Israele

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità di Fabrizio Verde Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

Maduro sequestrato, Khamenei nel mirino: la normalizzazione dell'illegalità

  • 21 Febbraio 2026 15:25
La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa di Giuseppe Masala La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

La spada di Damocle nucleare pende sull'Europa

  • 20 Febbraio 2026 12:00
Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza” di Michelangelo Severgnini Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

  • 27 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica di Francesco Santoianni Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

Navalny, il veleno della rana freccia e il "giornalismo" di Repubblica

  • 14 Febbraio 2026 17:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO? Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

Fulvio Grimaldi - Giorno del Ricordo, tempo di necrofagie QUALE RICORDO?

  • 24 Febbraio 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele di Giuseppe Giannini Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

  • 11 Febbraio 2026 11:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La politica ci sta uccidendo? Il legame invisibile tra leggi e "morti per disperazione" di Michele Blanco La politica ci sta uccidendo? Il legame invisibile tra leggi e "morti per disperazione"

La politica ci sta uccidendo? Il legame invisibile tra leggi e "morti per disperazione"

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Da quanto dura la guerra in Ucraina... di Giorgio Cremaschi Da quanto dura la guerra in Ucraina...

Da quanto dura la guerra in Ucraina...

  • 26 Febbraio 2026 18:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti