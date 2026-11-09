Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo

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di CGTN

A margine del "Dialogo Mondiale dei Sindaci 2026 a Ningbo", Ningbo e Firenze - legate da diciotto anni da un patto di gemellaggio - hanno celebrato un altro importante anniversario.

Il 4 novembre, si è tenuto presso il Gran Teatro di Ningbo l'evento commemorativo per il 20° anniversario della collocazione a Ningbo della copia della statua del David di Firenze.

Alla cerimonia hanno partecipato ospiti italiani, tra cui Enrico Ricci, rappresentante del Sindaco di Firenze e presidente della Commissione per lo Sviluppo Economico del Comune, e l'ex vicesindaco Silvano Gori, insieme ai rappresentanti del governo municipale di Ningbo.

In un’intervista concessa alla CGTN, Enrico Ricci ha definito stimolanti le visite al porto di Ningbo-Zhoushan, alle aree della moda e ai poli della robotica. Secondo Ricci, per Firenze e l'Italia esiste un grande potenziale di collaborazione: le piccole e medie imprese fiorentine, con le loro professionalità, possono trovare nella collaborazione con Ningbo e le altre città della Cina nuove opportunità di sviluppo. Ha inoltre sottolineato l'importanza degli scambi culturali per superare le differenze e costruire un mondo di pace, esprimendo aspettative molto positive sui possibili sviluppi futuri.