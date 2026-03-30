Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • ASIA

Global Times - A un mese dall'inizio del conflitto, è ora di mettere in pausa questa guerra

490
Global Times - A un mese dall'inizio del conflitto, è ora di mettere in pausa questa guerra


Global Times

È ormai passato un mese intero da quando, il 28 febbraio, gli Stati Uniti e Israele hanno sferrato attacchi militari contro l’Iran. Lungi dal raggiungere i cosiddetti “obiettivi prefissati”, questo conflitto – avviato da Stati Uniti e Israele senza alcuna giustificazione mentre erano in corso i negoziati – si è invece progressivamente avvicinato al punto di non ritorno. Sebbene non sia chiaro come finirà questo conflitto, il suo impatto sulla geopolitica e sull’ordine mondiale è già profondo. Ciò che è urgentemente necessario ora è impedire che questo conflitto – che non avrebbe mai dovuto verificarsi – scivoli nell’abisso della completa perdita di controllo.

In un solo mese, la pericolosa escalation del conflitto ha superato di gran lunga le aspettative iniziali. Le fiamme della guerra si sono propagate dal Golfo Persico al Mediterraneo orientale, dallo Stretto di Hormuz allo Stretto di Bab el-Mandeb. Oltre a Iran e Israele, anche i territori di Kuwait, Iraq, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Bahrein sono stati colpiti da attacchi militari diretti, con gravi ripercussioni su infrastrutture critiche e sulla sicurezza dei civili. Il governo statunitense inizialmente aveva previsto che la guerra contro l'Iran sarebbe durata "quattro o cinque settimane", per poi affermare ripetutamente che si sarebbe "conclusa presto". I fatti hanno dimostrato il contrario: una volta iniziata una guerra moderna, è difficile fermarla secondo la "traiettoria prestabilita". Il tentativo di Stati Uniti e Israele di ottenere una "vittoria rapida e decisiva" è ormai fallito, e le conseguenze di un intervento militare sconsiderato in Medio Oriente stanno diventando sempre più evidenti.

Questa guerra è stata costruita fin dall'inizio su gravi errori di valutazione strategica e su una grave carenza di moralità. Dalla sanguinosa tragedia nella scuola di Minab alla "pioggia nera tossica" sulle strade di Teheran, i ripetuti attacchi contro gli impianti nucleari iraniani hanno scatenato l'allarme globale e aumentato drasticamente il rischio di fughe radioattive. Questo conflitto ha inoltre imposto una crisi energetica, interruzioni delle catene di approvvigionamento e incertezza economica a livello mondiale. Con lo Stretto di Hormuz che rimane soggetto a restrizioni alla navigazione, i prezzi internazionali del petrolio hanno superato i 112 dollari al barile. Se il conflitto dovesse continuare ad intensificarsi, il rischio di una recessione economica globale aumenterebbe significativamente, compromettendo gli interessi comuni dei popoli di tutte le nazioni.

Ciò che è più allarmante ora è l'erosione dei limiti sugli obiettivi e il forte aumento del rischio di ricaduta. Il conflitto non è più confinato agli obiettivi militari; entrambe le parti hanno iniziato a colpire infrastrutture civili chiave, tra cui raffinerie di petrolio, impianti di desalinizzazione e centrali elettriche, strutture vitali per le economie nazionali e la vita quotidiana. Una volta che questa modalità di "distruzione reciproca" diventerà la norma, innescherà disastri umanitari ancora più gravi. La dichiarazione di ingresso in guerra del movimento Houthi non solo apre un nuovo fronte, ma aumenta anche i rischi lungo la rotta marittima del Mar Rosso, facendo aumentare i prezzi globali del petrolio e i costi logistici. Nel frattempo, il dispiegamento di 3.500 marines statunitensi in Medio Oriente ha aumentato notevolmente la probabilità di un'offensiva di terra e il pericolo di trascinare il conflitto in una prolungata palude.

"Basta: mettiamo fine alla guerra eterna" - questi gli slogan apparsi in una piazza di Tel Aviv il 28 marzo, a un mese dall'inizio del conflitto. Nello stesso giorno, negli Stati Uniti si sono svolte oltre 3.100 proteste simili, con "basta guerra" come una delle principali richieste dei manifestanti. Persino Joe Kent, direttore del Centro nazionale antiterrorismo statunitense, si sarebbe dimesso perché non poteva "in coscienza" sostenere la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, un chiaro segno della mancanza di sostegno pubblico al conflitto.

In seguito a un attacco aereo contro l'Università di Scienza e Tecnologia iraniana, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha dichiarato che le università statunitensi e israeliane in Medio Oriente sarebbero state considerate "obiettivi legittimi". Questo rappresenta un ulteriore monito: la guerra non è mai una soluzione e non fa altro che alimentare odio e violenza.
Sebbene la situazione attuale sia caratterizzata da grande incertezza, essa offre anche una potenziale opportunità per allentare le tensioni. Gli Stati Uniti, Israele e l’Iran si trovano tutti ad affrontare pressioni sempre più intense nel loro continuo scontro, che limitano in modo significativo il loro margine di manovra strategico e le loro scelte politiche. In precedenza, sia gli Stati Uniti che l’Iran avevano manifestato la volontà di negoziare; la chiave sta nel capire se tutte le parti saranno in grado di mantenere un autocontrollo strategico nonostante le pressioni, ripristinare gradualmente i meccanismi di comunicazione attraverso misure limitate di allentamento delle tensioni e creare le condizioni per successive soluzioni politiche. Il conflitto è ora sull'orlo di una completa perdita di controllo, dove ogni errore di valutazione e ogni escalation potrebbero portare a conseguenze irrevocabili. Pertanto, tutte le parti coinvolte nel conflitto dovrebbero mantenere la calma e la razionalità, abbandonare la mentalità conflittuale e non lasciarsi sfuggire facilmente il fugace barlume di pace.

È passato più di un mese e le 168 ragazze di Minab non potranno più crescere. La guerra non ha vincitori, ma solo danni irreparabili. Fin dall’inizio del conflitto, la Cina ha chiarito che la priorità assoluta è raggiungere un cessate il fuoco e porre fine ai combattimenti il prima possibile. Si tratta di una guerra che non avrebbe mai dovuto scoppiare e che non apporta alcun beneficio a nessuna delle parti coinvolte. La storia del Medio Oriente ci insegna ripetutamente che la forza non è la soluzione ai problemi; lo scontro armato non fa che alimentare nuovo odio e generare nuove crisi. Chiediamo ancora una volta l’immediata cessazione di questo conflitto, per impedire un ulteriore aggravarsi della situazione ed evitare il diffondersi della guerra.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

La competizione tra potenze oggi è lotta per le rinnovabili (di Francesco Sylos Labini)

La competizione tra potenze oggi è lotta per le rinnovabili (di Francesco Sylos Labini)

30 Marzo 2026 15:00
Cuba e i suoi "salvatori"

Cuba e i suoi "salvatori"

30 Marzo 2026 14:38
Ex ministro Giovanni Tria al CGTN: "Il vantaggio della Cina nella transizione ecologica può favorire il progresso europeo"

Ex ministro Giovanni Tria al CGTN: "Il vantaggio della Cina nella transizione ecologica può favorire il progresso europeo"

30 Marzo 2026 13:00
Trump, il genio della sconfitta: perché l’Iran sarà fatale agli Usa (di Pino Arlacchi)

Trump, il genio della sconfitta: perché l’Iran sarà fatale agli Usa (di Pino Arlacchi)

30 Marzo 2026 13:00
Scacco al Golfo: come l’Iran sta imponendo il Petroyuan (di Pepe Escobar)

Scacco al Golfo: come l’Iran sta imponendo il Petroyuan (di Pepe Escobar)

30 Marzo 2026 10:00
Caitlin Johnstone - Più Israele diventa sanguinario, più sentiamo parlare di "antisemitismo"

Caitlin Johnstone - Più Israele diventa sanguinario, più sentiamo parlare di "antisemitismo"

30 Marzo 2026 08:00
La pace come slogan si chiama whitewashing

La pace come slogan si chiama whitewashing

30 Marzo 2026 07:00
L'Università dell'Avana entra nell'opzione zero: assedio energetico e vita quotidiana

L'Università dell'Avana entra nell'opzione zero: assedio energetico e vita quotidiana

29 Marzo 2026 16:20
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Trump minaccia di nuovo le infrastrutture energetiche iraniane se non si raggiungerà un accordo

368006
NORD-AMERICA

Gli Stati Uniti bluffano. "Siamo di fronte ad uno scenario catastrofico". Intervista al Generale Fabio Mini

22158
NORD-AMERICA

Hormuz e il colpo di grazia al Petrodollaro (di Pepe Escobar)

15884
NORD-AMERICA

Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

12404
ASIA

Guerra all'Iran. Intervista esclusiva all'Ambasciatore di Teheran in Italia S.E. Mohammad Reza Sabouri (VIDEO)

12174
EUROPA

Bruxelles fa marcia indietro sul petrolio russo

10833
ASIA

L'atomica di Israele e il "rischio Dimona" | Intervista all'Amb. Alberto Bradanini (VIDEO)

9761
NORD-AMERICA

Non vogliamo morire per Israele: la rivolta silenziosa dei soldati USA contro Trump

8319
CINA

Hainan, la vetrina cinese che sfida il protezionismo: 3.400 brand all'Expo dei consumi

RUSSIA

Spionaggio in Russia: espulso il secondo segretario dell'ambasciata britannica

EUROPA

La Spagna chiude il proprio spazio aereo a tutti i velivoli impegnati nella guerra contro l'Iran

EUROPA

Putin e Vucic hanno concordato di prorogare il contratto per la fornitura di gas

ASIA

L'Iran sta seriamente valutando l'ipotesi di ritirarsi dal Trattato di non proliferazione nucleare (TNP)

ASIA

Iran: il conflitto innesca grave crisi nel mercato dei fertilizzanti

ASIA

L'Iran afferma di aver colpito un caccia F-16 USA

AMERICA LATINA

La Russia ribadisce il suo rapporto di amicizia e cooperazione con il Venezuela

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech di Alessandro Bartoloni AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

  • 30 Marzo 2026 15:14
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Gli Stati Uniti bluffano. "Siamo di fronte ad uno scenario catastrofico". Intervista al Generale Fabio Mini di Loretta Napoleoni Gli Stati Uniti bluffano. "Siamo di fronte ad uno scenario catastrofico". Intervista al Generale Fabio Mini

Gli Stati Uniti bluffano. "Siamo di fronte ad uno scenario catastrofico". Intervista al Generale Fabio Mini

  • 28 Marzo 2026 12:45
Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema di Fabrizio Verde Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema

Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema

  • 26 Marzo 2026 17:11
L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa di Giuseppe Masala L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

  • 20 Marzo 2026 09:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina   Una finestra aperta AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

  • 21 Marzo 2026 12:30
Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

  • 27 Marzo 2026 12:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla! di Francesco Santoianni Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla!

Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla!

  • 26 Marzo 2026 20:52
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza di Geraldina Colotti Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

  • 24 Marzo 2026 13:00
Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare

Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare

  • 24 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
L'Occidente nel vicolo cieco della tecnica di Alessandro Mariani L'Occidente nel vicolo cieco della tecnica

L'Occidente nel vicolo cieco della tecnica

  • 30 Marzo 2026 11:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
L'autoritarismo non muore mai di Giuseppe Giannini L'autoritarismo non muore mai

L'autoritarismo non muore mai

  • 28 Marzo 2026 09:30
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
L'inganno della 'liberazione': perché l'attacco all'Iran di Trump e Netanyahu ci trascina nel caos di Michele Blanco L'inganno della 'liberazione': perché l'attacco all'Iran di Trump e Netanyahu ci trascina nel caos

L'inganno della 'liberazione': perché l'attacco all'Iran di Trump e Netanyahu ci trascina nel caos

  • 28 Marzo 2026 09:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti