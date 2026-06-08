L'Iran annuncia stop delle operazioni contro Israele

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L'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni delle sue forze armate contro Israele, a seguito di una "risposta energica" in difesa del popolo libanese dopo gli attacchi israeliani nel sud del Paese.

Il Comando Centrale iraniano, Khatam al-Anbiya, ha dichiarato che Israele e i suoi sostenitori "avrebbero dovuto imparare la lezione" e ha affermato che, se le aggressioni e le atrocità dovessero persistere, anche nel Libano meridionale, "verranno adottate misure molto più severe e devastanti".

Il Comando Centrale Khatam al-Anbiya è il più alto comando operativo delle forze armate iraniane e risponde allo Stato Maggiore. La sua funzione principale è quella di pianificare, coordinare e supervisionare le operazioni militari a livello nazionale, fungendo da comando di collegamento tra le varie branche, tra cui l'Esercito e le Guardie Rivoluzionarie.

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