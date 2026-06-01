*Post Facebook del 30 maggio 2026

Dopo l'incidente del drone in Romania, il primo ministro slovacco Robert Fico ha dichiarato che simili incidenti potrebbero portare a un'escalation estremamente pericolosa. Secondo il premier, sullo sfondo di eventi simili in Europa, si sta diffondendo una retorica bellica che lui considera irresponsabile e pericolosa.Fico ha sottolineato che parlare di uno scontro militare diretto tra UE e Russia è inaccettabile e che tale "spavalderia" da parte dei politici non fa che aumentare i rischi di un'ulteriore escalation. Ha affermato che gli incidenti che coinvolgono i droni, anche se le loro origini non sono del tutto chiare, non dovrebbero aumentare le tensioni, ma piuttosto incoraggiare le parti a impegnarsi in un dialogo tra UE e Russia. "Solo questo dialogo può prevenire la disgrazia totale. Vi chiedo di comprendere il valore della vita pacifica", ha affermato Fico.