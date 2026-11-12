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Shenzhen e APEC 2026: apertura, innovazione e cooperazione

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Shenzhen e APEC 2026: apertura, innovazione e cooperazione

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di CGTN

La facilitazione del commercio promossa dall’APEC a Shenzhen diventa così concretezza: meno attese, più qualità e più sostenibilità. Cosa c’entra con noi? Più di quanto pensiamo.

In questo video vi racconto tre storie: seguiamo il viaggio di un durian fresco tra catena del freddo, sdoganamento coordinato, commercio paperless e procedure doganali agevolate; scopriamo come un’azienda green con sede a Shenzhen, fondata da un italiano, trasforma la carta in un imballaggio ecologico per fast food e delivery; e guardiamo al porto di Yantian, con 53 rotte verso le economie APEC e un impegno concreto per lo shipping verde.

Guardate il video e scoprite i “piccoli tesori” dell’APEC nella vita quotidiana dei cinesi.

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