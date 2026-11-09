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Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

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Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

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«Questa crisi possa essere peggiore di quella dei mutui subprime, sia per le dimensioni del fenomeno, sia perché il contagio è possibile che sia più rapido e anche più diffuso».

La crisi dell'Intelligenza Artificiale colpirà l'Italia. In questo nuovo appuntamento con Storia in Diretta, Loretta Napoleoni intervista il Prof. Alessandro Volpi per analizzare le scosse di assestamento post-elezioni USA che stanno facendo tremare Wall Street e i mercati globali.

Siamo di fronte a una "tempesta perfetta", potenzialmente peggiore della crisi dei mutui subprime del 2008 o addirittura vicina al 1929. Il motivo? L'enorme diffusione degli ETF e della finanza passiva, dominata da giganti come BlackRock e Vanguard, che lega i destini delle aziende tecnologiche americane ai risparmi e alle pensioni di milioni di cittadini europei e italiani.

Mentre le banche italiane (come Unicredit) macinano miliardi di utili tagliando i prestiti all'economia reale e dirottando i nostri soldi nei casinò finanziari d'oltreoceano, spiega Volpe, la politica tace, succube del dogma neoliberista.

Cosa succederà quando la bolla del debito e dell'AI esploderà del tutto? Chi salverà le pensioni complementari degli italiani quando gli Stati non avranno più i soldi per farlo?

GUARDA L'INTERVISTA AL PROF. ALESSANDRO VOLPI

Loretta Napoleoni

Loretta Napoleoni

 

*Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPAEconomia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism

 

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