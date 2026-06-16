Obama si esprime sull'accordo tra Stati Uniti e Iran

L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha espresso dubbi sul fatto che l'accordo con l'Iran raggiunto dall'attuale amministrazione di Donald Trump sia «significativamente diverso» o semplicemente migliore di quello stipulato durante il suo mandato. Lo ha dichiarato in un'intervista ad ABC News.

«È dubbio che qualsiasi accordo che ne derivi sarà significativamente diverso o [rappresenterà] un miglioramento significativo rispetto all'accordo che avevamo in primo luogo e per il quale avevamo lavorato a lungo prima che noi, gli Stati Uniti, ci ritirassimo da esso», ha detto in un estratto dell'intervista diffusa lunedì.

Le dichiarazioni dall'Obama Presidential Center

L'ex presidente degli Stati Uniti ha risposto nel programma «Good Morning America» durante una visita all'Obama Presidential Center, sabato, ovvero un giorno prima che Trump confermasse l'accordo con cui lo Stretto di Hormuz è stato riaperto.

«Spero che i bombardamenti cessino e che la gente comune smetta di subire le conseguenze della guerra», ha affermato Obama, che ha sottolineato la necessità di «esplorare la via diplomatica ed esaurire tutte le possibilità» prima di entrare in un conflitto bellico.

Senza criticare espressamente Trump, ha proseguito: «Si potrebbe pensare che avremmo già imparato la lezione, ma sembra che di tanto in tanto dobbiamo impararla di nuovo».

Lo stato dell'accordo

Domenica scorsa, da Washington e Teheran è stato dichiarato che il testo del memorandum d'intesa tra i due paesi è già stato finalizzato e la firma ufficiale avrà luogo venerdì 19 giugno in Svizzera. L'annuncio pone fine a settimane di tese trattative, che a tratti sembravano procedere a rilento.

«L'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran è ormai un dato di fatto. Congratulazioni a tutti!», ha scritto Donald Trump su Truth Social, autorizzando al contempo «l'apertura senza restrizioni dello Stretto di Hormuz» e la «revoca immediata del blocco navale degli Stati Uniti».