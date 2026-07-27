Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Il DiSsenziente

Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma

1724
Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Antonio Di Siena 

 

Donnarumma si sposa e un intero centro storico modifica orari, viabilità e parcheggi, programma pulizia straordinaria delle strade e regolamenta persino l’accesso al sagrato della chiesa, interdicendone l’accesso agli “estranei”. E tutto ciò per adattarsi - o per meglio dire per piegarsi supinamente nel modo più ossequioso possibile - alle esigenze di un evento privato. Il tutto annunciato in pompa magna con un comunicato stampa del Comune di Locorotondo, come se fosse la cosa più normale del mondo.
 
Di fronte a una notizia così grottesca, emerge con estrema chiarezza come il turismo non sia più soltanto un settore economico ma un principio regolatore che organizza e rimodella spazi, tempi e perfino i servizi pubblici in funzione dell’industria dell’accoglienza, fino a stravolgere la vita quotidiana di un’intera comunità. La quale, prima blandita e sedotta e poi direttamente comprata, finisce per assuefarsi all’idea di vendere non solo la propria città ma direttamente se stessa. Il tutto con l’entusiastica compiacenza dell’amministrazione comunale che gioisce parlando di una “ospitalità che rende Locorotondo protagonista di questo lieto evento”.
 
Per come la vedo io, il piccolo comune di una Valle d’Itria in cui la stragrande maggioranza delle proprietà dei trulli ormai parla inglese, più che protagonista è mera scenografia. L’unica vero protagonista è l’economia dell’evento, alla quale il paese affitta le proprie piazze, le proprie strade, la propria quotidianità e la propria identità senza riceverne nulla in cambio. Peggio, finendo per trasformare se stessa in una location che continuerà ad esistere non per chi la vive.
 
Ma solo per chi la prenota per tempo.
 
 
#turistiacasanostra

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Il DiSsenziente

"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

"Ruderi" della costa a Bari diventano alloggi per turisti

15 Luglio 2026 09:00
La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

28 Giugno 2026 16:00
Remigrazione e traditori della patria

Remigrazione e traditori della patria

16 Giugno 2026 12:30
L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

26 Maggio 2026 09:00
Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

Un’associazione storica di Bari sfrattata per far posto a un B&B

17 Aprile 2026 10:00
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

16 Marzo 2026 11:00
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

27 Febbraio 2026 11:30
I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

I bed&breakfast sono il cavallo di Troia della predazione finanziaria, adesso lo ammettono anche le agenzie immobiliari....

27 Gennaio 2026 11:00
ITALIA

Il PD resta il nemico numero uno del paese

16399
RUSSIA

Cavo Dragone e il doppio inganno: Kiev che avanza e "ribalta le sorti della guerra" mentre la Russia minaccia l'Europa

14230
ITALIA

Italia e vincolo esterno

11556
EUROPA

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

11023
RUSSIA

Tensione USA-Iran: La Russia interviene dopo l'attacco al sito nucleare di Darkhovin

11018
AMERICA LATINA

Spagna-Argentina: Messi dedica la finale ai poveri e Milei va in tilt

9027
AMERICA LATINA

NYT - Sul caso Maduro potrebbe essere imminente una svolta

8415
NORD-AMERICA

Chris Hedges - Come il nuovo fascismo ci costringe a essere stranieri

8373
ASIA

Attacco a lungo raggio di Kiev nel Caspio: l'Iran condanna il blitz e minaccia conseguenze

RUSSIA

Russia, raid aereo ucraino a Rostov: morta una coppia, gravissimo un ragazzino

MEDITERRANEO

Guterres avverte Israele: "Il Golan è territorio della Siria, gli attacchi devono cessare"

EUROPA

FT: Europa sommersa da un'ondata di cocaina che non riesce a fermare

AMERICA LATINA

Proteste a Caracas contro USA e Israele: manifestazione contro l'"occupazione yankee"

RUSSIA

Mearsheimer: l'Ucraina uscirà dal conflitto come uno “Stato residuale disfunzionale”

AMERICA LATINA

Lukashenko: la Bielorussia auspica di ampliare i legami fraterni con Cuba

AFRICA

Lo Zimbabwe aderisce alla Nuova Banca di Sviluppo dei BRICS

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Il PD resta il nemico numero uno del paese Il PD resta il nemico numero uno del paese

Il PD resta il nemico numero uno del paese

  • 25 Luglio 2026 14:29
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream) di Fabrizio Verde Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream)

Oltre la frase isolata: cosa dice davvero Daniel Ortega (e cosa nasconde il mainstream)

  • 21 Luglio 2026 21:41
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"   Una finestra aperta Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"

Italia-Cina, Peluffo: "Il dialogo tra le civiltà può dare un'anima umanistica all'era dell'intelligenza artificiale"

  • 24 Luglio 2026 13:00
L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo

L'innovazione alimenta l'ascesa della Cina nel supercalcolo

  • 23 Luglio 2026 11:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Difesa civile in Italia: ma abbiamo almeno un piano di emergenza in caso di guerra? di Francesco Santoianni Difesa civile in Italia: ma abbiamo almeno un piano di emergenza in caso di guerra?

Difesa civile in Italia: ma abbiamo almeno un piano di emergenza in caso di guerra?

  • 27 Luglio 2026 08:30
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Dopo Andrea Pirlo chi sarà il prossimo? di Paolo Desogus Dopo Andrea Pirlo chi sarà il prossimo?

Dopo Andrea Pirlo chi sarà il prossimo?

  • 27 Luglio 2026 10:00
La lezione del Moncada: il “motore piccolo” nella grande Storia di Geraldina Colotti La lezione del Moncada: il “motore piccolo” nella grande Storia

La lezione del Moncada: il “motore piccolo” nella grande Storia

  • 27 Luglio 2026 08:00
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Tutti pazzi per Roggero di Alessandro Mariani Tutti pazzi per Roggero

Tutti pazzi per Roggero

  • 19 Luglio 2026 15:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista? di Giuseppe Giannini Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista?

Se Pirlo avesse lavorato per un marchio sionista?

  • 27 Luglio 2026 12:00
Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma di Antonio Di Siena Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma

Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma

  • 27 Luglio 2026 08:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Non solo benzina e bollette: perché la nuova escalation con l'Iran ci colpirà tutti di Michele Blanco Non solo benzina e bollette: perché la nuova escalation con l'Iran ci colpirà tutti

Non solo benzina e bollette: perché la nuova escalation con l'Iran ci colpirà tutti

  • 24 Luglio 2026 12:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti