Cina e Asia-Pacifico: innovazione, mercati e nuove opportunità per l’Italia
In questo video collegamento approfondiamo il recente rapporto della Fondazione Italia Cina con Federico Pasini, direttore operativo della Fondazione, per parlare dell’andamento dell’economia cinese, dell’innovazione tecnologica e delle opportunità di collaborazione tra Cina, Italia e Asia-Pacifico.
Nei primi tre trimestri dell’anno, l’economia cinese è cresciuta del 4,6% su base annua, con una crescita sempre più trainata da innovazione, tecnologie avanzate e integrazione tra industria e servizi. Un ruolo centrale è svolto anche dalla pianificazione strategica di lungo periodo e dall’Iniziativa “AI+”, che punta a integrare concretamente l’intelligenza artificiale nei processi produttivi, nei servizi e nella pubblica amministrazione.
Secondo Pasini, per molte imprese italiane già presenti in Cina, il Paese può diventare una vera piattaforma per ampliare il proprio raggio d’azione nell’intera regione Asia-Pacifico, anche grazie agli accordi commerciali regionali come il RCEP. Quali opportunità si aprono per il Made in Italy? Ne parliamo in questa intervista.