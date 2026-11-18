I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

di CGTN

Shenzhen non smette mai di sorprendere. Da villaggio di pescatori a città tecnologica della Cina, oggi è un palcoscenico significativo per un meeting che parla al mondo. Marco Clementi, corrispondente Rai in Cina, più volte in visita a Shenzhen per lavoro, ci racconta la sua esperienza: quasi sei anni di testimonianza dei cambiamenti rapidi di questo paese asiatico, il peso dell'APEC - che rappresenta circa il 60% del PIL globale - e i legami solidi tra Cina e Italia. Apertura, Innovazione, Cooperazione: non solo uno slogan, ma un obiettivo e un metodo di lavoro.