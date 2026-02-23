Caitlin Johnstone - Uteri e bombe atomiche: la strana settimana della disinformazione statunitense contro l'Iran

Caitlin Johnstone*

Ormai non ci provano nemmeno più.

L'inviato statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha dichiarato sabato alla Fox News che l'Iran "probabilmente tra una settimana" avrà i materiali necessari per costruire una bomba nucleare, una frase che i falchi ripetono falsamente da oltre tre decenni.

Si tratta di un'affermazione così palesemente falsa che persino il Jerusalem Post ha criticato duramente Witkoff per averla fatta, affermando ironicamente che "l'inviato statunitense ha omesso di dire che l'Iran attualmente non ha accesso al suo materiale, non ha macchinari per arricchirlo e non ha alcun programma di armi per utilizzarlo per scopi operativi".

Si tratta dell'uomo a cui la Casa Bianca avrebbe assegnato il compito di stabilire la pace in Medio Oriente, sfornando le giustificazioni più assurde che si possano immaginare per una guerra con l'Iran.

In un mondo post-invasione dell'Iraq, questo tipo di resoconti non meritano altro che scherno e snobbamento. Dopo tutte le bugie che ci sono state raccontate su ogni guerra di aggressione statunitense nel corso degli anni, qualsiasi affermazione su un governo che Washington vuole rovesciare deve essere respinta categoricamente, a meno che non sia supportata da prove solide e verificabili in modo indipendente. Queste prove non arrivano mai. Le guerre statunitensi sono sempre giustificate da bugie, operazioni psicologiche e disinformazione.

Il consenso all'invasione dell'Iraq è stato prodotto da mesi di saturazione mediatica ad alta energia, progettata per sfruttare la potenza dell'isteria post-11 settembre sulla possibilità di attacchi stranieri sul suolo americano. Questi sono solo alcuni stracci propagandistici e funzionari governativi che scoreggiano in un microfono e ci danno degli idioti.

Eppure la macchina da guerra è comunque in azione. Si stanno preparando a scatenare una guerra orribile e dalle conseguenze immense, a cui gli americani si oppongono in modo schiacciante, e non hanno nemmeno la decenza di raccontare bugie credibili al riguardo.

Non si può dire nulla di buono sul futuro se non si finge più di preoccuparsi di ciò che vuole il popolo americano. L'impero statunitense sta diventando sempre più audace nel rivelare la sua vera natura tirannica, sentendo sempre meno il bisogno di fabbricare il consenso prima di impegnarsi in un massacro militare di massa.

Immagino che possiamo ancora sperare che questo possa aiutare ad aprire gli occhi a qualcuno sul disperato bisogno di rivoluzione nel cuore dell'impero.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Giornalista e saggista australiana. Pubblica tutti i suoi articoli nella newsletter personale: https://www.caitlinjohnst.one/