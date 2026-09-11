La figura di facciata saudita e l'ombra della CIA sull'11 settembre

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Kit Klarenberg* - The Cradle

Alla vigilia del venticinquesimo anniversario dell'11 settembre, è stato ampiamente riportato che una causa civile di prossima iscrizione presso la Corte Distrettuale di New York contro Omar Bayoumi — noto operativo del governo saudita — avrebbe fornito la prova schiacciante ("smoking gun") che lega direttamente Riad agli attentati. Tuttavia, le prove secondo cui l'intelligence saudita avrebbe gestito due dei futuri dirottatori come potenziali risorse, e lo avrebbe fatto attraverso un "rapporto di collegamento" (liaison relationship) con la CIA, sono rimaste ampiamente inesplorate pur essendo sotto gli occhi di tutti. Mentre l'attenzione su Riad cresce, l'ombra dell'Agenzia rimane quasi completamente fuori dal quadro.

Bayoumi è da tempo accusato dai principali organi d'informazione e da funzionari statunitensi di aver mantenuto una relazione stretta e sospetta con i dirottatori Nawaf Hazmi e Khalid Mihdhar, fin dal loro arrivo negli Stati Uniti nel gennaio 2000. Una successiva indagine dell'FBI, denominata Operation Encore, concluse che c'era una "probabilità del 50%" che Bayoumi (e per estensione la Casa di Saud) fosse a conoscenza di dettagliati dettagli preventivi sugli attacchi dell'11 settembre. Questa clamorosa conclusione non è stata divulgata pubblicamente fino al marzo 2022.

Molta meno attenzione è stata dedicata a quanto emerso un anno dopo, quando è diventato pubblico un documento bomba depositato presso l'Ufficio delle Commissioni Militari, il sistema giudiziario militare che sovraintende ai procedimenti contro gli imputati dell'11 settembre. Il documento riassume atti desecretati messi a disposizione dal governo e interviste private condotte con anonimi alti funzionari dell'intelligence statunitense. Il suo contenuto illustra le accuse di fonti riservate secondo cui la CIA avrebbe cercato di reclutare almeno Hazmi e Mihdhar — se non altri che poi parteciparono agli attacchi dell'11 settembre — "tramite un rapporto di collegamento" con la Direzione Generale dell'Intelligence (GID) di Riad.

La dichiarazione sostiene inoltre che la Commissione sull'11 settembre sia stata deliberatamente ostacolata dal suo direttore Philip Zelikow, che si sarebbe adoperato personalmente per "smussare" le indagini "sul coinvolgimento saudita con i dirottatori". Contemporaneamente, agli alti funzionari dell'FBI incaricati di indagare sugli attacchi fu proibito di interrogare cittadini sauditi, nonostante "molte" piste portassero direttamente all'ambasciata di Riad a Washington, D.C. Secondo le fonti del documento, indagare su quei legami rischiava di smascherare il GID saudita come un "prestanome" (cutout) della CIA nelle sue operazioni clandestine con i futuri dirottatori.

Alti funzionari dell'FBI citati negli atti discutono di come il GID fosse uno storico "proxy" della CIA, sfruttato dall'agenzia ogni volta che era "imprudente o non praticabile... intraprendere un'operazione direttamente". Tale necessità era particolarmente accentuata nel contesto di manovre segrete della CIA condotte "sul suolo statunitense". Dopo 25 anni, sembra che Riad possa finalmente pagare il conto per una scellerata operazione della CIA che, in un modo o nell'altro, ha portato all'11 settembre. Come pianificato, ci sono pochissime possibilità che l'Agenzia stessa finisca sul banco degli imputati.

Il "team della CIA"

Tra gli estratti più esplosivi degli atti giudiziari c'è la testimonianza interna di uno speciale agente dell'FBI assegnato ad Alec Station — l'unità della CIA preposta al tracciamento di Al-Qaeda, responsabile in ultima analisi del reclutamento di Hazmi e Mihdhar come risorse. Quando, nel gennaio 2000, l'agente speciale scoprì che la coppia — noti operativi di Al-Qaeda sotto intensa sorveglianza della CIA e della NSA — disponeva di visti d'ingresso multipli per gli Stati Uniti, redasse un rapporto per avvisare il quartier generale del Bureau. L'invio del rapporto fu bloccato da un analista della CIA di cui non viene fatto il nome.

Secondo la ricostruzione dell'agente, lo stesso analista dispose che il GID prendesse contatto con Hazmi e Mihdhar al loro arrivo, per poi dichiarare falsamente durante le successive indagini governative che l'FBI era stato informato della presenza della coppia negli Stati Uniti. L'agente ha inoltre affermato di aver sentito il direttore della CIA George Tenet e il direttore delle operazioni James Pavitt vantarsi di aver "cospirato per ostruire la Commissione sull'11 settembre", nascondendo agli investigatori le attività e l'identità dell'analista.

Nel processo, un elemento straordinario e finora mai riportato delle relazioni di Riad con i dirottatori è rimasto volutamente inesplorato. L'agente speciale dell'FBI ha sostenuto che ad Hazmi e Mihdhar furono forniti esplicitamente visti USA dal consolato americano di Gedda "per facilitare l'operazione condotta dal GID saudita e dal team della CIA".

Questa rivelazione è ancora più stuzzicante se si considera che 15 dei 19 dirottatori ottennero un totale di 18 visti proprio in Arabia Saudita. Quattordici furono rilasciati presso il consolato statunitense di Gedda, 11 dei quali da un unico ufficiale consolare: Shayna Steinger. Molte delle domande erano incomplete o contenevano dettagli che avrebbero dovuto sollevare uno scrutinio ben più rigoroso.

Steinger arrivò al consolato di Gedda nel luglio 2000, fresca di laurea alla Columbia University, e finì per approvare le domande di visto per 11 futuri dirottatori. All'epoca, i funzionari consolari a Gedda erano divisi su quanto rigorosamente dovessero essere esaminati i richiedenti sauditi. Alcuni sostenevano che i giovani uomini sauditi dovessero essere sottoposti a colloquio e tenuti a dimostrare un chiaro scopo di viaggio, ma il consolato seguiva generalmente un approccio più permissivo.

Tuttavia, Steinger si prese personalmente la responsabilità di invertire questa linea. Inoltre, rilasciò visti ai futuri dirottatori dell'11 settembre nonostante le loro domande fossero frequentemente incomplete o piene di errori, basate su documenti falsificati, e i loro contenuti fornissero ampi motivi di sospetto. Ciononostante, Steinger intervistò Hani Hanjour, che avrebbe poi pilotato il volo 77 schiantatosi contro il Pentagono. In seguito al colloquio, ne respinse la domanda di visto triennale per gli USA a causa di evidenti dubbi sugli scopi dichiarati della sua permanenza nel Paese. Tuttavia, Steinger approvò la nuova domanda di Hanjour appena due settimane dopo.

Nelle successive indagini ufficiali, la donna fornì spiegazioni ampiamente contraddittorie sul perché i visti dei dirottatori fossero stati concessi. Nel caso di Hanjour, Steinger sostenne inizialmente che l'uomo avesse fornito la documentazione di supporto richiesta. In seguito ammise che in realtà non l'aveva fatta, ma che l'estrazione da "classe media" di Hanjour l'aveva portata a concludere che fosse affidabile.

Se la ricostruzione del documento giudiziario è accurata, ai futuri dirottatori dell'11 settembre fu concesso l'ingresso negli Stati Uniti affinché la CIA potesse reclutarli al loro arrivo, sollevando l'inquietante possibilità che Steinger stesse agendo su istruzioni dell'Agenzia.

Una rete nascosta sotto gli occhi di tutti

Una volta atterrati a Los Angeles nel gennaio 2000, Hazmi e Mihdhar incrociarono quasi immediatamente Omar Bayoumi in un ristorante dell'aeroporto. I rapporti dell'FBI citati nel documento indicano che un testimone della scena vide Bayoumi "far cadere un pezzo di carta" vicino al tavolo della coppia, "per poi attaccare bottone con loro" in un modo apparsi "innaturale". Il testimone riferì questa ricostruzione al Bureau nel 2002, ma la cosa non venne mai resa pubblica.

Negli interrogatori con gli investigatori dell'Operation Encore anni dopo, Bayoumi ha sempre sostenuto che il suo incontro con Hazmi e Mihdhar fosse stato puro caso. Lo straordinario aiuto che fornì loro subito dopo — tra cui trovare un appartamento, firmare da garante il contratto di locazione, aprire conti bancari e regalare ingenti somme per l'affitto — era semplicemente carità verso fratelli musulmani che parlavano appena l'inglese e non conoscevano la cultura occidentale, ha asserito Bayoumi. Ma gli atti offrono numerosi e scioccanti dettagli sulla cupa realtà dei suoi contatti con i futuri attentatori.

Per esempio, sembra che Bayoumi avesse ricevuto l'ordine segreto di reclutare Hazmi e Mihdhar presso il Consolato Saudita di Los Angeles da parte del chierico estremista Fahad Thumairy, funzionario del Ministero degli Affari Islamici saudita. Il documento cita prove secondo cui lo stesso Bayoumi si trovava in California "per spiare i dissidenti locali" di origine saudita. È stato visto con i due dirottatori dell'11 settembre "in numerose occasioni", arrivando persino a organizzare "una festa per i dirottatori". Si può solo tirare a indovinare chi altro potesse essere presente.

Un'altra clamorosa rivelazione contenuta nel documento riguarda il fatto che Hazmi e Mihdhar abbiano alloggiato dal settembre 2000 in poi presso Abdussattar Shaikh, uno storico informatore e risorsa dell'FBI. Che Shaikh non abbia fornito i loro cognomi al suo referente nonostante gli fosse stato chiesto è noto da molti anni. L'indagine congiunta delle commissioni di intelligence della Camera e del Senato sull'11 settembre stabilì che la permanenza della coppia presso Shaikh rappresentò "la migliore opportunità per la comunità di intelligence [statunitense] di sventare il complotto dell'11 settembre". Proteggere Hazmi e Mihdhar dallo scrutinio del Bureau potrebbe essere stato il suo esplicito obiettivo.

La dichiarazione indica che lui stesso "riceveva fondi" da Riad, pur servendo contemporaneamente come informatore dell'FBI. "Sauditi di spicco soggiornavano presso la pensione di Shaikh durante le loro visite in California", si legge nel testo. La sua missione era "monitorare le attività dei cittadini [sauditi] mentre si trovavano all'estero". Anche Hani Hanjour risiedette con Shaikh insieme ad Hazmi, dopo che Mihdhar era rientrato in Arabia Saudita alla fine del 2000. Appare evidente come, in ogni fase del loro soggiorno negli Stati Uniti, i dirottatori fossero in stretta prossimità con figure collegate all'intelligence saudita.

Se la ricostruzione degli atti secondo cui il GID agiva per conto della CIA fosse corretta, questo contatto solleva l'ovvio prospetto che l'Agenzia — tramite il suo "proxy" di Riad — stesse monitorando direttamente i movimenti di Hazmi, Mihdhar e Hanjour (se non di altri dirottatori di origine saudita) dal momento in cui entrarono negli USA su indicazione dell'Agenzia stessa, fino al giorno dell'11 settembre.

Fino a che punto la CIA possa aver tracciato o influenzato le loro azioni e i loro spostamenti rimane sconosciuto. La vicinanza descritta nel documento richiede tuttavia una spiegazione.

I file che Langley ha nascosto all'FBI

La ricostruzione accertata mostra che Alec Station ha ripetutamente nascosto all'FBI la presenza di Hazmi e Mihdhar negli Stati Uniti finché non è stato troppo tardi. Il documento giudiziario riporta come nel giugno 2001 i rappresentanti della Station mostrarono ad alti funzionari del Bureau le fotografie di tre operativi di Al-Qaeda, inclusi Hazmi e Mihdhar. Tuttavia, la CIA si rifiutò di rispondere alle domande sugli individui nella foto o di fornire informazioni identificative. Se lo avesse fatto, l'FBI avrebbe potuto facilmente trovare i nomi e gli indirizzi di Hazmi e Mihdhar elencati nella guida telefonica locale di San Diego.

Si trattava di una palese esca (dangle), chiaramente intesa a saggiare quanto il Bureau fosse a conoscenza dell'identità dei soggetti ritratti e della loro presenza negli Stati Uniti. Il documento indica inoltre che l'FBI condusse un'indagine di controspionaggio dedicata a Bayoumi prima dell'11 settembre, per il sospetto che "operasse come ufficiale d'intelligence". Eppure, quando il Bureau contattò la CIA per chiedere informazioni su Bayoumi, si sentì rispondere che l'Agenzia "non possedeva alcun file" su di lui — una falsità.

In realtà, la CIA conservava un'abbondanza di archivi "operativi" su Bayoumi, che "non furono mai trasmessi all'FBI". Questo sfacciato ostruzionismo è proseguito ben oltre l'11 settembre. Dopo aver appreso che decine di migliaia di dollari erano stati inviati da Haifa bin Faisal, moglie dell'ambasciatore saudita negli USA Bandar bin Sultan, alla moglie di Bayoumi, il Bureau tentò di citare in giudizio i loro registri finanziari presso la Riggs Bank di Washington, D.C. Secondo gli atti, "i funzionari della Riggs hanno vanificato gli sforzi dell'FBI per ottenere i registri per un anno intero".

La Riggs Bank, che annoverava tra i suoi clienti presidenti statunitensi e il dittatore cileno installato dalla CIA Augusto Pinochet, è crollata tra enormi scandali di riciclaggio di denaro nel 2005. Le indagini successive all'11 settembre hanno identificato irregolarità finanziarie nei conti detenuti da diversi facoltosi sauditi — inclusa la mancanza dei controlli sui precedenti richiesti per legge e il sistematico mancato avviso alle autorità di regolamentazione per grandi transazioni in violazione delle leggi bancarie federali.

Il crollo della Riggs rispecchia fedelmente la fine ingloriosa di molte banche di copertura della CIA accertate in passato, come la Bank of Credit and Commerce International (BCCI), che aveva assistito operazioni clandestine criminali tra cui il caso Iran-Contras.

Non sorprende, forse, che gli atti riportino come siano state esercitate "pressioni diplomatiche" sull'FBI affinché non indagasse sulle innumerevoli connessioni di Riad con l'11 settembre. Agenti del Bureau che hanno testimoniato nell'indagine congiunta sugli attacchi hanno inoltre ricevuto "istruzioni di non rivelare la piena portata del coinvolgimento saudita con Al-Qaeda". Alti funzionari del quartier generale dell'FBI sapevano "sia dell'affiliazione di Bayoumi con l'intelligence saudita sia... dell'esistenza dell'operazione della CIA per reclutare Hazmi e Mihdhar", ma hanno "insabbiato le indagini" su queste brucianti questioni.

Il documento conclude rilevando che Bayoumi fu successivamente arrestato in Gran Bretagna con accuse legate all'immigrazione subito dopo l'11 settembre, con le autorità che trovarono "letteratura estremista nel suo appartamento". L'importanza di questa rivelazione è passata del tutto inosservata dal 2022. Solo ora, a seguito della causa presso la corte di New York, i media hanno riconosciuto come, entro pochi giorni dagli attacchi, sia stata sequestrata dalla sua casa britannica da parte della polizia antiterrorismo una prova "di svolta" che implicava direttamente Bayoumi nell'11 settembre, poi condivisa con l'FBI, la quale — dicono gli investigatori britannici — non avrebbe fornito in cambio informazioni cruciali.

Le prove che la Gran Bretagna non ha potuto perseguire

Il materiale sequestrato includeva, a quanto si apprende, una rubrica telefonica con oltre due dozzine di funzionari del governo saudita negli Stati Uniti e in Arabia Saudita; software di simulazione di volo; biglietti e documenti di viaggio; e un taccuino contenente lo schizzo di un aereo. Una nota di accompagnamento di un agente dell'antiterrorismo britannico affermava riguardo a quest'ultimo: "contiene note manoscritte e calcoli matematici relativi all'altezza degli aerei". Un membro del team legale delle famiglie delle vittime dell'11 settembre dietro l'azione giudiziaria ha dichiarato alla BBC: "è il calcolo matematico dell'impatto [sul Pentagono]".

Entro il 22 settembre 2001, questo tesoro all'apparenza inconfutabile era in possesso del Bureau. Lo erano anche delle videocassette domestiche altamente illuminanti che ritraevano Bayoumi in giro per Washington, D.C. nel 1999 mentre evidenziava le misure di sicurezza in vigore presso il Campidoglio, discuteva apertamente del vicino aeroporto Reagan National e faceva riferimento a un non meglio specificato "piano" davanti alla telecamera. Altri nastri mostrano Bayoumi a stretto contatto con figure di spicco di Al-Qaeda come Anwar Awlaki, il chierico nato negli USA ucciso nel settembre 2011 da un attacco di droni statunitensi in Yemen.

Mentre i detective britannici ritenevano che le prove potessero supportare una richiesta di estradizione, l'FBI non ha fornito il materiale necessario per sostenerla. Bayoumi è stato rilasciato dopo sette giorni senza accuse ed è successivamente tornato in Arabia Saudita.

La risposta degli Stati Uniti assume un significato ancora più oscuro alla luce delle accuse secondo cui la CIA avrebbe utilizzato il suo contatto saudita per avvicinare Hazmi e Mihdhar nascondendo la loro presenza all'FBI. Ciò rafforza, tuttavia, l'ipotesi di indagare se un'operazione di reclutamento fallita sia stata insabbiata dopo essere terminata in una catastrofe. La riluttanza dei media a esaminare le accuse sul ruolo di "proxy" avanzate nel documento garantisce che tale questione rimanga al sicuro, fuori dalle aule di tribunale.

Dobbiamo chiederci se il Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA) del 2016, che ha permesso alle famiglie delle vittime dell'11 settembre di fare causa a Riad nei tribunali statunitensi, sia stato approvato appositamente per tenere in riga la Casa di Saud. I governi sauditi che si sono succeduti hanno combattuto con le unghie e con i denti per ribaltare la legislazione, mentre la corrispondenza resa pubblica indica che i rappresentanti sauditi hanno cercato l'aiuto del trafficante sessuale condannato Jeffrey Epstein per fare pressione a porte chiuse in modo da ottenerne l'abrogazione.

Il JASTA si è rivelato controverso sotto diversi aspetti, con alcuni critici che avevano avvertito che avrebbe potuto innescare legislazioni speculari in paesi stranieri, considerate le attività criminali statunitensi all'estero. Esperti legali hanno sostenuto che minava il principio dell'immunità sovrana.

Le prove degli accusatori potrebbero ancora dimostrare che i funzionari sauditi abbiano fornito supporto materiale ai dirottatori. Il documento militare solleva una questione separata e più pericolosa: se alcuni di quei funzionari stessero agendo come prestanome della CIA nelle loro relazioni con i futuri dirottatori dell'11 settembre.

Ma la CIA non è tra gli imputati nell'azione civile, e Bayoumi non è personalmente sotto processo. Il privilegio dei segreti di Stato ha ripetutamente schermato le operazioni clandestine dell'Agenzia da un significativo scrutinio giudiziario.

A meno che il presunto canale di collegamento non venga esaminato, la causa contro l'Arabia Saudita potrebbe far luce su uno strato della rete di supporto dell'11 settembre, lasciando però intatto quello più protetto.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Kit Klarenberg è un giornalista investigativo britannico il cui lavoro esplora il ruolo dei servizi segreti nel plasmare la politica e le percezioni.