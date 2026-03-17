Fame e bombe: Israele sfrutta la Guerra all'Iran per ripristinare il blocco totale su Gaza

Israele sta strangolando Gaza, consentendo l'ingresso nella Striscia solo di una minima parte degli aiuti umanitari e delle forniture commerciali necessarie, nel contesto della guerra in corso contro l'Iran, hanno avvertito i funzionari palestinesi il 16 marzo.

Secondo Ismail al-Thawabta, direttore generale dell'Ufficio stampa del governo di Gaza, l'esercito israeliano ha autorizzato l'ingresso di soli 640 camion di aiuti umanitari sui 6.000 previsti dagli accordi in vigore.

Ciò equivale a solo il 10% di quanto Israele si era precedentemente impegnato a consentire l'ingresso, esacerbando la crisi umanitaria nella Striscia creata da Israele durante i due anni di genocidio dei palestinesi e facendo riemergere lo spettro di un'altra carestia.

Nell'agosto del 2025, le Nazioni Unite hanno dichiarato lo stato di carestia a Gaza a causa del blocco israeliano della Striscia.

"Israele sta approfittando della preoccupazione del mondo per la guerra contro l'Iran e sta aumentando le restrizioni su Gaza", ha affermato Abu Mohsen, un palestinese di 33 anni che vive in una tenda nel nord di Gaza.

“Vogliamo vivere come esseri umani.”

Le restrizioni hanno creato gravi carenze, soprattutto di carburante, con ripercussioni su ospedali, sistemi idrici e fognari, raccolta dei rifiuti urbani e altri servizi essenziali che dipendono da apparecchiature e generatori alimentati a carburante.

La carenza di verdura, prodotti alimentari e surgelati ha inoltre provocato un enorme aumento dei prezzi e ha aggravato una povertà già diffusa.

L'ufficio stampa ha avvertito che le continue restrizioni minacciano la sicurezza alimentare di oltre 1,5 milioni di persone a Gaza, mentre la situazione umanitaria continua a deteriorarsi a causa del prolungato blocco.

Nei giorni successivi all'inizio della guerra di Israele contro l'Iran, il 28 febbraio, i prezzi di molti articoli a Gaza sono raddoppiati o triplicati.

"Abbiamo constatato un immediato aumento dei prezzi", ha confermato all'AFP Jonathan Crickx, portavoce dell'UNICEF, l'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia.

"I prezzi dei beni di prima necessità, come cibo, sapone e simili, sono aumentati del 200 o 300 percento", ha affermato, aggiungendo che "questo dimostra chiaramente l'estrema vulnerabilità di Gaza e la sua estrema dipendenza dagli aiuti esterni".

Israele ha continuato a bombardare Gaza nonostante il cosiddetto cessate il fuoco. Domenica, i bombardamenti israeliani hanno ucciso almeno 12 palestinesi, tra cui due ragazzi, una donna incinta e otto agenti di polizia, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie.

Un raid israeliano nel campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale, ha ucciso quattro persone, tra cui un bambino di 10 anni, suo padre e sua madre, che era incinta di due gemelli.

«Stavamo dormendo e ci siamo svegliati a causa dell'impatto di un missile. L'impatto è stato forte», ha detto Mahmoud al-Muhtaseb, un vicino. «Non c'è stato alcun preavviso».

Sempre domenica, soldati israeliani hanno giustiziato quattro membri di una famiglia nella parte settentrionale della Cisgiordania occupata, tra cui due bambini, mentre viaggiavano in auto.

Il servizio di soccorso della Mezzaluna Rossa Palestinese (RPC) ha dichiarato che Ali e Waed Odeh, e due dei loro quattro figli, sono stati colpiti alla testa. Gli altri due figli della coppia sono sopravvissuti, ma hanno riportato ferite da schegge all'occhio e alla testa. Le truppe israeliane hanno inoltre ritardato l'arrivo delle ambulanze dirette sul luogo degli omicidi.

La famiglia si era recata in un centro commerciale di Nablus per acquistare abiti per l'Eid al-Fitr, la festività che segna la fine del mese sacro musulmano del Ramadan.