Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED

Cuba e i suoi "salvatori"

378
Cuba e i suoi "salvatori"


di Federica Cresci - Cuba Mambi gruppo di Azione Internazionalista

Se metti due persone in una piscina, e una sa nuotare mentre l’altra no, il giudizio sembrerebbe semplice. Ma non è semplice affatto, se a quella che sa nuotare leghi braccia e gambe, le attacchi pesi di ferro ai polsi e alle caviglie, le immobilizzi il corpo fino a impedirle perfino di restare a galla. A quel punto non stai più verificando se sa nuotare. Stai organizzando il suo affondamento. Se invece l’altra persona, quella che non sa nuotare, la riempi di salvagenti, materassini, pinne, occhiali, tutto quello che serve per restare a galla senza sforzo, e poi la lasci lì a ridere dell’altra mentre affonda, dicendole anche: “Vedi? Non sai nuotare”, allora non sei davanti a un confronto. Sei davanti a una menzogna. Ecco Cuba.

Da 67 anni Cuba vive così: con i pesi addosso. Con le mani bloccate. Con il fiato spezzato da un blocco economico, commerciale e finanziario che ha colpito tutti i settori della vita cubana e che non ha avuto l’effetto di piegare un governo in astratto, ma di stremare un popolo concreto. Le case. Gli ospedali. Le madri. I bambini. Gli anziani. La luce che manca. Le medicine che non arrivano. Il cibo che si riduce. La vita quotidiana trasformata in una corsa a ostacoli permanente.

Oggi siamo arrivati a un punto di rottura. L’inasprimento delle misure degli ultimi anni ha spinto l’isola in una situazione disperata. Lo Stato è sotto pressione estrema, ma soprattutto lo è il popolo. Un popolo stanco, sfinito, esasperato. Ed è perfettamente comprensibile che, in questa condizione, si scenda in strada. È comprensibile che non ce la facciano più nemmeno i ragazzi di quindici o sedici anni. È comprensibile la protesta, comprensibile la rabbia, comprensibile perfino lo smarrimento. Quello che non è comprensibile è fingere di non vedere la causa materiale di questa asfissia. Quello che non è comprensibile è raccontare che tutto questo sia semplicemente “colpa del governo cubano”, come se Cuba fosse stata lasciata libera di respirare, commerciare, curarsi, svilupparsi, e avesse fallito da sola. No: Cuba non è stata messa nelle condizioni di funzionare.
Ed è qui che si misura la disonestà di tanta propaganda. Si può criticare il governo cubano. Certo che si può. Lo possono fare i cubani, lo deve poter fare qualunque cittadino. Si possono discutere scelte, errori, rigidità, limiti. Ma una critica seria esige una condizione minima di onestà: paragonare sistemi posti in condizioni comparabili. Se due paesi sono davvero nella stessa piscina, con la stessa libertà di movimento, la stessa possibilità di commerciare, comprare medicine, accedere al credito, sviluppare la propria economia senza strangolamenti esterni, allora sì, si può discutere chi ha costruito meglio e chi peggio. Ma se uno dei due viene colpito dalla nascita, isolato, punito, bloccato, ostacolato in ogni ambito essenziale, allora non stai giudicando la validità di un sistema: stai giudicando il risultato di un soffocamento.

E questo il mondo lo sa. Lo sa benissimo. La parte più dolorosa, però, è forse un’altra. Ed è una ferita morale prima ancora che politica. Perché a questo strangolamento non si prestano soltanto i governi che l’hanno progettato e mantenuto. Si prestano anche quei cubani che dall’estero, soprattutto da Miami, osservano i loro fratelli, le loro sorelle, le loro famiglie piegate dalla fame, dalla mancanza di medicine, dalla mancanza di elettricità, e invece di indignarsi per il fatto che una nazione straniera abbia ridotto Cuba in questo stato, accettano e rilanciano la narrazione più comoda per Washington: quella che fa apparire naturale, giusto, quasi meritato ciò che naturale e giusto non è. È qui che il discorso si fa intollerabile. Perché non si tratta solo di critica politica.

Si tratta di vedere sangue del proprio sangue soffocato e scegliere di stare dalla parte di chi stringe il cappio. E non basta: c’è anche chi torna a Cuba esibendo ciò che ha accumulato negli Stati Uniti come prova vivente di una superiorità morale e materiale, come se quella ricchezza fosse il frutto puro della libertà e non anche del rapporto diseguale tra chi sta a galla e chi viene tenuto sott’acqua. Così la sofferenza dei propri fratelli viene trasformata in spettacolo, in ricatto psicologico, in umiliazione. Si guarda chi resiste tra blackout, scarsità, ospedali senza risorse, e gli si dice: “Guarda come stai. Guarda come stiamo noi. La prova siete voi.” Ma non è una prova. È la conseguenza di un assedio.
Per questo il ruolo di certa emigrazione anticastrista non è neutro. È il ruolo di chi collabora alla legittimazione dell’oppressione contro il proprio popolo. E quando un oppressore trova, dentro il popolo che colpisce, qualcuno disposto a giustificarlo, a tradurne la propaganda, a trasformare la sofferenza collettiva in accusa contro le vittime, il danno è doppio. È una figura che la storia conosce bene: quella del collaboratore, dell’ausiliario morale della violenza, di chi non infligge materialmente ogni colpo ma aiuta a renderlo accettabile.
E non si dica che questa ipocrisia appartiene solo a Miami.

Perché sarebbe troppo facile.

Anche in Europa, e anche in quel falso centrosinistra che oggi ama esibire cappelli, bandiere e dichiarazioni accorate per il popolo cubano, c’è una responsabilità politica che non può essere cancellata con una posa tardiva. Per anni, dentro il Parlamento europeo e nelle istituzioni comunitarie, una parte di quella stessa area politica ha sostenuto atti, risoluzioni, linee e cornici punitive che hanno contribuito a isolare Cuba, a legittimare la pressione su Cuba, a raccontare Cuba sempre e solo come imputata e mai come aggredita. Oggi si presentano come difensori della libertà cubana. Benissimo: vadano ad aiutare Cuba, lo facciano davvero. Ma abbiano almeno il pudore della memoria. Perché chi ha partecipato, anche politicamente, alla costruzione dell’affogamento non può fingersi improvvisamente il bagnino. Questa è la grande rimozione occidentale: si pretende di giudicare Cuba senza Cuba, la sua storia senza il suo assedio, i suoi limiti senza la guerra economica che li ha aggravati, il suo presente senza nominare chi lo ha reso così duro. E allora bisogna dirlo con chiarezza: non si sta discutendo soltanto di comunismo, di socialismo, di governo, di opposizione. Si sta discutendo del diritto elementare di un popolo a non essere strangolato per decenni e poi accusato di respirare male. Si sta discutendo della pretesa oscena di voler verificare la bontà o il fallimento di un sistema dopo averlo colpito fin dalla nascita, dopo avergli impedito l’accesso normale al mondo, e dopo averne usato ogni difficoltà come argomento contro di lui.

Cuba la si può criticare, certo. Ma la si dovrebbe prima lasciare vivere. La si dovrebbe lasciare camminare con le proprie gambe.

La si dovrebbe lasciare sbagliare da sola, riuscire da sola, cadere da sola, rialzarsi da sola. Solo allora il giudizio sarebbe onesto. Altrimenti no. Altrimenti resta soltanto la crudeltà di chi crea le condizioni dell’asfissia e poi, con aria innocente, domanda perché manca l’ossigeno. E c’è anche una verità storica che troppi fingono di aver dimenticato. Perché se oggi tanti parlano di Cuba come di un corpo da “liberare”, bisognerebbe ricordare da cosa la rivoluzione l’ha strappata. Dall’isola consegnata alla prepotenza statunitense, dall’isola piegata agli interessi dei Marines, dall’isola ridotta a spazio di sfruttamento, di subordinazione, di analfabetismo, di umiliazione nazionale. Una Cuba in cui i cubani contavano poco perfino a casa propria. È da lì che si partiva. Ed è per questo che, al di là di ogni discussione legittima sulle forme del potere, i diritti, gli errori, le rigidità, la rivoluzione ha significato anche dignità, istruzione, coscienza nazionale, possibilità di avere un nome nel mondo e di non essere più soltanto il cortile di qualcun altro. Per questo la posta in gioco non è solo un cambio di governo.

È molto di più. È decidere se Cuba debba restare una nazione con una sua sovranità, con la sua storia, con la sua dignità, oppure tornare a essere ciò che i potenti hanno sempre voluto: una terra obbediente, disponibile, piegata.

E allora il dolore di questi giorni non va usato per completare il lavoro dell’assedio.

Va guardato in faccia per quello che è: il dolore di un popolo ferito, sì, ma ferito anche da chi oggi si presenta come suo salvatore.

Perché la cosa più vergognosa, in fondo, non è che Cuba soffra.

La cosa più vergognosa è che ci sia ancora chi guarda quella sofferenza e invece di denunciare la mano che stringe, denunci il collo che cede. Cuba, da sessantasette anni, non chiede privilegi. Chiede soltanto ciò che spetta a ogni popolo: il diritto di restare viva senza avere addosso la mano di chi la vuole vedere sparire — che sia il governo degli Stati Uniti, i suoi servi mercenari nella diaspora cubano-americana, o quel falso centrosinistra europeo che troppo spesso ha alimentato la narrazione dell’oppressore quando gli conveniva stare dalla parte del più forte.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

NORD-AMERICA Dalle cene di Manhattan alle bombe su Gaza: il filo nero che lega Epstein, Thiel e i Rothschild

Dalle cene di Manhattan alle bombe su Gaza: il filo nero che lega Epstein, Thiel e i Rothschild

  • 30 Marzo 2026 14:49

di Fabrizio Verde Nel febbraio del 2016, un periodo in cui i riflettori del mondo iniziavano a illuminare le zone d’ombra di Jeffrey Epstein, quando il finanziere scriveva una email a Peter Thiel....

ASIA E-3 Sentry, una perdita strategica per gli USA: cosa significa per Washington l'attacco ad al-Kharj

E-3 Sentry, una perdita strategica per gli USA: cosa significa per Washington l'attacco ad al-Kharj

  • 29 Marzo 2026 18:44

Un'operazione missilistica senza precedenti avrebbe colpito il cuore delle capacità di sorveglianza aerea statunitense in Medio Oriente. Nelle prime ore di domenica, il Corpo delle Guardie della...

AMERICA LATINA Silvio Rodríguez: "Il popolo è pronto a difendere Cuba con le armi"

Silvio Rodríguez: "Il popolo è pronto a difendere Cuba con le armi"

  • 28 Marzo 2026 18:02

Il cantautore cubano Silvio Rodriguez, in una bella intervista rilasciata al quotidiano messicano La Jornada, parla della sua disponibilità a imbracciare il fucile per difendere l'isola, del significato...

AMERICA LATINA "Cuba è la prossima": la nuova minaccia di Trump

"Cuba è la prossima": la nuova minaccia di Trump

  • 28 Marzo 2026 16:58

Una nuova, pesante, minaccia bellica incombe sulla regione caraibica. Nel corso di un intervento al Future Investment Initiative, il summit economico tenutosi a Miami, il presidente degli Stati Uniti,...

ASIA L'Iran afferma di aver colpito un caccia F-16 USA

L'Iran afferma di aver colpito un caccia F-16 USA

  • 28 Marzo 2026 15:56

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC) ha riferito di aver colpito un caccia F-16 statunitense e un drone d'attacco MQ-9 Reaper. In una dichiarazione trasmessa dalla rete televisiva...

Le più recenti da OP-ED

Ex ministro Giovanni Tria al CGTN: "Il vantaggio della Cina nella transizione ecologica può favorire il progresso europeo"

Ex ministro Giovanni Tria al CGTN: "Il vantaggio della Cina nella transizione ecologica può favorire il progresso europeo"

30 Marzo 2026 13:00
Trump, il genio della sconfitta: perché l’Iran sarà fatale agli Usa (di Pino Arlacchi)

Trump, il genio della sconfitta: perché l’Iran sarà fatale agli Usa (di Pino Arlacchi)

30 Marzo 2026 13:00
Scacco al Golfo: come l’Iran sta imponendo il Petroyuan (di Pepe Escobar)

Scacco al Golfo: come l’Iran sta imponendo il Petroyuan (di Pepe Escobar)

30 Marzo 2026 10:00
Caitlin Johnstone - Più Israele diventa sanguinario, più sentiamo parlare di "antisemitismo"

Caitlin Johnstone - Più Israele diventa sanguinario, più sentiamo parlare di "antisemitismo"

30 Marzo 2026 08:00
La pace come slogan si chiama whitewashing

La pace come slogan si chiama whitewashing

30 Marzo 2026 07:00
L'Università dell'Avana entra nell'opzione zero: assedio energetico e vita quotidiana

L'Università dell'Avana entra nell'opzione zero: assedio energetico e vita quotidiana

