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I prezzi del gas e del petrolio alle stelle dopo l'attacco di USA e Israele al più grande giacimento al mondo

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I prezzi del gas e del petrolio alle stelle dopo l'attacco di USA e Israele al più grande giacimento al mondo

I prezzi del gas naturale e del petrolio Brent (il benchmark europeo) sono schizzati alle stelle dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele al giacimento di gas di South Pars, condiviso tra Iran e Qatar e il più grande al mondo, come riportato da Eldiario.es.

All'apertura delle contrattazioni, i prezzi del gas hanno registrato un calo del 2%, ma poche ore dopo erano saliti del 6,5%, superando i 54 euro per megawattora.

Anche il petrolio Brent ha aperto in ribasso del 2%, ma a metà giornata era salito di oltre il 6%, avvicinandosi ai 109 dollari al barile.

Nel frattempo, il petrolio greggio West Texas Intermediate (WTI), che era in calo, ha invertito la tendenza e ha iniziato un rialzo sostenuto che ha raggiunto il 2,5%.

Le fluttuazioni dei prezzi dell'energia, costanti da quando Stati Uniti e Israele hanno iniziato gli attacchi contro l'Iran il 28 febbraio, si sono intensificate oggi a causa dei bombardamenti in diverse sezioni del giacimento petrolifero di South Pars. Questi attacchi non hanno causato vittime, ma hanno provocato danni materiali.

Da parte sua, l'Iran ha chiuso diverse sezioni del giacimento per contenere l'incendio e impedirne la propagazione. La situazione sul campo è sotto controllo, mentre le squadre antincendio continuano a spegnere le fiamme.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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