Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Perù: Sánchez è in vantaggio su Fujimori di oltre 42.000 voti

476
Perù: Sánchez è in vantaggio su Fujimori di oltre 42.000 voti

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

L'Ufficio Nazionale dei Processi Elettorali del Perù (ONPE) continua ad aggiornare i risultati preliminari del secondo turno elettorale. Secondo il sito web dell'autorità, il candidato presidenziale di sinistra Roberto Sánchez è in vantaggio sulla candidata di destra Keiko Fujimori con il 95,152% delle schede scrutinate.

Secondo i dati forniti dall'ONPE, al momento il candidato di Juntos por el Perú (Insieme per il Perù) ha il 50,119% dei voti (8.881.344) contro il 49,881% della figlia del dittatore Alberto Fujimori e rappresentante di Fuerza Popular (Forza Popolare) (8.839.043 voti).

Il distacco tra i due al momento dell'aggiornamento ufficiale era di 42.301 voti. Lo scrutinio rimane molto serrato, ma conferma l'andamento previsto: l'inclusione delle schede scrutinate nelle aree rurali favorirebbe Sánchez, che gode di maggiore sostegno nell'entroterra peruviano.

Sánchez ha ribadito il suo appello ad attendere e rispettare i risultati ufficiali del ballottaggio, che determinerà il prossimo presidente per il mandato 2026-2031.

"Siamo molto fiduciosi e ottimisti, ma il fatto concreto e reale è che dobbiamo attendere i risultati, al 100% (dall'ONPE)", ha dichiarato Sánchez Palomino dopo aver partecipato a una sessione del Congresso della Repubblica.

Ha inoltre rivolto un "appello categorico a tutti gli attori politici affinché rispettino il risultato, qualunque esso sia, perché il Perù ha bisogno di stabilità".

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

AMERICA LATINA Secondo turno in Perù: Keiko Fujimori contro Roberto Sánchez

Secondo turno in Perù: Keiko Fujimori contro Roberto Sánchez

  • 07 Giugno 2026 17:19

Oltre 27 milioni di cittadini peruviani si stanno recando alle urne in tutto il Paese per partecipare al secondo turno delle elezioni presidenziali. Le elezioni determineranno il capo dello Stato per...

AMERICA LATINA Petro denuncia brogli elettorali in Colombia: “Il software modificato cinque giorni prima del voto”

Petro denuncia brogli elettorali in Colombia: “Il software modificato cinque giorni prima del voto”

  • 03 Giugno 2026 19:05

A pochi giorni dalle elezioni del 31 maggio, il presidente colombiano uscente Gustavo Petro ha lanciato una denuncia pesante: il software di preconteggio gestito dai fratelli Bautista sarebbe stato manipolato....

AMERICA LATINA Perú: Fujimori e Sánchez si affrontano nell’ultimo dibattito prima del ballottaggio

Perú: Fujimori e Sánchez si affrontano nell’ultimo dibattito prima del ballottaggio

  • 01 Giugno 2026 19:06

A una settimana dal ballottaggio che deciderà il prossimo presidente del Perù, Keiko Fujimori e Roberto Sánchez si sono sfidati. È stato l’unico confronto ufficiale prima...

AMERICA LATINA Iván Cepeda riconosce i risultati delle elezioni in Colombia

Iván Cepeda riconosce i risultati delle elezioni in Colombia

  • 01 Giugno 2026 18:43

Il candidato presidenziale colombiano Iván Cepeda ha riconosciuto i risultati delle elezioni del giorno precedente, che lo hanno visto accedere al ballottaggio contro l'ultraconservatore trumpiano...

AMERICA LATINA Elezioni in Colombia: ingerenze dell'ecuadoriano Noboa

Elezioni in Colombia: ingerenze dell'ecuadoriano Noboa

  • 30 Maggio 2026 17:38

Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha avuto un dialogo con il candidato presidenziale colombiano di estrema destra Abelardo de la Espriella, durante il quale avrebbero discusso di sicurezza e cooperazione...

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Russia: attacchi di rappresaglia all'industria bellica ucraina

Russia: attacchi di rappresaglia all'industria bellica ucraina

09 Giugno 2026 17:34
ONU: "Le sanzioni USA contro Cuba uccidono neonati per mancanza di cure mediche"

ONU: "Le sanzioni USA contro Cuba uccidono neonati per mancanza di cure mediche"

09 Giugno 2026 16:55
Scontro totale all'AIEA, l'ira dell'Iran contro Usa ed Europa: "Risoluzione provocatoria"

Scontro totale all'AIEA, l'ira dell'Iran contro Usa ed Europa: "Risoluzione provocatoria"

09 Giugno 2026 14:30
Qalibaf: "La diplomazia senza armi fallisce, l'azione militare senza politica non basta"

Qalibaf: "La diplomazia senza armi fallisce, l'azione militare senza politica non basta"

09 Giugno 2026 08:00
«Un ladro nano col mantello da gigante»: l'Iran cita Macbeth per attaccare gli USA dopo il maxi-sequestro di criptovalute

«Un ladro nano col mantello da gigante»: l'Iran cita Macbeth per attaccare gli USA dopo il maxi-sequestro di criptovalute

09 Giugno 2026 08:00
Perù, ballottaggio sul filo del voto rurale: Fujimori in testa, Sánchez risale

Perù, ballottaggio sul filo del voto rurale: Fujimori in testa, Sánchez risale

08 Giugno 2026 18:36
L'Iran annuncia stop delle operazioni contro Israele

L'Iran annuncia stop delle operazioni contro Israele

08 Giugno 2026 18:20
Pezeshkian rompe il silenzio: “Pronti a difenderci, ma non lasciamo le trattative”

Pezeshkian rompe il silenzio: “Pronti a difenderci, ma non lasciamo le trattative”

08 Giugno 2026 15:00
RUSSIA

Voci di guerra da San Pietroburgo. Sulle (agghiaccianti) dichiarazioni dell'ex agente segreto Andrey Bezrukov

37938

Lancio di missili contro Israele. Il vero messaggio di Teheran al mondo

18539
RUSSIA

Pioggia di droni sulla Russia e l'ombra della NATO: il duro avvertimento di Mosca ai Paesi Baltici

17674
MEDITERRANEO

Perché Israele sta cancellando i video del 7 ottobre?

16845
ASIA

Quello che non vogliono che voi sappiate sulla risposta dell'Iran (di Pepe Escobar)

16707
EUROPA

Albania svenduta al sionismo? Ecco cosa diceva Edi Rama alla Knesset a gennaio (VIDEO)

15477
RUSSIA

La fine dei negoziati tra Usa e Russia. Che ruolo ha giocato l'UE nell'attacco a San Pietroburgo?

14543
EUROPA

Guerra in Ucraina: immagini satellitari USA riducono del 90% i tempi per colpire i russi

13788
RUSSIA

Russia: attacchi di rappresaglia all'industria bellica ucraina

AMERICA LATINA

Perù: Sánchez è in vantaggio su Fujimori di oltre 42.000 voti

AMERICA LATINA

ONU: "Le sanzioni USA contro Cuba uccidono neonati per mancanza di cure mediche"

ASIA

Scontro totale all'AIEA, l'ira dell'Iran contro Usa ed Europa: "Risoluzione provocatoria"

ASIA

Qalibaf: "La diplomazia senza armi fallisce, l'azione militare senza politica non basta"

ASIA

«Un ladro nano col mantello da gigante»: l'Iran cita Macbeth per attaccare gli USA dopo il maxi-sequestro di criptovalute

AMERICA LATINA

Perù, ballottaggio sul filo del voto rurale: Fujimori in testa, Sánchez risale

ASIA

L'Iran annuncia stop delle operazioni contro Israele

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
La "Nuova Europa" dopo la guerra alla Russia di Alessandro Bartoloni La "Nuova Europa" dopo la guerra alla Russia

La "Nuova Europa" dopo la guerra alla Russia

  • 05 Giugno 2026 17:21
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Pino Arlacchi a l'AD : "L'Occidente è una nave che affonda" di Loretta Napoleoni Pino Arlacchi a l'AD : "L'Occidente è una nave che affonda"

Pino Arlacchi a l'AD : "L'Occidente è una nave che affonda"

  • 06 Giugno 2026 08:04
I doppi standard di Giorgia Meloni di Fabrizio Verde I doppi standard di Giorgia Meloni

I doppi standard di Giorgia Meloni

  • 29 Maggio 2026 19:23
Voci di guerra da San Pietroburgo. Sulle (agghiaccianti) dichiarazioni dell'ex agente segreto Andrey Bezrukov di Giuseppe Masala Voci di guerra da San Pietroburgo. Sulle (agghiaccianti) dichiarazioni dell'ex agente segreto Andrey Bezrukov

Voci di guerra da San Pietroburgo. Sulle (agghiaccianti) dichiarazioni dell'ex agente segreto Andrey Bezrukov

  • 05 Giugno 2026 10:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Mondiali 2026: il calcio incontra l’IA   Una finestra aperta Mondiali 2026: il calcio incontra l’IA

Mondiali 2026: il calcio incontra l’IA

  • 08 Giugno 2026 11:30
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe? di Raffaella Milandri Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

Little Bighorn 150 anni dopo. Perché l’America ha fatto di Custer un eroe?

  • 09 Giugno 2026 09:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus 2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

2 giugno. La democrazia liberale e' agli sgoccioli (di Paolo Desogus)

  • 02 Giugno 2026 11:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - DA GERMANIA ANNO ZERO – A GERMANIA ANNO 2.0? C’ero, ci risiamo, ci sono Fulvio Grimaldi - DA GERMANIA ANNO ZERO – A GERMANIA ANNO 2.0? C’ero, ci risiamo, ci sono

Fulvio Grimaldi - DA GERMANIA ANNO ZERO – A GERMANIA ANNO 2.0? C’ero, ci risiamo, ci sono

  • 09 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale" di Marinella Mondaini Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

  • 01 Giugno 2026 08:00
Tutti gli affari di Israele. Il colonialismo "esterno" dei sionisti di Giuseppe Giannini Tutti gli affari di Israele. Il colonialismo "esterno" dei sionisti

Tutti gli affari di Israele. Il colonialismo "esterno" dei sionisti

  • 09 Giugno 2026 17:00
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Tasse, l'articolo 53 della Costituzione è tradito: "Ecco perché l'attuale sistema fiscale è ingiusto" di Michele Blanco Tasse, l'articolo 53 della Costituzione è tradito: "Ecco perché l'attuale sistema fiscale è ingiusto"

Tasse, l'articolo 53 della Costituzione è tradito: "Ecco perché l'attuale sistema fiscale è ingiusto"

  • 08 Giugno 2026 11:30
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti