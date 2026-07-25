Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Editoriali

Il PD resta il nemico numero uno del paese

861
Il PD resta il nemico numero uno del paese

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE


di Vito Petrocelli


L’intervista concessa ieri da Elly Schlein al Foglio ha almeno un merito: quello della chiarezza. Elly conferma la visione piddina del mondo e conferma anche quanto sia profonda la distanza tra questa visione e l’interesse nazionale italiano. 

Tale visione, mi permetto, si può sintetizzare in queste sue tre dichiarazioni:

“Abbiamo votato convintamente per aiutare l’Ucraina a difendersi con tutti i mezzo e lo rivendico”;
“Il PD non ha alcuna preclusione sul nucleare”;
“Quando parlo di avere un’Europa più forte parlo anche di avere un’Europa in grado di diventare più integrata, più unita, più sovrana”.

La Schlein rivendica “convintamente” il sostegno militare all’Ucraina, sottolineando che le armi sono ancora lo strumento necessario per arrivare a una “pace giusta dal punto di vista dell’Ucraina”. Una posizione ormai consolidata nel PD, che però continua a eludere la domanda fondamentale: dopo anni di guerra, decine di migliaia di vittime e un’escalation permanente, dov’è il percorso politico che dovrebbe accompagnare quello militare? La diplomazia viene solo evocata dalla Schlein, ma, come sempre per il PD, resta subordinata alla prosecuzione del conflitto. 

Che il PD non abbia preclusioni sul nucleare è arcinoto, ma mi mancava che la Schlein avesse preclusioni con ben due esiti referendari contrari al nucleare… Ah, la democrazia piddina!

Sarà anche per questo che Elly si scaglia contro la sovranità nazionale?

Schlein propone di superare il diritto di veto degli Stati membri in UE, rafforzare la difesa comune e trasferire ulteriori competenze a Bruxelles, il tutto presentato come una forma di maggiore “sovranità europea”. Il risultato concreto sarebbe l’opposto per gli Stati nazionali: meno capacità di decidere autonomamente sulle questioni strategiche, dalla politica estera alla sicurezza. 

Schlein quindi nega nei fatti che l’Italia abbia bisogno di una politica estera autonoma, capace di dialogare con tutti, senza trasformarsi nel ripetitore delle strategie elaborate altrove.

Nel ragionamento della leader del PD colpisce anche un altro elemento: la fiducia assoluta nelle strutture sovranazionali come soluzione ai problemi economici, geopolitici ed energetici. Ma proprio gli ultimi anni hanno dimostrato quanto le decisioni centralizzate possano produrre effetti pesanti sulle economie nazionali, dall’esplosione dei costi energetici alle difficoltà industriali che hanno colpito molti settori produttivi. 

In definitiva, dall’intervista emerge con chiarezza qual è la scelta del PD in politica estera, energetica, economica. Ed è una scelta che non meraviglia per niente.

Ma è legittimo domandarsi se questa scelta rafforzi davvero la pace, la sovranità e l’interesse degli italiani oppure li affidi, sempre di più, alle decisioni di altri. 

Domanda inutile per il partito che resta il nemico numero uno del paese.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Editoriali

Italia, UE e Cina: il corto circuito tra sanzioni e dialogo

Italia, UE e Cina: il corto circuito tra sanzioni e dialogo

21 Luglio 2026 08:00
Due liste di proscrizione, due indignazioni diverse

Due liste di proscrizione, due indignazioni diverse

18 Luglio 2026 10:00
Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione!

Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione!

14 Luglio 2026 11:30
L'illusione dell’alleato privilegiato

L'illusione dell’alleato privilegiato

09 Luglio 2026 08:00
La finanziarizzazione del TFR e la trasformazione delle nostre città

La finanziarizzazione del TFR e la trasformazione delle nostre città

02 Luglio 2026 09:30
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

18 Marzo 2026 08:00
La rendita della catastrofe. Guerra, distruzione e accumulazione nel crepuscolo dell’ordine unipolare

La rendita della catastrofe. Guerra, distruzione e accumulazione nel crepuscolo dell’ordine unipolare

16 Marzo 2026 08:00
Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

02 Febbraio 2026 21:00
EUROPA

I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

14899
RUSSIA

Cavo Dragone e il doppio inganno: Kiev che avanza e "ribalta le sorti della guerra" mentre la Russia minaccia l'Europa

13164
EUROPA

Due liste di proscrizione, due indignazioni diverse

12164
ITALIA

Italia e vincolo esterno

11009
EUROPA

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

10530
RUSSIA

Tensione USA-Iran: La Russia interviene dopo l'attacco al sito nucleare di Darkhovin

10436
AMERICA LATINA

Spagna-Argentina: Messi dedica la finale ai poveri e Milei va in tilt

8647
AMERICA LATINA

NYT - Sul caso Maduro potrebbe essere imminente una svolta

8223
RUSSIA

Come Minsk, come Bruxelles: Vucic sull'inganno occidentale a Mosca

EUROPA

Trump attacca l'UE, accusandola di pratiche "illegali e discriminatorie" e di "furto"

EUROPA

L'UE approva meccanismo per la confisca e la vendita di petrolio russo preso dalle petroliere sequestrate

NORD-AMERICA

La guerra dei droni sgonfia lo scudo USA: Washington costretta a riordinare i missili Patriot dopo 30 anni

ASIA

Trump lancia ultimatum agli Houthi

NORD-AMERICA

Carlson: "Gli USA hanno perso la loro sovranità molti anni fa"

CINA

Il monito della Cina agli Stati Uniti su Taiwan

ASIA

Reuters: l'Iran ha colpito le sedi segrete della CIA

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Il PD resta il nemico numero uno del paese Il PD resta il nemico numero uno del paese

Il PD resta il nemico numero uno del paese

  • 25 Luglio 2026 14:29
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream) di Fabrizio Verde Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream)

Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream)

  • 21 Luglio 2026 21:41
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"   Una finestra aperta Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"

Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"

  • 24 Luglio 2026 13:00
L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo

L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo

  • 23 Luglio 2026 11:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra? di Francesco Santoianni Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

Difesa civile: cosa succederebbe agli italiani se il nostro Paese fosse in guerra?

  • 15 Luglio 2026 18:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero di Paolo Desogus I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

I due aspetti che più mi colpiscono del caso Roggero

  • 18 Luglio 2026 10:00
Jorge Rodríguez padre: il seme che non smette di germogliare nel presente del Venezuela di Geraldina Colotti Jorge Rodríguez padre: il seme che non smette di germogliare nel presente del Venezuela

Jorge Rodríguez padre: il seme che non smette di germogliare nel presente del Venezuela

  • 25 Luglio 2026 15:00
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Tutti pazzi per Roggero di Alessandro Mariani Tutti pazzi per Roggero

Tutti pazzi per Roggero

  • 19 Luglio 2026 15:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Il campo largo del centrosinistra ristretto ai soliti noti di Giuseppe Giannini Il campo largo del centrosinistra ristretto ai soliti noti

Il campo largo del centrosinistra ristretto ai soliti noti

  • 25 Luglio 2026 10:00
"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti di Antonio Di Siena "Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

  • 15 Luglio 2026 09:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Non solo benzina e bollette: perché la nuova escalation con l'Iran ci colpirà tutti di Michele Blanco Non solo benzina e bollette: perché la nuova escalation con l'Iran ci colpirà tutti

Non solo benzina e bollette: perché la nuova escalation con l'Iran ci colpirà tutti

  • 24 Luglio 2026 12:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti