"Abbiamo iniziato la guerra sotto la pressione di Israele": dimissioni del capo del Centro Antiterrorismo USA

Il direttore del Centro Nazionale Antiterrorismo statunitense, Joe Kent, ha presentato le dimissioni al presidente Donald Trump, affermando che la sua coscienza non gli permette di "sostenere la guerra in corso in Iran".

"L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione, ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni di Israele e della sua potente lobby negli Stati Uniti", ha scritto Kent nella lettera con cui ha annunciato oggi le sue dimissioni.

Dopo aver ribadito il suo sostegno ai valori e alla politica estera promossi da Trump nel 2016, 2020 e 2024, Kent ha indicato che fino a giugno 2025 il presidente degli Stati Uniti aveva compreso che "le guerre in Medio Oriente sono una trappola" che ha "derubato" il suo Paese della vita dei suoi patrioti e ha "depauperato la ricchezza e la prosperità della nazione".

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

"Come veterano in 11 missioni di combattimento e come uomo che ha perso la sua amata moglie Shannon in una guerra provocata da Israele mentre era in servizio, non posso appoggiare l'invio della prossima generazione a combattere e morire in una guerra che non porta alcun beneficio al popolo statunitense e non giustifica il costo in vite statunitensi", ha dichiarato.

Come capo del National Counterterrorism Center, Kent ha diretto un'agenzia incaricata di analizzare e individuare le minacce terroristiche. Prima di entrare nell'amministrazione Trump, ha condotto due campagne elettorali senza successo per il Congresso nello Stato di Washington. Ha anche prestato servizio nell'esercito, con 11 missioni come Berretto Verde, seguite da un incarico presso la CIA.

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