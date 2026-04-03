L'enigma Cina-Pakistan-CCG (di Pepe Escobar)

di Pepe Escobar –

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

La Cina e il Pakistan hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cinque punti sulla guerra contro l'Iran che, a prima vista, potrebbe essere considerata quanto di più insulsa si possa immaginare.

Cessate il fuoco immediato e accesso umanitario a tutte le aree colpite. Primi colloqui di pace; rispetto per la sovranità dell'Iran e degli Stati del Golfo; Diplomazia più che forza. Protezione dei civili e delle infrastrutture non militari secondo il diritto internazionale. Sicurezza delle rotte di navigazione, in particolare dello Stretto di Hormuz. Rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite e un quadro di pace basato sulla Carta delle Nazioni Unite.

Nonostante l'entusiasmo sconfinato del ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar, questa suona come una raccolta cliché senza mordente. Dar ha dato grande risalto al fatto che sia gli Stati Uniti che l’Iran abbiano espresso la loro “fiducia” nella mediazione del Pakistan. Ma è estremamente discutibile.

Uno scenario fattibile: la Cina non era affatto convinta da nulla discusso da un Quad – i Ministri degli Esteri di Pakistan, Turchia, Arabia Saudita ed Egitto – riunito a Islamabad. Così Dar ha dovuto correre a Pechino per rispondere a domande difficili.

Soprattutto, la Cina non potrebbe rischiare di diventare la garante di un non-piano che sicuramente sarà bombardato dal Babbuino di Barbaria in pochissimo tempo.

Ovviamente c'è molto di più. Ma questo dovrà essere discusso strettamente tra Cina e Iran. Dar ha dovuto correre a Pechino perché Teheran semplicemente non si fida del tutto del Pakistan, per non parlare dei turchi e arabi. Perché qualcosa di significativo possa accadere, l'Iran ha bisogno di garanzie serie dalla Cina.

In precedenza, il governo iraniano – insieme a tutti i suoi ministri – aveva risposto alla lettera statunitense di 15 punti inviata tramite il Pakistan (in realtà un altro suggerimento alla resa). Hanno rifiutato tutti i punti statunitensi e affermato il diritto di arricchire l'uranio; di continuare a sviluppare i suoi sistemi missilistici; di richiedere un risarcimento per la guerra illegale; e una fine duratura della guerra garantita dall'ONU.

Poi c'è un altro scenario intrigante. La vaga dichiarazione finale potrebbe essere interpretata come un'apertura per la Cina di intervenire e plasmare il Golfo Persico post-americano.

Il Capo dell'Esercito pakistano, il feldmaresciallo Asim Munir, il forte dell'attuale regime, ha il Babbuino di Barbaria tra le chiamate rapide. Questo è stato il secondo viaggio di Ishaq Dar in Cina in 3 mesi. Recentemente è stato al telefono più volte con il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi.

Allora, come siamo arrivati qui?

Cosa sta davvero combinando questo Quad Musulmano

Per dirla senza mezzi termini, l'Egitto, geopoliticamente, è un non-entità; e per peggiorare le cose, non ha fatto nulla riguardo all’atroce genocidio di Gaza. Egitto e Pakistan possono essere visti sotto diversi aspetti come vassalli dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti, che sono vassalli della combo USA-culto della morte in Asia occidentale (ma questo, nel caso dell'Arabia Saudita, potrebbe essere sul punto di cambiare).

C'è stata una massiccia campagna mediatica secondo cui l'incontro di Islamabad sarebbe stato orchestrato da un “Asse sunnita”. Fesserie stratosferiche. Ciò che conta davvero è che tutti loro sostengano il culto della morte in Asia occidentale; ad esempio, come nel caso in cui la Turchia continua a commerciare dietro le porte di mercato nonostante un divieto "ufficiale".

Le relazioni interconnesse di queste quattro nazioni musulmane sono complesse. Pakistan e Iran condividono un confine complicato: Sistan-Baluchistan in Iran, Baluchistan in Pakistan, questa volta piena di attori infiltrati/armati da CIA/MI6 come il Movimento di Liberazione del Baluchistan, BLM.

Islamabad ha un patto di difesa con Riyadh, firmato a settembre dello scorso anno; tuttavia ciò non significa che il Pakistan aiuterebbe l'Arabia Saudita contro l'Iran, che viene bombardato illegalmente da attori stranieri. Tutti, anche nei deserti baluch, sanno che se l'Iran cade, il Pakistan sarebbe il prossimo.

Fidan della Turchia – che nutre ambizioni presidenziali – è essenzialmente un atlantista. Sia il Pakistan che l'Egitto sono di fatto governati da due generali legati ai sionisti. E poi, per complicare le cose, il Babbuino di Barbaria, in pubblico, ha chiamato MbS un leccaculo: niente nel mondo arabo può essere più umiliante di questo.

Il Quad di Islamabad si è riunito proprio mentre Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Kuwait stavano "esortando privatamente" il Babbuino di Barbaria a dare tutto contro l'Iran. Questo è cambiato all'istante dopo la mossa del "baciami il culo".

Ora il CCG è già rotto. Oman e Qatar si sono dichiarati neutrali – e non antagonizzeranno l'Iran. Riyadh, dopo Islamabad, ha proposto qualcosa di davvero bombastico. MbS ha già iniziato a vendicarsi: "Non compreremo più armi americane." Traduzione: una delle parti della truffa del petrodollaro più grande che la vita sta già crollando. L'altra parte sta crollando nello Stretto di Hormuz.

Era già ovvio prima di Islamabad che l'Iran non avrebbe preso in considerazione le richieste statunitensi trasmesse tramite il Quad. Solo tramite la Cina.

