Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • ASIA

Quello che non vogliono che voi sappiate sulla risposta dell'Iran (di Pepe Escobar)

L'arte di dominare l'escalation da parte di Teheran

876
Quello che non vogliono che voi sappiate sulla risposta dell'Iran (di Pepe Escobar)

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Pepe Escobar Strategic Culture 

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

 

L'Iran detiene un vantaggio schiacciante in termini di escalation rispetto agli Stati Uniti. E questo sta facendo dare di matto il farneticante Imperatore di Barbaria.

Ricapitoliamo rapidamente i momenti salienti della scorsa settimana. In diretta rappresaglia per un attacco aereo del CENTCOM alla periferia dell'aeroporto di Bandar Abbas – una rottura diretta della finzione del "cessate il fuoco" – lo stesso giorno in cui l'IRGC lanciò un attacco mirato contro una base statunitense in Kuwait. L'IRGC è stato inequivocabile: "Se dovesse ripetersi, la nostra risposta sarà più decisa."

La risposta estremamente calibrata dell'IRGC è stata presentata come un avvertimento deliberato, segnalando senza mezzi termini che qualsiasi provocazione statunitense sarà risposta a un attimo, ma senza scatenare il ritorno di una guerra totale.

All'inizio della scorsa settimana, due navi militari statunitensi hanno tentato un "transito oscuro" attraverso lo Stretto di Hormuz: transponder spenti, eludendo il monitoraggio della Marina IRGC e ignorando ripetuti avvertimenti di navigazione.

Eppure l'intelligence delle segnalazioni omanita ha segnalato le navi e, dopo che gli avvertimenti sono stati esplicitamente ignorati, la Marina IRGC ha effettuato un attacco mirato con droni.

Traduzione: si trattava dell'applicazione rigorosa delle nuove leggi che regolavano il corridoio di navigazione controllato dall'Iran, al punto di strozzatura marittimo più sensibile al mondo.

L'asse sionista non ha mancato di dipingere l'azione di contrasto dell'Iran come un attacco diretto alla «supremazia americana». Di conseguenza, com'era prevedibile, la Casa Bianca ha autorizzato attacchi contro le installazioni iraniane di droni.

Washington, ancora una volta prevedibilmente, ha presentato la risposta cinetica come una riaffermazione proporzionata della deterrenza. Teheran, dal canto suo, lo ha interpretato come un palese attacco statunitense durante un cessate il fuoco attivo.

Così l'attacco di rappresaglia dell'IRGC sulla base kuwaitiana ha consegnato, ancora una volta, un messaggio inequivocabile: le basi avanzate americane nel Golfo – quelle non ancora distrutte – continuano a essere obiettivi legittimi e non riacquisteranno mai più lo status di santuari.

Il CENTCOM, prevedibilmente, non si è tirato indietro. Ci sono stati altri attacchi martedì e mercoledì, e giovedì si sono accompagnati di sanzioni contro la nuova agenzia iraniana di vigilanza dello Stretto, la PGSA.

Il CENTCOM ha presentato gli attacchi ai radar e ai siti di comando iraniani a Goruk e sull'isola di Qeshm come "attacchi di autodifesa". La Forza Aerospaziale dell'IRGC ha preso di mira la base aerea kuwaitiana da cui sono partiti gli attacchi statunitensi – e ha dichiarato che "i bersagli previsti sono stati distrutti", aggiungendo che la responsabilità "spetta al regime statunitense".

Un pericoloso ciclo di escalation è tornato. Trump e il CENTCOM potrebbero vederlo come una deterrenza tattica. Teheran lo vede come una cattiva fede strategica.

 

Quello che non vogliono che voi sappiate

La risposta dell'Iran alla provocazione americana ha reso chiarissimo che l'attuale incarnazione del quadro proposto per il cessate il fuoco di 60 giorni non regge. La Cina, ufficialmente, sostiene un cessate il fuoco di 60 giorni. Eppure, a tutti gli effetti, gli Stati Uniti continuano a violare l'attuale e instabile cessate il fuoco.

Le conversazioni della scorsa settimana a Shanghai hanno rivelato che la Cina mantiene una comunicazione molto stretta con l'Iran e adatta costantemente i fatti sul campo – e nell'aria – nei suoi calcoli strategici molto più ampi e a lungo termine, in particolare riguardo ai flussi energetici attraverso lo Stretto di Hormuz.

