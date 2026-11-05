Stati Uniti d'America oltre l'illusione del voto

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di Michele Blanco

L’esito delle ultime dinamiche elettorali statunitensi ha scatenato la consueta ondata di reazioni contrapposte nel panorama geopolitico internazionale. Da un lato, ampi settori dell’opinione pubblica celebrano, giustamente, la grande e forse definitiva battuta d’arresto di Donald Trump, un leader che ha segnato il suo percorso politico attraverso gravi fallimenti strutturali, l'esacerbazione esagerata di tensioni interne, il sostegno a governi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, e genocidio, con la ingiustificata, inutile e assurda guerra contro l'Iran. Dall'altro lato, la vittoria della sponda democratica viene accolta con un entusiasmo che, a un’analisi storica e strutturale più rigorosa, appare, purtroppo, ingiustificato e intriso di profondi rischi.

La focalizzazione mediatica sulla polarizzazione tra i due schieramenti nasconde tuttavia la vera natura del problema: gli Stati Uniti d'America si trovano nel bel mezzo di una crisi sistemica irreversibile. Un intero modello "imperiale" sta collassando, e la transizione verso il declino minaccia di produrre instabilità e distruzione a livello globale, indipendentemente dall'identità di chi siede nello Studio Ovale.

Infatti si tratta di un mito che riguarda l'alternativa pacifica del partito democratico, essa si scontra con la realtà, infatti i democratici statunitensi al potere sono sempre stati storicamente guerrafondai.

La narrazione mainstream tende a dipingere il Partito Democratico come l'argine progressista e pacifico all'irruenza e alla follia populista della destra. Sebbene Trump abbia dimostrato una condotta imprevedibile e assolutamente pericolosa, l'idea che i democratici rappresentino una garanzia di pace globale è smentita dai fatti e, soprattutto, dalla storia. Se Trump agisce con la logica dell'estemporaneità e della rottura isolazionista, l'apparato democratico si muove spesso spinto da un fanatismo ideologico e da una vocazione interventista che storicamente ha trascinato il mondo in conflitti ingestibili.

La storia degli Stati Uniti dimostra che la maggior parte delle grandi mobilitazioni militari e delle escalation internazionali ha una firma democratica:

Le origini dell'espansionismo: Già nel 1846, fu il presidente democratico James K. Polk, esponente del Partito Democratico, a scatenare la guerra messicano-statunitense per annettere, senza rispettare il diritto internazionale, territori immensi, che appartenevano al Messico, in nome del "Destino Manifesto".

I conflitti mondiali e la "sicurezza della democrazia": Nel 1917, Woodrow Wilson superò i proclami neutralisti portando il Paese nella Prima Guerra Mondiale con l'ambizione ideologica di ridisegnare l'ordine globale. Nel 1941, l'ingresso nella Seconda Guerra Mondiale avvenne sotto Franklin D. Roosevelt e si concluse, sotto Harry Truman, con il drammatico e irresistibile lancio delle bombe atomiche.

Le guerre d'Asia: Fu lo stesso Truman a lanciare l'intervento nella Guerra di Corea (1950) senza nessuna approvazione formale del Congresso. Pochi anni dopo, la tragica escalation della Guerra del Vietnam fu interamente guidata da amministrazioni democratiche: John F. Kennedy prima, con l'invio massiccio di consiglieri militari, e Lyndon B. Johnson poi, che trasformò il conflitto in un teatro di scontro di massa.

L'interventismo contemporaneo: Sotto la presidenza di Barack Obama, gli USA hanno guidato l'intervento NATO in Libia nel 2011, destabilizzando un'intera regione. In tempi più recenti, l'amministrazione di Joe Biden ha strutturato una dottrina basata sul finanziamento massiccio e sulla gestione di complesse guerre per procura (proxy wars), dimostrando la continuità di una postura intrinsecamente bellicosa. Negli Stati Uniti d'America é sempre il potere esasperato delle élite finanziarie a dettare l'agenda politica e la democrazia spesso risulta essere di sola facciata.

L'illusione dell'alternativa politica crolla definitivamente quando si esamina il motore economico che muove la macchina elettorale americana. Figure come Donald Trump non nascono dal nulla, né rappresentano una reale rottura con i poteri forti: la sua ascesa e la sua stessa elezione sono state rese possibili solo grazie ai massicci finanziamenti e al sostegno strategico ricevuti dalle élite finanziarie e da specifici segmenti del grande capitale.

Il sistema politico statunitense è strutturalmente dipendente dal denaro privato, un legame che si è consolidato negli ultimi decenni attraverso dinamiche precise:

La legalizzazione dei capitali illimitati: A partire dalla storica sentenza della Corte Suprema Citizens United del 2010, la nascita dei Super PAC (Political Action Committees) ha permesso a miliardari, aziende e fondi d'investimento di riversare cifre illimitate nella propaganda politica, svuotando di fatto il peso del voto dei singoli cittadini.

L'oligarchia dei donatori: I dati sui flussi elettorali confermano che una percentuale sproporzionata di miliardi di dollari spesi nelle campagne elettorali federali proviene da poche centinaia di famiglie ultra-ricche. Il loro peso economico supera nettamente la mobilitazione finanziaria di milioni di piccoli donatori della classe media.

Il "Dark Money": L'uso di organizzazioni no-profit schermate consente a grandi capitalisti e multinazionali di finanziare la retorica populista o i comitati elettorali dei candidati mantenendo il totale anonimato, orientando e manipolando il dibattito pubblico dietro le quinte.

La trasversalità di Wall Street: Le élite della finanza e del private equity non scommettono mai su un solo cavallo. I finanziamenti vengono diversificati sia verso il fronte repubblicano che verso quello democratico, a seconda degli interessi di deregolamentazione o di stabilità dei mercati. In questo modo, i grandi gruppi d'interesse economici e finanziari si assicurano un accesso privilegiato alla Casa Bianca a prescindere da chi sia il vincitore.

L'analisi integrata della storia militare e dei meccanismi di finanziamento evidenzia che la contrapposizione tra repubblicani e democratici è, in larga parte, una distrazione di superficie.

Gli Stati Uniti d'America oggi stanno affrontando le fasi acute di una profonda crisi sistemica: un modello economico iper-finanziarizzato, una coesione sociale interna logorata e la progressiva perdita dell'egemonia geopolitica assoluta in un mondo sempre più multipolare.

Quando un impero globale entra in questa fase di declino strutturale, le sue reazioni tendono a diventare drammaticamente difensive e aggressive. Il fanatismo ideologico dei democratici e l'imprevedibilità dei repubblicani sono semplicemente due facce dello stesso impianto imperiale in affanno. La conclusione è amara ma inevitabile: la crisi del sistema americano produrrà instabilità e conflitti globali chiunque sia la figura temporaneamente incaricata di governarla.