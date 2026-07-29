Luohu (Shenzhen), la finestra aperta sull’Asia-Pacifico

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di CGTN

A due passi da Hong Kong, il distretto di Luohu, a Shenzhen, è stato per decenni il simbolo dell’apertura cinese: qui aprirono il primo McDonald’s e il primo Walmart del Paese. Oggi, però, Luohu non si limita a raccontare il passato. È diventato l’unico polo cinese dedicato alle piccole e medie imprese di tutti i 21 membri dell’APEC.

Cosa significa per un imprenditore? Che i sogni di esportazione possono decollare senza intoppi procedurali. Le aziende cinesi trovano contributi e finanziamenti agevolati per l’estero; quelle straniere, invece, possono contare su uno sportello unico che semplifica registrazioni, controlli e regolamenti transfrontalieri. Costi ridotti, tempi più brevi, più business.

Ma non è tutto. Luohu ha già avviato corridoi di incubazione tecnologica con Corea del Sud e Indonesia, permettendo alle startup di agganciare subito la potente filiera produttiva di Shenzhen. Inoltre, partecipa ai meccanismi di neutralità carbonica dell’APEC, aiutando le imprese cinesi a conformarsi agli standard europei e offrendo all’Asia-Pacifico prodotti green certificati.

Grazie a collaborazioni mirate - come quella con il Cile - il costo di ciliegie e salmone è diminuito sensibilmente, mentre i consumatori asiatici e latinoamericani accedono a prodotti cinesi di qualità. I frutti esotici arrivano sulle tavole delle famiglie cinesi con meno intermediari e prezzi più accessibili.

Oggi l’APEC rappresenta il 60% del PIL mondiale e la metà degli scambi globali. Luohu, con servizi semplici e inclusivi, traduce questa enormità in opportunità reali per ogni imprenditore e consumatore. Un piccolo distretto che costruisce un ponte – fatto di frutta, tecnologia e fiducia – verso un futuro senza confini.