Inoltre, ciò che conta davvero su questa grande scacchiera strategica è che Cina e Pakistan, in prima linea, insieme a Russia e DPRK sullo sfondo, continuino a fornire supporto materiale e strategico all'Iran attraverso diversi livelli di ambiguità intenzionale e di negabilità plausibile. L'intensità della coordinazione è aumentata, senza sosta.

Gli attacchi della scorsa settimana contro l'Iran servono solo un attore: il culto della morte in Asia occidentale, che strategicamente vuole degradare le infrastrutture militari iraniane e mantenere Teheran perennemente sulla difensiva – a prescindere dagli enormi rischi per i reali interessi statunitensi e la stabilità dell'Asia occidentale.

La prospettiva è evidente: i generali del Pentagono, in tesi, potrebbero voler esplorare le uscite, ma la leadership politica di quella che si può definire la Sindacata Epstein vuole la guerra.

Nessuna delle petro-monarchie del Golfo – ad eccezione degli Emirati Arabi Uniti, abbreviazione per "sionisti arabi" – vuole che gli Stati Uniti riprendano la guerra. La loro preoccupazione è ovviamente esistenziale. Sanno che l'IRGC, e il possibile ingresso nel teatro di guerra di Ansarallah in Yemen, porterebbero a un grande disastro di ritorsione – con attacchi ai loro porti e ai loro beni energetici. I giocatori del CCG vivono ancora nella paura perpetua.

La risposta dell'Iran a ciò che ora è di dominio pubblico – attacchi diretti degli Emirati Arabi Uniti durante la guerra – arriverà a tempo debito. Ciò che è ancora più urgente è il vero crollo del semi-monopolio della navigazione degli Emirati Arabi Uniti in Asia occidentale.

Iran e Pakistan hanno strettamente interconnesso i loro snodi regionali di transito in poche settimane, con l'apertura di sette strati di corridoi terrestri, direttamente collegati al Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC).

Dopotutto, sia l'Iran che il Pakistan sono partner della Nuova Via della Seta, e questo vale anche per i porti: Chabahar nel Sistan-Baluchistan e Gwadar nel Mar Arabico, separati da soli 80 km, stanno godendo di una nuova e imprevista simbiosi. Il semi-monopolio marittimo degli Emirati Arabi Uniti in Asia occidentale è diventato privo di significato.

Quando si tratta del cuore dell'azione – lo Stretto di Hormuz – abbiamo superato un'altra soglia. Se il CENTCOM decidesse di ricorrere a ulteriori provocazioni, inasprendo ulteriormente la situazione, la prossima risposta dell’IRGC sarebbe un colpo mortale, che distruggerebbe completamente le risorse aeree statunitensi.

Quindi spetta agli attori che vogliono moderazione – Cina, Pakistan, petro-monarchie del Golfo, pragmatisti iraniani – esercitare la leva necessaria per fermare la strada di ritorno alla guerra.

I fatti sono nudi. Trump ha praticamente meno di zero leva con l'Iran. E l'Iran detiene un vantaggio schiacciante in termini di escalation.

Quello che è successo la scorsa settimana va ben oltre una temporanea escalation di tensione nello Stretto di Ormuz; si tratta piuttosto di una grave e persistente frattura strutturale in Asia occidentale, di un assetto molto più profondo e instabile che sta alla base dell’intero dramma.

Ed è proprio questo contesto volatile – illustrato dalla divulgazione di informazioni esclusive – che inizierà ad essere analizzato in una nuova piattaforma indipendente, Power Shift.

“Power Shift” debutta a livello globale questo lunedì 1° giugno alle 17:30 EST, con un primo episodio speciale intitolato “Iran: quello che non vogliono che voi sappiate". Gli spettatori di tutto il mondo stanchi delle narrazioni manipolate e pronti a conoscere la verità possono seguirlo in diretta. Io mi collegherò da Mosca. In esclusiva. Senza filtri. Senza censure

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Perché continuiamo a sostenere il Venezuela

Perché continuiamo a sostenere il Venezuela

03 Giugno 2026 08:30
I milioni europei per la riforma della giustizia in Armenia: democrazia o concentrazione del potere?

