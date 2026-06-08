Incubo Mondiale per Aymen Hussein: 7 ore di interrogatorio all'arrivo negli USA

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Sabato scorso, il calciatore iracheno Aymen Hussein è stato trattenuto e interrogato per ben sette ore al suo arrivo all'aeroporto di Chicago, negli Stati Uniti, dove si trova con la nazionale in vista dei Mondiali FIFA 2026.

Secondo i media iracheni, l'incidente è avvenuto durante i controlli di frontiera. Mentre il resto della squadra ha ottenuto il via libera immediato, l'attaccante e leader della nazionale è stato bloccato per approfonditi controlli di sicurezza. Nonostante la collaborazione dello staff della delegazione irachena, i compagni hanno dovuto lasciare lo scalo senza di lui.

Dopo una vera e propria odissea burocratica durata sette ore, Hussein è stato finalmente rilasciato e ha potuto raggiungere il ritiro della squadra. L'Iraq scenderà in campo il 9 giugno contro il Venezuela per l'ultima amichevole pre-Mondiale, prima del debutto ufficiale nella competizione.

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