Perù, ballottaggio sul filo del voto rurale: Fujimori in testa, Sánchez risale

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Il ballottaggio presidenziale in Perù si deciderà praticamente all'ultimo voto. Il sito web dell'Ufficio Nazionale dei Processi Elettorali (ONPE) mostra che, con il 91,553% delle schede scrutinate, la differenza tra i due candidati è di appena 113.630 voti.

Secondo gli ultimi dati diffusi dall'ONPE, i risultati parziali sono i seguenti: la candidata di destra Keiko Fujimori è leggermente in vantaggio sul candidato di sinistra Roberto Sánchez, avendo ottenuto il 50,329% dei voti contro il 49,671% del suo rivale.

Questo risultato percentuale attribuisce alla candidata di Fuerza Popular un totale di 8.689.389 voti, mentre il candidato di Juntos por el Perú segue con 8.575.759. La differenza è di 164.000 voti.

Finora, i voti scrutinati provengono principalmente da Lima (la capitale) e da altre città, tradizionalmente roccaforti di Fujimori, candidata alla presidenza per la quarta volta.

Al contrario, Sánchez sta guadagnando terreno nelle zone rurali, il cuore del Perù, i cui voti sono solitamente gli ultimi a essere scrutinati. Ciò è stato confermato durante il primo turno, quando ha superato l'altro candidato di estrema destra e, fino ad allora, il favorito secondo numerosi sondaggi, l'ex sindaco di Lima Rafael López Aliaga.

Gli exit poll diffusi dopo la chiusura dei seggi mostravano un sostanziale pareggio, con un leggero vantaggio per Fujimori. Secondo l'istituto di sondaggi Ipsos, Fujimori ha ottenuto il 50,7% dei voti validi e Sánchez il 49,3%. Datum, dal canto suo, indicava Fujimori con il 50,53% e Sánchez con il 49,47%.

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