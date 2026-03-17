Borsa di Tel Aviv: Israele trasforma i successi della Guerra all'Iran in un affare da 32 miliardi

Il Ministero della Difesa israeliano ha autorizzato due importanti produttori di armi a quotarsi in borsa e a vendere per la prima volta quote di minoranza alla Borsa di Tel Aviv, secondo quanto riportato dai media israeliani il 16 marzo.

I funzionari della difesa israeliani erano stati riluttanti a consentire a Israel Aerospace Industries (IAI) e Rafael Advanced Defense Systems di quotarsi in borsa, temendo che tali mosse potessero esporre attività sensibili.

Tuttavia, ora stanno pianificando le offerte pubbliche iniziali (IPO) per sfruttare le elevate valutazioni di entrambe le aziende produttrici di armi, che stanno registrando vendite consistenti a fronte delle guerre di Israele contro Iran e Libano e del genocidio in corso contro i palestinesi a Gaza, nonostante il cosiddetto cessate il fuoco nella Striscia.

Rafael e IAI sono soggette alla supervisione della Government Companies Authority (GCA), che ha già avviato colloqui con i ministeri della difesa, delle finanze e della giustizia in merito all'emissione di azioni che potrebbero rappresentare fino al 30% del capitale sociale delle due società.

IAI è specializzata nella difesa aerea e produce il sistema di difesa missilistica Arrow 3, droni, satelliti, radar e armi di precisione.

Rafael produce i sistemi di difesa aerea Iron Dome e David's Sling, i missili anticarro guidati Spike, i sistemi di protezione attiva Trophy per veicoli blindati e le armi laser ad alta potenza Iron Beam.

Il valore complessivo delle società si aggira tra i 25 e i 32 miliardi di dollari.

Le offerte pubbliche iniziali (IPO) avranno luogo esclusivamente sulla Borsa di Tel Aviv e saranno rivolte principalmente agli investitori istituzionali.

Si prevede che i fondi raccolti tramite le offerte pubbliche iniziali (IPO) aumenteranno significativamente il bilancio della difesa israeliana nel prossimo decennio.

Nel 2025, IAI ha registrato un aumento del 20% delle vendite rispetto all'anno precedente, con un fatturato totale di 7,4 miliardi di dollari. L'utile netto è cresciuto del 45%, raggiungendo la cifra record di 712 milioni di dollari.

Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), la quota di Israele nelle esportazioni globali di armi negli ultimi anni (2021-2025) è salita al 4,4%, rispetto al 3,1% del periodo precedente (2016-2020).

Israele è ora il settimo esportatore di armi al mondo, superando per la prima volta il Regno Unito.

Gli Stati Uniti sono di gran lunga il maggiore esportatore di armi, con una quota del 42% delle vendite globali, seguiti da Francia (9,8%), Russia (6,8%), Germania (5,7%), Cina (5,6%), Italia (5,1%) e Israele (4,4%).