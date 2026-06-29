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Hormuz. il piano USA-Oman per aggirare Teheran e l'ultimatum di Trump

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Hormuz. il piano USA-Oman per aggirare Teheran e l'ultimatum di Trump

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Ecco il testo aggiornato. Ho inserito il richiamo all'analisi di PressTV all'inizio di ogni macro-sezione, mantenendo la fluidità del pezzo e l'ottimizzazione per Google Discover.

 

Secondo quanto emerge da un'analisi di PressTV, due dinamiche simultanee impongono oggi una reazione ferma e globale da parte di Teheran: da un lato, la decisione unilaterale dell'Oman di istituire una rotta navale indipendente nel corridoio strategico dello Stretto di Hormuz; dall'altro, le persistenti minacce d'azione militare formate dal presidente statunitense Donald Trump contro la Repubblica Islamica.

Nel loro insieme, evidenzia il focus di PressTV, queste mosse configurano una strategia deliberata per indebolire la sovranità iraniana su questo snodo marittimo vitale e per svuotare di significato le tutele di sicurezza che giustificano lo stesso percorso diplomatico. Per l'Iran, lo Stretto di Hormuz non rappresenta un mero fattore di leva economica, bensì un asse portante della sicurezza nazionale, l'architrave della propria capacità di deterrenza e lo strumento principale per scongiurare potenziali aggressioni esterne.

La sovranità nazionale sullo Stretto di Hormuz

In base a quanto rilevato dall'analisi di PressTV, lo Stretto di Hormuz è uno dei colli di bottiglia marittimi più cruciali del pianeta, un imbuo dove transita circa il 20% del greggio globale. Il controllo di questo passaggio è legato a doppio filo alla stabilità e alla difesa di Teheran.

Tuttavia, la recente visita a Mascate di Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del parlamento iraniano e capo negoziatore, sembra essere stata strumentalizzata dall'Oman. Sempre secondo l'analisi di PressTV, sotto la pressione di Washington, il sultanato ha promosso un piano che lede direttamente le prerogative dell'Iran. L'annuncio unilaterale di un corridoio alternativo – vincolato unicamente al coordinamento con l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) – punta a svuotare l'autorità legale di Teheran. Questa iniziativa, intrapresa senza alcuna consultazione con la controparte iraniana, si sovrappone temporalmente alle operazioni di sminamento previste dal memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti.

La logica geopolitica dietro questa mossa è evidente: offrendo una rotta alternativa fuori dalla giurisdizione iraniana, l'Oman punta a normalizzare un sistema che esclude Teheran dalla gestione dello Stretto, neutralizzando così il suo principale strumento di pressione negoziale. Per la Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Pasdaran), questo tracciato presenta gravi criticità e risulta totalmente inaccettabile.

Il monito delle Guardie della Rivoluzione

Come sottolinea l'approfondimento di PressTV, i Pasdaran hanno reagito prontamente dichiarando che le sole rotte legittime sono quelle stabilite dalle autorità di Teheran, avvertendo che la navigazione al di fuori di tali canali è vietata e pericolosa, e che il coordinamento radio sul Canale 16 rimane tassativo. Sebbene questa risposta militare sia cruciale per riaffermare la prontezza del Paese, l'analisi di PressTV evidenzia che da sola non basta. Quella dell'Oman è una mossa squisitamente politica che richiede una controffensiva coordinata su più livelli: diplomatico, legale e strategico.

L'Iran non può permettersi di cedere su questo fronte. Accettare un simile precedente metterebbe a rischio la sicurezza nazionale, soprattutto alla luce delle passate ostilità regionali e dell'uso di basi statunitensi in chiave anti-iraniana. Perdere la leva del controllo su Hormuz significherebbe rinunciare alla deterrenza senza ottenere alcuna contropartita reale.

Le minacce di Trump e la violazione degli accordi

Secondo la ricostruzione offerta da PressTV, parallelamente alle manovre nello Stretto, Donald Trump è tornato a minacciare un conflitto armato qualora Teheran non si piegasse alle sue richieste. Queste dichiarazioni non sono una semplice operazione di guerra psicologica o propaganda interna, ma violano apertamente la Clausola 1 del memorandum siglato appena una settimana fa, che impegna le parti ad astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza.

I proclami di Trump relativi a invasioni su vasta scala e attacchi mirati ai negoziatori, uniti all'ostinazione del regime sionista nel mantenere l'occupazione in Libano (in aperta violazione della tregua), dimostrano che i partner occidentali e i loro alleati stanno testando la tenuta dell'Iran. Anche la linea del Segretario del Tesoro USA, che ha liquidato lo sblocco di 30 miliardi di dollari di asset congelati come un incentivo temporaneo revocabile a piacimento, conferma – secondo la lettura di PressTV – che Washington pretende concessioni sproporzionate rispetto a quanto offre. Questa narrazione va scardinata con urgenza, sia nei palazzi della diplomazia sia sul campo.

Il ruolo strategico dello Stretto nel tavolo negoziale

Dall'analisi di PressTV emerge chiaramente come il controllo delle acque di Hormuz sia lo strumento principale per garantire che i patti vengano rispettati dalle controparti. Il memorandum vincola l'Iran a garantire il transito sicuro delle navi commerciali per 60 giorni, prevedendo l'istituzione di un tavolo bilaterale con l'Oman per la futura gestione della navigazione. L'iniziativa di Mascate, di fatto, sabota questo processo prima ancora che inizi. Consentire l'applicazione di questo corridoio alternativo significherebbe concedere agli avversari per via politica ciò che non sono riusciti a ottenere militarmente in passato, alimentando ulteriori pretese occidentali.

Le opzioni strategiche sul tavolo di Teheran

In base alle opzioni strategiche delineate da PressTV, per rispondere a questa complessa sfida l'Iran dispone di diverse linee d'azione:

  • Sospensione dello sminamento: un segnale chiaro per dimostrare che la sicurezza del transito globale è legata al riconoscimento della sovranità iraniana.

  • Restrizioni alla navigazione: interdire il transito alle imbarcazioni che deviano dalle rotte stabilite da Teheran, applicando le misure coercitive già ventilate dai Pasdaran.

  • Rinvio o congelamento dei negoziati: una reazione politica legittima di fronte alle violazioni della Clausola 1 da parte di Trump.

  • Controffensiva diplomatica integrata: affiancare alla deterrenza militare una forte iniziativa politica nei canali internazionali per evitare il rischio di apparire vulnerabili.

Se il piano dell'Oman dovesse consolidarsi, l'equilibrio regionale verrebbe alterato, dimostrando che i punti di forza dell'Iran possono essere neutralizzati senza colpo ferire.

Gli obiettivi degli Stati Uniti e la linea difensiva dell'Iran

In conclusione, secondo quanto emerge dall'analisi di PressTV, l'agenda dei negoziatori occidentali mira a ottenere:

  1. L'accesso alle riserve di uranio arricchito al 60% dell'Iran.

  2. Ispezioni complete sui siti nucleari.

  3. La riapertura dello Stretto di Hormuz alle condizioni di Washington.

  4. Un allentamento delle tensioni economiche globali utile alle elezioni di metà mandato del Partito Repubblicano a novembre.

In cambio, le concessioni fatte a Teheran (pari a circa 30 miliardi di dollari in sblocco sanzioni e vendite petrolifere) sono temporanee e di scarso valore se confrontate con il peso geopolitico dello Stretto e dell'Asse della Resistenza. Il parallelismo con il Libano è emblematico: il rispetto iraniano degli impegni è stato ripagato con il proseguimento delle ostilità israeliane. Inoltre, una comunicazione interna poco trasparente sull'accordo rischia di polarizzare l'opinione pubblica nazionale.

L'azione futura dell'Iran, conclude PressTV, deve basarsi su un principio fermo: la gestione dello Stretto di Hormuz, le capacità nucleari e il legame con il Fronte di Resistenza sono asset strategici non negoziabili. La diplomazia non deve diventare un mezzo attraverso cui i rivali ottengono concessioni unilaterali; spetta ora alle controparti dimostrare nei fatti il rispetto dei trattati e della sovranità di Teheran.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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