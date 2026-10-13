Alessandro Volpi: "La bolla dell'IA e il debito faranno crollare il dollaro"
di Loretta Napoleoni
L'accordo sul diesel russo siglato tra Donald Trump e Vladimir Putin è davvero la mossa vincente per salvare l'economia americana? Secondo l'economista Alessandro Volpi, intervistato da L'AntiDiplomatico, si tratta solo di uno specchietto per le allodole in un quadro macroeconomico ben più allarmante. Gli Stati Uniti si trovano infatti schiacciati sotto il peso di un debito federale insostenibile e di un mercato azionario ipertrofico. Sull'intesa energetica, il Prof. Alessandro Volpi non usa mezzi termini, chiarendo che la misura ha solo un valore simbolico: "L'accordo prevede dei volumi che sono talmente ridotti che difficilmente potranno modificare le difficoltà con cui gli Stati Uniti devono fare i conti".
Il vero elefante nella stanza, prosegue Volpi, è la spaventosa speculazione legata al settore tecnologico, finanziata a debito. "Se salta il tappo della bolla dell'intelligenza artificiale – avverte l'economista – ho l'impressione che gli effetti possano essere davvero disastrosi". Un collasso interno che si unirebbe all'inesorabile avanzata della de-dollarizzazione guidata dai Paesi BRICS. Le opzioni per Washington, ormai, si restringono a soluzioni estremamente dolorose che minerebbero la leadership globale americana: "Una svalutazione del dollaro o una ristrutturazione del debito vogliono dire che gli Stati Uniti accelerano ulteriormente la loro marginalizzazione sul piano internazionale". Un avvertimento severo, che pesa come un macigno sulle future scelte strategiche di Washington.