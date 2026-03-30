Global Times - A un mese dall'inizio del conflitto, è ora di mettere in pausa questa guerra



Global Times

È ormai passato un mese intero da quando, il 28 febbraio, gli Stati Uniti e Israele hanno sferrato attacchi militari contro l’Iran. Lungi dal raggiungere i cosiddetti “obiettivi prefissati”, questo conflitto – avviato da Stati Uniti e Israele senza alcuna giustificazione mentre erano in corso i negoziati – si è invece progressivamente avvicinato al punto di non ritorno. Sebbene non sia chiaro come finirà questo conflitto, il suo impatto sulla geopolitica e sull’ordine mondiale è già profondo. Ciò che è urgentemente necessario ora è impedire che questo conflitto – che non avrebbe mai dovuto verificarsi – scivoli nell’abisso della completa perdita di controllo.

In un solo mese, la pericolosa escalation del conflitto ha superato di gran lunga le aspettative iniziali. Le fiamme della guerra si sono propagate dal Golfo Persico al Mediterraneo orientale, dallo Stretto di Hormuz allo Stretto di Bab el-Mandeb. Oltre a Iran e Israele, anche i territori di Kuwait, Iraq, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Bahrein sono stati colpiti da attacchi militari diretti, con gravi ripercussioni su infrastrutture critiche e sulla sicurezza dei civili. Il governo statunitense inizialmente aveva previsto che la guerra contro l'Iran sarebbe durata "quattro o cinque settimane", per poi affermare ripetutamente che si sarebbe "conclusa presto". I fatti hanno dimostrato il contrario: una volta iniziata una guerra moderna, è difficile fermarla secondo la "traiettoria prestabilita". Il tentativo di Stati Uniti e Israele di ottenere una "vittoria rapida e decisiva" è ormai fallito, e le conseguenze di un intervento militare sconsiderato in Medio Oriente stanno diventando sempre più evidenti.

Questa guerra è stata costruita fin dall'inizio su gravi errori di valutazione strategica e su una grave carenza di moralità. Dalla sanguinosa tragedia nella scuola di Minab alla "pioggia nera tossica" sulle strade di Teheran, i ripetuti attacchi contro gli impianti nucleari iraniani hanno scatenato l'allarme globale e aumentato drasticamente il rischio di fughe radioattive. Questo conflitto ha inoltre imposto una crisi energetica, interruzioni delle catene di approvvigionamento e incertezza economica a livello mondiale. Con lo Stretto di Hormuz che rimane soggetto a restrizioni alla navigazione, i prezzi internazionali del petrolio hanno superato i 112 dollari al barile. Se il conflitto dovesse continuare ad intensificarsi, il rischio di una recessione economica globale aumenterebbe significativamente, compromettendo gli interessi comuni dei popoli di tutte le nazioni.

Ciò che è più allarmante ora è l'erosione dei limiti sugli obiettivi e il forte aumento del rischio di ricaduta. Il conflitto non è più confinato agli obiettivi militari; entrambe le parti hanno iniziato a colpire infrastrutture civili chiave, tra cui raffinerie di petrolio, impianti di desalinizzazione e centrali elettriche, strutture vitali per le economie nazionali e la vita quotidiana. Una volta che questa modalità di "distruzione reciproca" diventerà la norma, innescherà disastri umanitari ancora più gravi. La dichiarazione di ingresso in guerra del movimento Houthi non solo apre un nuovo fronte, ma aumenta anche i rischi lungo la rotta marittima del Mar Rosso, facendo aumentare i prezzi globali del petrolio e i costi logistici. Nel frattempo, il dispiegamento di 3.500 marines statunitensi in Medio Oriente ha aumentato notevolmente la probabilità di un'offensiva di terra e il pericolo di trascinare il conflitto in una prolungata palude.

"Basta: mettiamo fine alla guerra eterna" - questi gli slogan apparsi in una piazza di Tel Aviv il 28 marzo, a un mese dall'inizio del conflitto. Nello stesso giorno, negli Stati Uniti si sono svolte oltre 3.100 proteste simili, con "basta guerra" come una delle principali richieste dei manifestanti. Persino Joe Kent, direttore del Centro nazionale antiterrorismo statunitense, si sarebbe dimesso perché non poteva "in coscienza" sostenere la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, un chiaro segno della mancanza di sostegno pubblico al conflitto.

In seguito a un attacco aereo contro l'Università di Scienza e Tecnologia iraniana, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha dichiarato che le università statunitensi e israeliane in Medio Oriente sarebbero state considerate "obiettivi legittimi". Questo rappresenta un ulteriore monito: la guerra non è mai una soluzione e non fa altro che alimentare odio e violenza.

Sebbene la situazione attuale sia caratterizzata da grande incertezza, essa offre anche una potenziale opportunità per allentare le tensioni. Gli Stati Uniti, Israele e l’Iran si trovano tutti ad affrontare pressioni sempre più intense nel loro continuo scontro, che limitano in modo significativo il loro margine di manovra strategico e le loro scelte politiche. In precedenza, sia gli Stati Uniti che l’Iran avevano manifestato la volontà di negoziare; la chiave sta nel capire se tutte le parti saranno in grado di mantenere un autocontrollo strategico nonostante le pressioni, ripristinare gradualmente i meccanismi di comunicazione attraverso misure limitate di allentamento delle tensioni e creare le condizioni per successive soluzioni politiche. Il conflitto è ora sull'orlo di una completa perdita di controllo, dove ogni errore di valutazione e ogni escalation potrebbero portare a conseguenze irrevocabili. Pertanto, tutte le parti coinvolte nel conflitto dovrebbero mantenere la calma e la razionalità, abbandonare la mentalità conflittuale e non lasciarsi sfuggire facilmente il fugace barlume di pace.

È passato più di un mese e le 168 ragazze di Minab non potranno più crescere. La guerra non ha vincitori, ma solo danni irreparabili. Fin dall’inizio del conflitto, la Cina ha chiarito che la priorità assoluta è raggiungere un cessate il fuoco e porre fine ai combattimenti il prima possibile. Si tratta di una guerra che non avrebbe mai dovuto scoppiare e che non apporta alcun beneficio a nessuna delle parti coinvolte. La storia del Medio Oriente ci insegna ripetutamente che la forza non è la soluzione ai problemi; lo scontro armato non fa che alimentare nuovo odio e generare nuove crisi. Chiediamo ancora una volta l’immediata cessazione di questo conflitto, per impedire un ulteriore aggravarsi della situazione ed evitare il diffondersi della guerra.

(Traduzione de l’AntiDiplomatico)