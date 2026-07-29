Agguati e sparizioni: la drammatica caccia agli alawiti nella nuova Siria

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Il 27 luglio, poco dopo la mezzanotte, alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco contro una famiglia nella città siriana di Homs, uccidendo la madre e ferendo il figlio. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza settaria contro gli alawiti nella terza città più grande del Paese.

Lunedì, poco dopo la mezzanotte, uomini armati a bordo di una motocicletta hanno aperto il fuoco con pistole silenziate contro una madre, suo figlio e suo marito in via Tawil, nel quartiere a maggioranza alawita di Wadi al-Dahab, secondo quanto riportato dall'Archivio di Giustizia Siriano (SJA) .

La madre, Yumna al-Halaq, di 41 anni, è rimasta uccisa nell'attentato. Il figlio tredicenne, Zein Ibrahim, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato al vicino ospedale Al-Zaim. Il marito è rimasto illeso.

I residenti ritengono che coloro che hanno compiuto l'omicidio a sfondo settario siano estremisti salafiti affiliati alle forze di sicurezza interne del governo siriano, note come Sicurezza Generale.

L'attacco a Halaq e alla sua famiglia arriva una settimana dopo che uomini armati non identificati hanno preso di mira un'altra famiglia alawita a Homs, secondo quanto riportato dall'SJA.

Il 18 luglio, uomini armati nel quartiere di Sabil, a maggioranza alawita, hanno aperto il fuoco, uccidendo Amina Qaeer, di 39 anni, suo figlio Issa Khansa, di 9 anni, e sua figlia Lujain Khansa, di 14 anni.

Nel frattempo, lunedì, un uomo alawita, Emad Rifat Asad, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco da uomini armati mentre pascolava le pecore vicino al suo villaggio, Hawrat Amourin, nella campagna di Masyaf, nel governatorato di Hama.

Da quando Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ha preso il potere in Siria nel dicembre 2024, a Homs i civili alawiti vengono regolarmente uccisi e rapiti da uomini armati non identificati.

Secondo quanto riferito dagli abitanti del luogo, molti degli uomini armati che compiono le stragi a Homs appartengono a tribù beduine che il governo siriano permette di mantenere armate, mentre la comunità alawita è stata disarmata.

HTS era guidato dall'ex leader di Al-Qaeda Abu Mohammad al-Julani, che si autoproclamò presidente della Siria e cambiò il suo nome in Ahmad al-Sharaa dopo aver deposto il presidente Bashar al-Assad.

L'ideologia di HTS si basa sugli insegnamenti dello studioso religioso medievale Ibn Taymiyyah e dell'ideologo egiziano dei Fratelli Musulmani del XX secolo Sayyid Qutb.

Ibn Taymiyyah insegnava che i gruppi musulmani eterodossi, tra cui alawiti, drusi e sciiti, dovevano essere uccisi e le loro proprietà confiscate.

Le nuove forze di sicurezza siriane, composte da estremisti salafiti di HTS e di altre fazioni armate, hanno perpetrato orribili massacri contro le minoranze religiose druse e alawite della Siria da quando Sharaa è salito al potere.

Due giovani donne sono scomparse nei giorni scorsi, ha confermato SJA, alimentando i timori di un loro rapimento e della loro riduzione in schiavitù da parte degli estremisti.

Etedal Fouad Dargham, una donna alawita di 23 anni, è scomparsa il 25 luglio dopo aver lasciato il quartiere di Abbasiyah dirigendosi verso il quartiere di Muhajireen a Homs.

Da allora non si hanno più notizie su dove si trovi o che fine abbia fatto.

Samia Munzir al-Nasser, una donna cristiana di 24 anni, è scomparsa nella zona di Kashkoul, nella periferia di Damasco, la sera del 19 luglio.

Nasser è sposata e ha un figlio. È originaria del villaggio di Basir, nella regione di Deraa, e vive a Rabla, nella campagna occidentale di Homs. Si era recata a Damasco per far visita alla sua famiglia prima che si perdessero i contatti con lei.

Da quando HTS è salito al potere , gli estremisti legati al governo siriano hanno perpetrato un'ondata di rapimenti di donne alawite.

Anziché indagare sui casi di rapimento di donne alawite, molti dei quali documentati dalla stampa occidentale e da organizzazioni per i diritti umani, i funzionari siriani hanno cercato di insabbiare i sequestri, costringendo talvolta le donne rapite a girare video in cui affermavano di essere fuggite dalle loro famiglie per sposare un uomo musulmano sunnita o per convertirsi all'Islam.

Allo stesso tempo, migliaia di ex militari, per lo più alawiti, rimangono detenuti da quasi 20 mesi senza che siano state formulate accuse formali contro di loro, ha dichiarato l'Osservatorio siriano per i diritti umani (SOHR) in un comunicato del 26 luglio.