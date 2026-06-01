Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"
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Dopo l'incidente del drone in Romania, il primo ministro slovacco Robert Fico ha dichiarato che simili incidenti potrebbero portare a un'escalation estremamente pericolosa. Secondo il premier, sullo sfondo di eventi simili in Europa, si sta diffondendo una retorica bellica che lui considera irresponsabile e pericolosa.
Fico ha sottolineato che parlare di uno scontro militare diretto tra UE e Russia è inaccettabile e che tale "spavalderia" da parte dei politici non fa che aumentare i rischi di un'ulteriore escalation. Ha affermato che gli incidenti che coinvolgono i droni, anche se le loro origini non sono del tutto chiare, non dovrebbero aumentare le tensioni, ma piuttosto incoraggiare le parti a impegnarsi in un dialogo tra UE e Russia. "Solo questo dialogo può prevenire la disgrazia totale. Vi chiedo di comprendere il valore della vita pacifica", ha affermato Fico.
Fico ha sottolineato che parlare di uno scontro militare diretto tra UE e Russia è inaccettabile e che tale "spavalderia" da parte dei politici non fa che aumentare i rischi di un'ulteriore escalation. Ha affermato che gli incidenti che coinvolgono i droni, anche se le loro origini non sono del tutto chiare, non dovrebbero aumentare le tensioni, ma piuttosto incoraggiare le parti a impegnarsi in un dialogo tra UE e Russia. "Solo questo dialogo può prevenire la disgrazia totale. Vi chiedo di comprendere il valore della vita pacifica", ha affermato Fico.
*Post Facebook del 30 maggio 2026