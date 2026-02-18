Abbonati / Sostienici
Caitlin Johnstone - Il paradosso della libertà: perché gli USA rendono il mondo intero più tirannico

Caitlin Johnstone - Il paradosso della libertà: perché gli USA rendono il mondo intero più tirannico

 

Caitlin Johnstone*

Una bomba a orologeria poco discussa è il modo in cui Israele continua a dire che riprenderà a incenerire Gaza se Hamas non si disarma, mentre Hamas continua a dire che non si disarmerà. L'ufficio di Netanyahu afferma che ad Hamas verrà presto concesso un termine di 60 giorni per consegnare le armi, dopodiché i bombardamenti su vasta scala dell'enclave riprenderanno se queste richieste non saranno soddisfatte.

Molti non capiscono che Hamas non ha mai accettato di consegnare le armi. Consegnare le armi significherebbe arrendersi, il che è ben diverso dall'accettare un cessate il fuoco. Le richieste di Israele e il rifiuto di Hamas sono due posizioni diametralmente opposte che mettono le cose in rotta di collisione verso la riaccensione dell'olocausto di Gaza su vasta scala.

Israele e i suoi alleati non hanno alcuna base legittima per chiedere ad Hamas di arrendersi. Tutto ciò che possono legittimamente fare è smettere di uccidere e abusare dei palestinesi. Se Israele riprendesse l'incenerimento su vasta scala di Gaza, cercherebbe di giustificare le proprie azioni, ma tali azioni sarebbero del tutto ingiustificabili.

Dopo un anno di disonesto e preoccupante pettegolezzo su immaginarie armi nucleari in Iran, il cosiddetto "Presidente della Pace" Donald Trump ha lasciato che l'ultimo trattato sulle armi nucleari tra Stati Uniti e Russia facesse la fine del mondo. L'amministrazione Trump ha lasciato che il nuovo trattato START crollasse completamente , e non è stato sostituito da nulla. Questo è infinitamente più pericoloso per il nostro mondo di qualsiasi cosa l'Iran sia mai stato accusato di fare.

Qualcuno su Twitter ha provato a citare la crisi economica cubana come prova del fatto che il socialismo non funziona. Gli ho risposto: "Credere che il capitalismo sia migliore del comunismo perché gli Stati Uniti sono riusciti a strangolare l'economia cubana è come credere di essere una persona migliore del tuo vicino perché lo hai massacrato di botte nel suo vialetto".

Circola un video esasperante che mostra un programma di intelligenza artificiale la cui funzione principale è monitorare i baristi tramite un software di riconoscimento facciale e assicurarsi che mantengano la massima efficienza nella caffetteria.

Potremmo vivere in un'utopia in cui i robot svolgono la maggior parte del lavoro. Invece, ci ritroviamo in una distopia in cui i programmi di intelligenza artificiale spingono i dipendenti umani a lavorare come robot.

Se un documento di Epstein avesse rivelato che Trump aveva favorito gli interessi israeliani come favore politico all'israeliano più ricco del mondo in cambio di finanziamenti per la sua campagna elettorale, sarebbe stata la notizia più importante del mondo. Ma poiché lo ha detto apertamente, non ha causato alcun problema.

Ogni organo di stampa, esperto e analista che cerca di dirti che Jeffrey Epstein era un agente dell'intelligence russa invece che israeliana ti sta solo dicendo di essere un propagandista. Consideralo come un grande cartello lampeggiante che dice "Non fidarti mai più di nulla proveniente da questa fonte".

I sostenitori di Israele erano felicissimi quando è avvenuta la sparatoria di Bondi, perché sapevano che avrebbe portato all'approvazione di leggi autoritarie. Erano più felici dei peggiori nazisti d'Australia. Mi inondavano di risposte, dicendomi con entusiasmo che sarei finito in prigione per aver criticato Israele.

Ogni volta che chi detiene il potere cerca di mettere a tacere chi critica Israele, dobbiamo triplicare le nostre critiche a Israele.

Ogni volta che cercano di reprimere le proteste pro-Palestina, dobbiamo triplicare la nostra partecipazione alle proteste.

Dobbiamo assicurarci che i loro sforzi per metterci a tacere garantiscano loro PIÙ cose di cui stanno cercando di sbarazzarsi, non meno.

Imporre costi diretti al loro comportamento tirannico e dimostrare loro con le nostre azioni che ogni tentativo di metterci a tacere non fa che peggiorare la loro situazione.

Ed è giusto che sia così. Ora stanno attaccando i nostri diritti. Se attacchi i diritti civili dei cittadini, i cittadini ti combatteranno subito.

Non puoi insistere senza ricevere resistenze. Non puoi provare a togliermi i miei diritti e poi andare avanti come se non fosse niente di che. Ricevi indietro ciò che dai, tre volte tanto.

Gli unici governi che sono stati in grado di resistere al dominio imperialista degli Stati Uniti sono quelli come la Cina e l'Iran che controllano con la forza ciò che accade nel loro Paese, perché è l'unico modo per bloccare efficacemente l'infiltrazione e la sovversione statunitense. Così ora gli Stati Uniti passano il tempo a ripetere: "Tutti i nostri nemici sono dittature autoritarie! Dobbiamo essere i buoni!"

In realtà sono loro che hanno creato le condizioni che hanno fatto sì che gli unici stati a mantenere la propria sovranità fossero quelli che limitavano rigidamente attività come la propaganda dei media occidentali, le operazioni di influenza del National Endowment for Democracy e altre operazioni di cambio di regime. Se gli Stati Uniti non cercassero costantemente di rovesciare i governi che non si sottomettono all'impero, quelle nazioni potrebbero essere molto meno restrittive nelle loro leggi e politiche.

L'impero degli Stati Uniti rende il mondo intero più tirannico.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/