La diplomazia cinese è sempre una padronanza di sofisticata sottovalutazione. E cautela. È stata la Cina a mediare l'accordo diplomatico tra Iran e Arabia Saudita a Pechino: Wang Yi era lì a dare l'imprimatur. Ma in realtà non si è mai davvero concretizzato nella pratica.

Pechino semplicemente non può rischiare di garantire da sola qualsiasi iniziativa di pace perché non può fidarsi né dell'amministrazione Trump né dei genocidi psicopatici assassini di Tel Aviv.

L'unica strada ragionevole sarebbe una sorta di patto di non aggressione pienamente garantito dai cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza; e anche quello potrebbe essere bombardato dal Babbuino di Barbaria ogni volta che i suoi capricci lo richiedano.

Mettere contro persiani, arabi, turchi, curdi l'uno contro l'altro

L'ambizione di Islamabad è illimitata. Sognano di facilitare un quadro Hormuz – già in fase di progettazione da Teheran – con Pechino come garante de facto, consolidando così al contempo l'influenza cinese attraverso il Golfo Persico mentre il Pakistan raccoglie il dividendo strategico di diventare un partner geopolitico chiave in Asia occidentale.

Ma c'è un inghippo. Né l'Iran né la Cina hanno bisogno del Pakistan per un quadro di Hormuz. Questo è già in vigore: il parlamento iraniano ha già approvato una legge per rendere permanente il casello – con un sistema a livelli in cui Teheran riscuota le tariffe in yuan e il passaggio è consentito a tutti tranne che a navi collegate a Stati Uniti e Israele.

Tutti in Asia occidentale sanno cosa vuole il culto della morte: un totale Divide et Imper, mettendo persiani, turchi, arabi e curdi l'uno contro l'altro. In sostanza, l'esplosione dell'Asia occidentale – con le proverbiali tensioni settarie sunnita-sciite che si sono allargate fino a coinvolgere il Pakistan, tutto a beneficio di quella agghiacciante miscela, Eretz Israel.

Supponendo che la guerra si concluda con un accordo negoziato – assolutamente fuori discussione così come sta – il Pakistan ne trarrà enormi profitti: il gasdotto Iran-Pakistan (IP), perennemente bloccato dalle sanzioni statunitensi, verrebbe finalmente alla luce.

Poi c'è l'angolo di Gwadar – il porto pakistano nel Mar Arabico, che è un corrispettivo del porto iraniano di Chabahar nel Mar di Oman, a soli 80 km di distanza. Gwadar dista 400 km dallo Stretto di Hormuz. Gwadar è il terminal marittimo sud-occidentale del Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC) da 62 miliardi di dollari, il progetto di punta delle Nuove Vie della Seta/BRI.

Un boom di Gwadar permetterà al Pakistan di sviluppare infrastrutture di raffinazione, stoccaggio e transito che lo colleghino ai flussi energetici iraniani. Traduzione: un'integrazione ulteriore tra l'Asia occidentale e l'Asia meridionale. Non c'è da stupirsi se gli americani faranno di tutto per impedirlo – tanto quanto stanno bombardando nodi di un altro corridoio chiave di connettività, il Corridoio Internazionale di Trasporto Nord-Sud Russia-Iran-India (INSTC).

Crepe sulle pareti sfarzose del CCG

Il CCG si sta fratturando in tempo reale. Gli Emirati Arabi Uniti – una costruzione artificiale, scolpita dagli inglesi di terre appartenenti al Sultanato dell'Oman – sono entrati praticamente nella guerra americana contro l'Iran. Nessuna cultura. Nessuna storia. Solo una macchina per il riciclaggio di denaro – che potrebbe essere destinata all'estinzione, o a un ritorno in Oman.

MbS, da parte sua, ha già iniziato a vendicarsi: e ciò che vuole sicuramente non è ciò che vuole MbZ ad Abu Dhabi. L'Iran, da parte sua, ha già dimostrato, tramite missili balistici, la capacità di devastare le petro-monarchie del CCG che insistono nell'ospitare bombardamenti statunitensi.

Eppure, a parte l'infinita vociferazione rabbiosa e le modifiche alle narrazioni, non sembra esistere alcuna possibilità realistica per il criminale psicopatico squilibrato che incarna la Presidenza degli Stati Uniti di trovare una via d'uscita onorevole dalla sua guerra.

Deve ripagare i suoi selezionati donatori sionisti da miliardi di dollari; ha bisogno di una distrazione dagli Epstein files; eppure allo stesso tempo ci sono segnali che è "annoiato"; pronti a abbandonare le petro-monarchie del CCG; pronta a dichiarare Missione compiuta; e pronti a cambiare nuovamente la narrazione – per esempio, attaccando Cuba.

La Cina e il Sud Globale, al contrario, sono pienamente consapevoli che la Resistenza Sovrana dell'Iran è ora configurata come il punto di svolta definitivo.

La geografia è destino, tanto quanto la Storia è geografia in movimento: l'Iran è il crocevia chiave e logistico che collega Russia, tutta l'Asia, l'Asia occidentale, l'Europa e l'Africa. Cina, Russia e i BRICS-plus, momentaneamente in coma profondo, non possono permettersi di non sostenere l'Iran. Perché l'intero futuro di una possibile multipolarità globale dipende da un Iran sopravvissuto, prospero, sovrano e rafforzato dalla Resistenza.

Eppure, così com'è, nessuno scommette sul fatto che la maggior parte delle petro-monarchie del CCG in Asia occidentale abbia capito da che parte tira il vento.