29 Marzo 2026 16:20
Cronache di un disastro (di Alessandro Volpi)

Cronache di un disastro (di Alessandro Volpi)

29 Marzo 2026 13:00
Chiusura di Hormuz e Bab el Mandeb: verso il collasso dell'economia globale

Chiusura di Hormuz e Bab el Mandeb: verso il collasso dell'economia globale

28 Marzo 2026 15:03
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Trump minaccia di nuovo le infrastrutture energetiche iraniane se non si raggiungerà un accordo

366149
NORD-AMERICA

Gli Stati Uniti bluffano. "Siamo di fronte ad uno scenario catastrofico". Intervista al Generale Fabio Mini

20439
NORD-AMERICA

Hormuz e il colpo di grazia al Petrodollaro (di Pepe Escobar)

15710
NORD-AMERICA

Le Nuove Crociate: chi sono i fanatici evangelici che ispirano la guerra in Iran

12299
ASIA

Guerra all'Iran. Intervista esclusiva all'Ambasciatore di Teheran in Italia S.E. Mohammad Reza Sabouri (VIDEO)

12108
EUROPA

Bruxelles fa marcia indietro sul petrolio russo

10754
ASIA

L'Iran non è "morto": a morire sono la credibilità di Trump e il mito dell'invincibilità USA

10121
ASIA

L'atomica di Israele e il "rischio Dimona" | Intervista all'Amb. Alberto Bradanini (VIDEO)

9733
EUROPA

La Spagna chiude il proprio spazio aereo a tutti i velivoli impegnati nella guerra contro l'Iran

EUROPA

Putin e Vucic hanno concordato di prorogare il contratto per la fornitura di gas

ASIA

L'Iran sta seriamente valutando l'ipotesi di ritirarsi dal Trattato di non proliferazione nucleare (TNP)

ASIA

Iran: il conflitto innesca grave crisi nel mercato dei fertilizzanti

ASIA

L'Iran afferma di aver colpito un caccia F-16 USA

AMERICA LATINA

La Russia ribadisce il suo rapporto di amicizia e cooperazione con il Venezuela

AMERICA LATINA

Cuba: rientrano i medici dopo la rottura unilaterale della Giamaica su pressione USA

ASIA

Il conflitto USA-Iran colpisce l’Asia: crollano won, baht e rupia

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech di Alessandro Bartoloni AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

  • 30 Marzo 2026 15:14
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Gli Stati Uniti bluffano. "Siamo di fronte ad uno scenario catastrofico". Intervista al Generale Fabio Mini di Loretta Napoleoni Gli Stati Uniti bluffano. "Siamo di fronte ad uno scenario catastrofico". Intervista al Generale Fabio Mini

Gli Stati Uniti bluffano. "Siamo di fronte ad uno scenario catastrofico". Intervista al Generale Fabio Mini

  • 28 Marzo 2026 12:45
Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema di Fabrizio Verde Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema

Geopolitica dell'austerità: dall'Argentina all'Europa, la crisi come norma del sistema

  • 26 Marzo 2026 17:11
L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa di Giuseppe Masala L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

  • 20 Marzo 2026 09:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina   Una finestra aperta AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

AWE2026: quando l'IA diventa la tua coinquilina

  • 21 Marzo 2026 12:30
Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

  • 27 Marzo 2026 12:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla! di Francesco Santoianni Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla!

Covid, la verità fa male? Tranquilli: basta non pubblicarla!

  • 26 Marzo 2026 20:52
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza di Geraldina Colotti Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

  • 24 Marzo 2026 13:00
Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare

Fulvio Grimaldi - L’INVINCIBILE Iran. Tremila anni e andare

  • 24 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
L'Occidente nel vicolo cieco della tecnica di Alessandro Mariani L'Occidente nel vicolo cieco della tecnica

L'Occidente nel vicolo cieco della tecnica

  • 30 Marzo 2026 11:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
L'autoritarismo non muore mai di Giuseppe Giannini L'autoritarismo non muore mai

L'autoritarismo non muore mai

  • 28 Marzo 2026 09:30
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
L'inganno della 'liberazione': perché l'attacco all'Iran di Trump e Netanyahu ci trascina nel caos di Michele Blanco L'inganno della 'liberazione': perché l'attacco all'Iran di Trump e Netanyahu ci trascina nel caos

L'inganno della 'liberazione': perché l'attacco all'Iran di Trump e Netanyahu ci trascina nel caos

  • 28 Marzo 2026 09:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti