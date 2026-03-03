Non è solo Iran: perché l'attacco di Trump punta dritto al cuore della Cina

di Andrew Korybko* - GlobalResearch

Trump ha affermato che la campagna militare degli Stati Uniti contro l'Iran serve a "difendere il popolo americano", mentre molti critici hanno sostenuto (scherzando o meno) che serve a distogliere l'attenzione dai file Epstein, ma pochi osservatori si rendono conto che in realtà riguarda solo la Cina.

Qui è stato spiegato che Trump 2.0 "ha deciso di privare gradualmente la Cina dell'accesso ai mercati e alle risorse, idealmente attraverso una serie di accordi commerciali, al fine di conferire agli Stati Uniti la leva indiretta necessaria per ostacolare pacificamente l'ascesa della Cina a superpotenza".

Per elaborare,

"Gli accordi commerciali degli Stati Uniti con l'UE e l'India potrebbero in ultima analisi portare a una limitazione dell'accesso della Cina ai loro mercati, sotto pena di dazi punitivi in ??caso di rifiuto. Parallelamente, l'operazione speciale degli Stati Uniti in Venezuela, la pressione sull'Iran e i tentativi simultanei di subordinare la Nigeria e altri importanti produttori di energia potrebbero limitare l'accesso della Cina alle risorse necessarie per alimentare la sua ascesa a superpotenza".

La dimensione delle risorse rilevante per l'Iran è una parte importante della "Strategia di negazione" degli Stati Uniti.

Si tratta di un'idea del Sottosegretario alla Guerra per la Politica, Elbridge Colby , ed è stata ampliata in questa analisi pubblicata all'inizio di gennaio. Come è stato scritto,

"L'influenza degli Stati Uniti sulle esportazioni energetiche del Venezuela e, probabilmente, presto anche su quelle dell'Iran e della Nigeria e sui legami commerciali con la Cina potrebbe essere sfruttata tramite minacce di riduzione o interruzione, parallelamente alla pressione sui suoi alleati del Golfo affinché facciano lo stesso per raggiungere questo obiettivo", che è quello di costringere la Cina a uno status di partenariato junior a tempo indeterminato nei confronti degli Stati Uniti attraverso un accordo commerciale sbilanciato.

La maggior parte degli osservatori non se ne è accorta, ma la nuova Strategia per la Sicurezza Nazionale prevede in ultima analisi di "riequilibrare l'economia cinese in direzione dei consumi delle famiglie". Questo è un eufemismo per indicare una radicale riorganizzazione dell'economia globale attraverso i mezzi precedentemente descritti, ovvero limitare l'accesso della Cina ai mercati e alle risorse responsabili della sua ascesa a superpotenza, in modo che non rimanga più "la fabbrica del mondo" e ponga fine alla sua era di unico rivale sistemico degli Stati Uniti. L'unipolarismo guidato dagli Stati Uniti verrebbe quindi ripristinato.

Tornando all'Iran, "rappresentava circa il 13,4% dei 10,27 milioni di barili al giorno di petrolio [che la Cina] importava via mare" lo scorso anno, secondo Kpler , ecco perché gli Stati Uniti vogliono controllare, limitare o addirittura interrompere questo flusso. Il "Piano A" prevedeva di raggiungere questo obiettivo attraverso mezzi diplomatici, replicando il modello venezuelano entrato in vigore dopo la cattura di Maduro. L'Iran ha flirtato con questa ipotesi, ma non si è impegnato, poiché ciò avrebbe comportato la resa strategica del Paese, ergo perché Trump ha autorizzato un'azione militare per raggiungere questo obiettivo.

Per raggiungere questo obiettivo, Trump ha promesso all'IRGC, nel suo video in cui annunciava la campagna militare del suo Paese contro l'Iran, che avrebbe ottenuto l'immunità se avesse deposto le armi. Ciò rafforza l'affermazione di cui sopra secondo cui gli Stati Uniti vogliono replicare il modello venezuelano, poiché suggerisce fortemente che egli preveda che l'IRGC, recentemente allineato agli Stati Uniti, gestisca l'Iran nel periodo di transizione politica prima di nuove elezioni, proprio come i servizi di sicurezza venezuelani, recentemente allineati agli Stati Uniti, gestiscono il proprio Paese durante il loro attuale periodo di transizione politica.

Un simile scenario eviterebbe la possibile "balcanizzazione" dell'Iran , preservando così lo Stato in modo che possa poi riprendere il suo precedente ruolo di uno dei principali alleati regionali degli Stati Uniti, il che potrebbe quindi agevolare gli sforzi dell'Asse azero-turco di proiettare l'influenza occidentale lungo l'intera periferia meridionale della Russia . In tal caso, gli Stati Uniti otterrebbero simultaneamente una leva finanziaria senza precedenti sulla Cina attraverso il controllo per procura delle industrie petrolifere e del gas iraniane, rafforzando al contempo l'accerchiamento della Russia , il che infliggerebbe un duro colpo alla multipolarità.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Andrew Korybko è un analista politico americano con base a Mosca, specializzato nel rapporto tra la strategia statunitense in Afro-Eurasia, la visione globale cinese della Nuova Via della Seta e la guerra ibrida. Collabora regolarmente con Global Research.

Andrew Korybko Analista politico e giornalista. Membro del consiglio di esperti dell'Istituto di studi strategici e previsioni presso l'Università dell'amicizia tra i popoli della Russia. È specializzato in questioni inerenti la Russia e geopolitica, in particolare la strategia degli Stati Uniti in Eurasia. Le sue altre aree di interesse includono tattiche di regime change, rivoluzioni colorate e guerre non convenzionali.