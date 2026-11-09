Vent’anni di passi concreti: la cultura unisce Ningbo e Firenze

di CGTN

Che cosa unisce Ningbo, città sul Mar Cinese Orientale, a Firenze, culla del Rinascimento? Ce lo racconta il Dialogo Mondiale dei Sindaci 2026 a Ningbo, dove il filo tra le due città diventa memoria viva.

Il racconto ripercorre vent’anni di legami: nel 2006 è arrivata a Ningbo la copia del David di Michelangelo; nel 2008 le due città sono diventate gemellate e Ningbo ha ricambiato con il dono delle statue in pietra dei Funzionari e dei Generali della dinastia Song; nel 2011 il bronzo di Dante Alighieri ha trovato casa al Ningbo Book City; nel 2015 è stato inaugurato il Parco Ecologico Cina-Italia.

Tra le testimonianze c’è quella di Silvano Gori, già vicesindaco di Firenze e cittadino onorario di Ningbo, che nel nostro dialogo racconta come l’idea sia nata nel 2005 dalla complementarità tra tessuti toscani e confezioni cinesi e sia cresciuta attraverso università, giovani e scuole di moda. Non solo monumenti: gli scambi universitari e le sfilate congiunte tra le scuole di moda di Firenze e Ningbo mostrano un’amicizia che si rinnova. Il messaggio è chiaro: l’economia cambia, la cultura resta per sempre. Un ponte fatto di passi concreti, non solo di parole.