I milioni europei per la riforma della giustizia in Armenia: democrazia o concentrazione del potere?

02 Giugno 2026 11:30
L’impunito e i complici (di Marco Travaglio)

L’impunito e i complici (di Marco Travaglio)

02 Giugno 2026 07:00
Il Libano e BlackRock

Il Libano e BlackRock

02 Giugno 2026 07:00
Tirannia o rivoluzione (di Chris Hedges)

Tirannia o rivoluzione (di Chris Hedges)

01 Giugno 2026 18:00
UNIRSI PER LA PACE (di Vincenzo Costa)

UNIRSI PER LA PACE (di Vincenzo Costa)

01 Giugno 2026 18:00
Stefania Ascari - Il Libano sta diventando una nuova Gaza

Stefania Ascari - Il Libano sta diventando una nuova Gaza

01 Giugno 2026 17:38
Come il resto del mondo vede gli Stati Uniti d’America (e la Cina)

Come il resto del mondo vede gli Stati Uniti d’America (e la Cina)

01 Giugno 2026 15:00
EUROPA

I primi due paesi pronti ad entrare (per trattato) in guerra contro la Russia

16995
EUROPA

La mossa della Nato per trascinare la Russia in una guerra aperta

15298
RUSSIA

Zakharova: “L’Occidente usa il drone in Romania per nascondere il massacro di Starobelsk”

12888
MEDITERRANEO

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

10791
AFRICA

Difendere l’indifendibile

10373
MEDITERRANEO

Perché Israele sta cancellando i video del 7 ottobre?

8963
EUROPA

"La prego di aprire un dialogo con il presidente Putin". La lettera aperta del Prof. Sachs al Cancelliere Merz

8458

La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà"

8251
AMERICA LATINA

Iván Cepeda riconosce i risultati delle elezioni in Colombia

Putin: «I responsabili dell'attacco di Starobelsk non sfuggiranno alla punizione»

ASIA

L'Iran accusa l'UE di ipocrisia: "Ecco perché colpiamo le basi USA"

ASIA

La "tabella di marcia" di Rubio: il piano di Washington che stringe il Libano d'assedio

L'IRGC attacca una base americana dopo il raid sull'isola di Sirik

ASIA

L'Iran indica la condizione senza la quale «non ci sarà alcun accordo»

Canale 13: Israele "sorpreso" con la portata della rappresaglia di Hezbollah

ASIA

Gli Stati Uniti conducono «attacchi di autodifesa» contro centri di controllo droni in Iran

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea di Alessandro Bartoloni Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

  • 27 Maggio 2026 19:06
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini di Loretta Napoleoni Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

  • 28 Maggio 2026 10:00
I doppi standard di Giorgia Meloni di Fabrizio Verde I doppi standard di Giorgia Meloni

I doppi standard di Giorgia Meloni

  • 29 Maggio 2026 19:23
La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà" di Giuseppe Masala La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà"

La guerra fredda culturale: Frances Stonor Saunders esplora il "cuore di tenebra della civiltà"

  • 30 Maggio 2026 12:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio   Una finestra aperta Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

  • 26 Maggio 2026 10:00
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus 2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

  • 02 Giugno 2026 11:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - America Latina tra tradimenti e resistenze. BOLIVIA 2000: RIVOLUZIONE – CONTRORIVOLUZIONE - RIVOLUZIONE? Cosa c’è “sotto”? Fulvio Grimaldi - America Latina tra tradimenti e resistenze. BOLIVIA 2000: RIVOLUZIONE – CONTRORIVOLUZIONE - RIVOLUZIONE? Cosa c’è “sotto”?

Fulvio Grimaldi - America Latina tra tradimenti e resistenze. BOLIVIA 2000: RIVOLUZIONE – CONTRORIVOLUZIONE - RIVOLUZIONE? Cosa c’è “sotto”?

  • 02 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale" di Marinella Mondaini Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

  • 01 Giugno 2026 08:00
Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie di Giuseppe Giannini Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

  • 29 Maggio 2026 18:00
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione di Michele Blanco I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

I tre segreti della Cina che l'Occidente ignora: il nuovo libro di Pino Arlacchi cambia la narrazione

  • 29 Maggio 2026 12:30
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti